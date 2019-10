Formel 1 - Mexiko-GP: Wann beginnt das Qualifying am Samstag?

An diesem Wochenende gastiert die Formel 1 in Mexiko. SPOX verrät Euch, wann das Qualifying am heutigen Samstag beginnt und wo Ihr die Sessions live im TV, Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt.

Unter gewissen Umständen kann sich Lewis Hamilton bereits in Mexiko zum Weltmeister krönen. Eine Pole Position würde in jedem Fall nicht schaden.

Mexiko-GP: Wann beginnt das Qualifying heute?

Das Qualifying in Mexiko beginnt erst am Samstagabend um 20 Uhr deutscher Zeit, was 15 Uhr Ortszeit entspricht. Die Rennen findet seit 1962 in unregelmäßigen Abständen auf dem Autodromo Hermanos Rodriquez statt.

Der Große Preis von Mexiko gilt als zweitschnellste Strecke im F1-Rennkalender. Nur in Italien wird noch schneller gefahren.

F1: Mexiko-GP - Qualifying heute live im TV und Livestream

Das Qualifying könnt Ihr aufgrund des späten Beginns nicht wie üblich im RTL sehen. Stattdessen schafft nt-v Abhilfe, sodass Ihr das Geschehen aus Mexiko trotzdem im Free-TV verfolgen könnt. Die Übertragung beginnt um 19.45 Uhr.

Zudem ist der Pay-TV-Sender Sky mit von der Partie. Die Live-Berichterstattung beginnt ebenfalls um 19.45 Uhr auf Sky Sport 2 HD, wenn Kommentator Sascha Roos und Experte Nick Heidfeld auf Sendung gehen.

Einen Livestream gibt es sowohl über SkyGo als auch über n-tv.de. Alternativ könnt Ihr den Kampf um die Pole Position auch bei F1TV live verfolgen. Hierfür braucht Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement.



Formel 1 - Mexiko-GP: Das Qualifying heute im Liveticker

Wenn Ihr keine Zeit habt, das Qualifying von Mexiko live vor den Bildschirmen zu verfolgen, ist der Liveticker die goldrichtige Adresse für Euch. Dort verpasst Ihr keine wichtigen Ereignisse und natürlich keine Zeiten.

Formel 1: So kann Hamilton Weltmeister werden

Lewis Hamilton kann sich in Mexiko bereits zum sechsten Mal seiner Karriere zum Weltmeister krönen. Lediglich Teamkollege Valtteri Bottas kann den Briten noch stoppen - Hamilton hat allerdings 64 Punkte Vorsprung, weshalb dieses Szenario als sehr unwahrscheinlich gilt. SPOX zeigt Euch, was Hamilton für den erneuten Triumph benötigt.

Hamilton wird Weltmeister, wenn ...

... er gewinnt, die schnellste Runde fährt und Bottas höchstens Vierter wird.

... er gewinnt und Bottas höchstens Fünfter wird.

... er Zweiter und Bottas betsenfalls Achter wird, ohne die schnellste Runde gefahren zu haben.

... er Dritter wird, die schnellste Runde fährt und Bottas höchstens Neunter wird.

... er Dritter und Bottas Zehnter wird.

WM-Stand nach 17 von 21 Rennen