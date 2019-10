An diesem Wochenende drehen die Boliden der Formel-1 in Japan ihre Runden - aufgrund der

Zeitverschiebung jedoch in Deutschland zu früher Stunde. Wann und wo das Rennen stattfindet und wo Ihr es in der Wiederholung sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Außerdem: Zahlen und Fakten zum Rundkurs und die aktuelle Fahrerwertung.

Formel 1 - Japan-GP: Wann und wo findet das Rennen statt?

Eigentlich sollte das Rennen bereits heute stattfinden, doch wurde es aufgrund des Taifuns Hagibis auf den morgigen Sonntag verschoben. Ab 7.10 Uhr deutscher Zeit geht es auf dem International Racing Course im japanischen Suzuka zur Sache.

Formel 1, Japan-GP: Die Wiederholung des Rennens im TV und Livestream

Während Ihr diverse Möglichkeiten habt, das Rennen live zu sehen, bleibt für Wiederholungen des Japan-GPs nur eine Option. Der Pay-TV-Sender Sky bietet verschiedene Nachholtermine an, sowohl im TV als auch via Sky Go auf dem PC oder Euren mobilen Endgeräten. Hier gibt es einen Überblick:

Qualifying (Wiederholung) - Sonntag, 13:00 Uhr

Rennen (Wiederholung) - Sonntag, 14:00 Uhr

Rennen (Wiederholung) - Sonntag, 18:00 Uhr

Rennen (Wiederholung) - Sonntag, 21:00 Uhr

Rennen (Wiederholung) - Montag, 7:45 Uhr

1. Freies Training (Wiederholung) - Montag, 15:15 Uhr

2. Freies Training (Wiederholung) - Montag, 16:45 Uhr

Qualifying (Wiederholung) - Montag, 19:30 Uhr

Rennen (Wiederholung) - Montag, 20:30 Uhr

Formel 1: Die Vorschau auf den Suzuka-GP

Der Weltranglistenerste Lewis Hamilton geht morgen als Favorit ins Rennen. Seit 2014 fuhr der Brite jedes Jahr aufs Podium, in drei der fünf Fälle sogar nach ganz oben. Auch von seinem Teamkollegen Valtteri Bottas ist einiges zu erwarten, er belegte in Japan die letzten beiden Jahre den zweiten Platz.

Obwohl Ferrari auf dem International Racing Circuit traditionell nicht allzu gut abschnitt, rechnet sich auch Charles Lecler gute Chancen auf einen Sieg aus. Viermal erzielte der Monegasse einen Podiumsplatz, in Belgien und Italien gewann er.

Formel 1: Daten und Fakten zum Japan-GP

Der Steckbrief zum Japan-GP:

Streckenname Suzuka International Racing Course Länge 5.807 Meter Runden 53 Distanz 307,471 km Rechtskurven 10 Linkskurven 8

© getty

Formel 1: Der aktuelle WM-Stand

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 322 2 Valtteri Bottas Mercedes 249 3 Charles Leclerc Ferrari 215 4 Max Verstappen Red Bull 212 5 Sebastian Vettel Ferrari 194 6 Pierre Gasly Toro Rosso 69 7 Carlos Sainz McLaren 66 8 Alexander Albon Red Bull 52 9 Lando Norris McLaren 35 10 Daniel Ricciardo Renault 34

Teamwertung: