Formel 1, Japan-GP - Start: Wann beginnt das Rennen morgen?

Am morgigen Sonntag steht in der Formel 1 der Große Preis von Japan an. SPOX verrät Euch, wann das Rennen beginnt. Darüber hinaus zeigen wir Euch alles Wissenswerte zum Spektakel in Suzuka.

Japan-GP - Start: Wann findet das Rennen statt?

Der Start des Rennens in Japan ist am morgigen Sonntag (13. Oktober) planmäßig auf 7.10 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Noch am selben Tag wird auch das Qualifying stattfinden, da der Taifun Hagibis das Fahren in Suzuka am Samstag unmöglich gemacht hat. So kämpfen Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Charles Leclerc und Co. breits ab 3 Uhr deutscher Zeit um die Pole Position.

Formel 1 - Japan-GP: Das Rennen heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt habt Ihr mehrere Möglichkeiten, die Formel 1 vor den Bildschirmen zu verfolgen. Im deutschsprachigen Raum könnt ihr den Japan-GP bei RTL, ORF und SRF live im Free-TV sehen.

Zudem stellen die TV-Sender einen Livestream zur Verfügung. Das RTL bietet jedoch nur einen kostenpflichtigen Livestream via TVNow an, der Euch 4,99 Euro im Monat kostet.

Wenn Ihr ganz auf Werbung verzichten wollt, ist Sky die richtige Adresse für Euch. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Sessions live im voller Länge und begleitet Euch werbefrei durch den F1-Tag. Hier habt Ihr ebenfalls die Möglichkeit, das Geschehen im Livestream zu verfolgen. Dieser ist über SkyGo abrufbar.

Darüber hinaus bietet die Formel 1 einen hauseigenen Livestream via F1-Pro-TV an, der auch die Rennen der Formel 2 und 3 sowie den Porsche Supercup zur Verfügung stellt.

Japan-GP in Suzuka heute im Liveticker

Solltet Ihr aufgrund der frühen Uhrzeit den Start verpasst haben oder keine Möglichkeit haben, das Rennen vor Euren Endgeräten zu verfolgen, seid Ihr im Liveticker von SPOX bestens aufgehoben. Hier könnt Ihr alle wichtigen Ereignisse nachlesen und bleibt immer auf dem neusten Stand.

Suzuka: Die wichtigsten Fakten zur Strecke

Der Steckbrief der Strecke:

Streckenname Suzuka International Racing Course Länge 5.807 Meter Runden 53 Distanz 307,471 km Rechtskurven 10 Linkskurven 8

Formel 1: Der WM-Stand vor dem Japan-GP

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 322 2 Valtteri Bottas Mercedes 249 3 Charles Leclerc Ferrari 215 4 Max Verstappen Red Bull 212 5 Sebastian Vettel Ferrari 194 6 Pierre Gasly Toro Rosso 69 7 Carlos Sainz McLaren 66 8 Alexander Albon Red Bull 52 9 Lando Norris McLaren 35 10 Daniel Ricciardo Renault 34

Teamwertung: