Formel 1 - Japan-GP: Das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Formel-1-Zirkus gastiert an diesem Wochenende im japanischen Suzuka. Hier bei SPOX erfahrt ihr alles Wissenswerte zum Japan-GP und wo ihr sowohl Qualifying als auch Rennen live mitverfolgen könnt.

Formel 1 - Japan-GP: Wann findet das Rennen statt?

Sowohl Qualifying als auch Rennen finden aufgrund des Taifuns Hagibis am Sonntag, den 13. Oktober, statt. Dabei wird das Qualifying schon um 3 Uhr nachts deutscher Zeit ausgetragen, das Rennen startet dann knapp vier Stunden später um 07.10 Uhr. Gefahren wird auf dem International Racing Course in Suzuka.

Sollte der Zeitplan auch am Sonntag noch durcheinanderkommen und das Qualifying nicht stattfinden, würde übrigens nach dem Ergebnis des zweiten Freien Trainings gestartet werden.

Der Wochenend-Zeitplan im Überblick:

Datum Uhrzeit Session 11.10.2019 03 Uhr 1. Training 11.10.2019 07 Uhr 2. Training abgesagt - 3. Training 13.10.2019 03 Uhr Qualifying 13.10.2019 07.10 Uhr Rennen

Japan-GP im TV und Livestream

In Deutschland werden Qualifying und Rennen live auf RTL ausgestrahlt. Ab 02.45 Uhr (Qualifying) bzw. 6 Uhr (Rennen) startet die Übertragung, wobei auch ein - allerdings kostenpflichtiger - Livestream via TVNow zur Verfügung gestellt wird.

Im Gegensatz zu RTL zeigt der Pay-TV-Sender Sky das Rennen ohne Werbeunterbrechungen. Auch hier können mobile Nutzer auf einen Livestream zurückgreifen.

Für alle Hardcore-F1-Fans ist der von der Formel 1 eigens betriebene Livestream F1-Pro-TV zu erwähnen. Hier gibt es neben allen Live-Sessions der Formel 1 weitere Features, wie Onboard-Kameras sowie alle Rennen der Formel 2 und Formel 3 und den Porsche Supercup. Ein monatliches Abo kostet hier 7,99 Euro.

Formel 1: Japan-GP im Liveticker

Selbstverständlich wird es hier auf SPOX auch Liveticker zu Qualifying und Rennen geben, mit denen Ihr nichts verpassen werdet.

Vorschau zum Japan-GP

In den bisherigen Trainings dominierte Mercedes das Geschehen auf dem Suzuka International Racing Course und lag dabei deutlich vor den Konkurrenten Ferrari und Red Bull. Zwar betrug der Vorsprung im zweiten Freien Traing - im Gegensatz zum Vormittag - nicht mehr eine Sekunde, dennoch finden sich die Silberpfeile virtuell in der ersten Startreihe wieder. 1:27.785 Minuten benötigte Bottas für seine Runde, womit er exakt eine Zehntelsekunde schneller war als Hamilton.

Ferrari musste sich hingegen mit den Plätzen vier und fünf begnügen: Leclerc fehlten 0,365 Sekunden auf die Spitze, Vettel dahinter bereits 0,591. Dabei waren beide Piloten kurz vor dem Ende noch einmal auf schnelle Runden gegangen, um sich zu verbessern - Mercedes und auch der Drittplatzierte Max Verstappen im Red Bull verzichteten darauf.

Der schnellste Mann aus dem Mittelfeld war erneut McLaren-Pilot Carlos Sainz. Der Spanier und sein Teamkollege Lando Norris (10.) kamen in die Top 10 und könnten mit einer Qualifying-Absage gut leben, zumal Hauptkonkurrent Renault nur die enttäuschenden Plätze 17 (Daniel Ricciardo) und 18 (Nico Hülkenberg) einfuhr.

Japan-GP: Daten und Fakten

Der Steckbrief zum Japan-GP:

Streckenname Suzuka International Racing Course Länge 5.807 Meter Runden 53 Distanz 307,471 km Rechtskurven 10 Linkskurven 8

Formel 1: Der aktuelle WM-Stand

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 322 2 Valtteri Bottas Mercedes 249 3 Charles Leclerc Ferrari 215 4 Max Verstappen Red Bull 212 5 Sebastian Vettel Ferrari 194 6 Pierre Gasly Toro Rosso 69 7 Carlos Sainz McLaren 66 8 Alexander Albon Red Bull 52 9 Lando Norris McLaren 35 10 Daniel Ricciardo Renault 34

Teamwertung: