Formel 1 - Singapur-GP: Freies Training heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende auf dem Marina Bay Street Circuit in Singapur. Im Flutlicht der Millionen-Metropole werden am Sonntag beim Großen Preis von Singapur die 20 Boliden wieder den Asphalt aufheizen. Doch zuvor steht erst noch das Freie Training an. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo die ersten Runden auf dem Stadtkurs live im TV und Livestream übertragen werden.

Kann Ferrari-Pilot Charles Leclerc den dritten Sieg in Folge feiern, oder kommt Mercedes nach der Sommerpause endlich in Fahrt? Und was ist eigentlich mit Sebastian Vettel? SPOX hat alle wichtigen Infos zum Großen Preis von Singapur zusammengefasst.

Großer Preis von Singapur: Der Zeitplan

Zum zwölften Mal macht der Formel-1-Zirkus nun Halt in Singapur. Bemerkenswert: Seit dem ersten Rennen im Jahr 2008 konnten insgesamt nur vier verschiedene Fahrer den GP gewinnen: Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Nico Rosberg. Mit dem Freien Training geht es heute Vormittag um 10.30 los.

Durch die Zeitverschiebung heulen die Motoren heute also schon etwas früher auf wie sonst eigentlich üblich. Da es in Singapur grundsätzlich sieben Stunden später ist als in Mitteleuropa, handelt es sich am Sonntag um ein Nachtrennen.

Tag Event Uhrzeit Freitag 1. Freies Training 2. Freies Training 10.30 Uhr 14.30 Uhr Samstag 3. Freies Training Qualifying 12 Uhr 15 Uhr Sonntag Rennen 14.10 Uhr

Singapur-GP: Freies Training heute live im TV und Livestream

Ab 10.25 Uhr überträgt der RTL-Tochtersender NITRO das 1. Freie Training und am 14.35 Uhr das 2. Freie Training live bei sich im TV oder via TV NOW im kostenpflichtigen Livestream. Für das 2. Freie Training könnt Ihr auch auf den Nachrichtensender n-tv ausweichen, der sich ebenfalls die Übertragungsrechte gesichert hat.

Auch Sky-Abonnenten kommen beim heutigen "Free Practice" ganz auf ihre Kosten. Der Pay-TV-Sender strahlt ebenfalls live ab 10.25 Uhr die Geschehnisse aus Singapur aus. Dort könnt Ihr außerdem die im Anschuss an das 1. Freie Training stattfindende Pressekonferenz der Teamchefs um 12.30 Uhr live verfolgen.

Singapur-GP: Freies Training heute live im Ticker

Ihr seid verhindert und könnt aus irgendeinem Grund das heutige Freie Training nicht im TV oder Stream verfolgen? Kein Problem, denn mit dem SPOX-Liveticker bleibt Ihr garantiert zu jeder Zeit auf dem Laufenden und verpasst keine Szene.

Formel 1: Gelingt Leclerc der Hattrick?

Extase im Ferrari-Lager: Das Team aus Maranello konnte bei den zwei vergangen Grand-Prix jeweils zwei Siege feiern. Spätestens nach dem Leclerc-Heimsieg beim Ferrari-Heimspiel in Monza vor zwei Wochen steht das Team Kopf und natürlich heute wollen die Roten auch an diesem Wochenende an die Erfolge anknüpfen.

Doch die Chancen, dass die Ferraristi am Sonntag ein drittes Mal in Folge feiern dürfen, stehen relativ gering. Die Ferraris haben zwar auf langen Geraden den besseren Motor, wenn es um das Kurvenverhalten geht, macht den Konkurrenten von Mercedes jedoch keiner was vor. Und Die Strecke in Singapur hat ganze 23 Kurven, was einen Ferrari-Sieg zusätzlich erschwert.

In der Fahrerwertung ist Lewis Hamilton klar auf Kurs Titelverteidigung. Der Brite hat nach acht Saisonsiegen mittlerweile 63 Punkte Vorsprung auf Teamkollege Valtteri Bottas. Erster Nicht-Mercedes-Pilot ist Max Verstappen im Red Bull mit 185 Zählern.