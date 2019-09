Formel 1: Der Italien GP in Monza heute im LIVE-TICKER

Charles Leclerc sicherte sich in einem ungewöhnlichen Qualifying die Pole beim Italien GP. Schafft der Monegasse seinen zweiten Sieg in Folge? Das Rennen könnt Ihr hier bei SPOX im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Formel 1: GP von Italien im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Ferraris Teamchef Binotto hat sich in der Bild am Sonntag zur Zukunft von Mick Schumacher geäußert: "Es wird der Moment kommen, an dem er bereit für die Formel 1 ist. Wir haben viel in ihn investiert, weil wir daran glauben, dass er ein guter Formel-1-Fahrer sein kann."

Vor Beginn: Ein Profiteur der Taktiererei war Lewis Hamilton. Beide Mercedes, die eigentlich auf einer schnellen Runde dem Ferrari unterlegen waren, platzierten sich auf 2 und 3. "Ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich in der ersten Startreihe bin", sagte der Brite. Er konnte sich ein ungläubiges Grinsen nicht verkneifen. "Dass wir die letzte Runde fast alle nicht geschafft haben, ist verrückt."

Vor Beginn: War das ein eigenartiges Q3 am Samstag: Weil in den letzten Minuten keiner vorneweg fahren wollte, trödelte der PS-Tross dermaßen, dass die Topfahrer zu spät über die Start- und Ziellinie für eine letzte schnelle Runde kamen. Lediglich Charles Leclerc und Carlos Sainz fuhren noch rechtzeitig über die Linie. Sainz konnte sich nicht verbessern, sodass Leclerc gar nicht auf eine schnelle Runde gehen musste.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker. Rennstart ist um 15.10 Uhr.

© getty

Formel 1 heute live im TV und Livestream

Die Rennen der Formel 1 werden von drei verschiedenen Anbietern übertragen. So könnt Ihr die Rennen im Free-TV bei RTL, im Pay-TV bei Sky und beim Streamingdienst F1TV Pro verfolgen. Alle drei Anbietern stellen Euch einen kostenpflichtigen Stream zur Verfügung - für Sky-Kunden kostenlos.

RTL via TVNOW

via TVNOW Sky via SkyGo

via SkyGo F1TV Pro

Formel 1: Die Startaufstellung für den Italien GP

Max Verstappen, Pierre Gasly und Lando Norris haben neue Antriebsteile eingesetzt bekommen. Daher muss das Trio aus den hintersten Reihen starten. Verstappen konnte aufgrund von Motorproblemen keine Zeit setzen.

Kimi Räikkönen flog in Q3, wie schon im ersten Freien Training, in der Parabolica ab und löste eine Unterbrechung aus. Daher kamen Albon und Stroll nicht zu einer Zeitsetzung. Im zweiten Versuch kamen die Beiden, wie fünf andere Fahrer, zu spät über die Linie.

Die Startaufstellung für den Großen Preis von Italien

Platz Fahrer Team Zeit 1 Charles Leclerc Ferrari 1:19.307 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.346 3 Valtteri Bottas Mercedes 1:19.354 4 Sebastian Vettel Ferrari 1:19.457 5 Daniel Ricciardo Renault 1:19.839 6 Nico Hülkenberg Renault 1:20.049 7 Carlos Sainz McLaren 1:20.455 8 Alexander Albon Red Bull Racing --- 9 Lance Stroll Racing Point --- 10 Kimi Räikkönen Alfa Romeo --- 11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:20.517 12 Kevin Magnussen Haas 1:20.615 13 Danill Kvyat Toro Rosso 1:20.630 14 Romain Grosjean Haas 1:20.784 15 Sergio Perez Racing Point 1:21.291 16 George Russell Williams 1:21.800 17 Robert Kubica Williams 1:22.356 18 (Strafe, neue Antriebsteile) Lando Norris McLaren 1:21.068 19 (Strafe, neue Antriebsteile) Pierre Gasly Toro Rosso 1:21.125 20 (Strafe, neue Antriebsteile) Max Verstappen Red Bull Racing ---

Formel 1: Die aktuelle Stand in der Fahrer-WM

Mit satten 65 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Valtteri Bottas liegt Lewis Hamilton in Führung. Max Verstappen hat bereits 87 Zähler Rückstand, dahinter folgt Vettel.

Rang Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 268 2 Valtteri Bottas Mercedes 203 3 Max Verstappen Red Bull Racing 181 4 Sebastian Vettel Ferrari 169 5 Charles Leclerc Ferrari 157 6 Pierre Gasly Toro Rosso 65 7 Carlos Sainz McLaren 58 8 Daniil Kvyat Toro Rosso 33 9 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 31 10 Alexander Albon Red Bull Racing 26

Formel 1: Der aktuelle Stand in der Konstrukteurs-WM

Auch in der Konstrukteurswertung liegt Mercedes weit vorne. Ferrari und Red Bull kämpfen noch um den zweiten Rang.