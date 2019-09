Formel 1 - Qualifying zum Singapur-GP heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das 15. von 21 Saisonrennen in der Formel 1 steht an. Am Wochenende macht der Rennzirkus Halt in Singapur und nach den Freien Trainings steht am heutigen Samstag das Qualifying für das Rennen am Sonntag an. Hier erfahrt ihr, wo ihr den Wettstreit um die schnellste Rundenzeit im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Während sich Charles Leclerc bei Ferrari in bestechender Form befindet, kriselt es bei Sebastian Vettel - und zwar gewaltig. An einen Tiefpunkt in seiner Karriere sei Letzterer nach eigenen Angaben jedoch nicht angelangt. "Solche Phasen gehören dazu. Ich habe mich in der Vergangenheit da rausgeboxt, das werde ich auch dieses Mal schaffen", erklärte der seit 23 Rennen sieglose WM-Fünfte. Gelingt Vettel in Singapur der Befreiungsschlag?

Formel 1: Qualifying in Singapur heute live im TV und Livestream sehen

Die Formel 1 wird in diesem Jahr im TV sowohl vom Pay-TV-Sender Sky als auch vom Privatsender RTL live übertragen. Beide Fernsehsender sind dementsprechend auch live mit dabei, wenn um 15 Uhr am heutigen Samstag das Q1 beim Qualifying zum Großen Preis von Singapur beginnt.

Beide Sender bieten darüber hinaus am Rennwochenende einen Livestream sowohl zum Qualifying als auch zum Rennen an. Sky ermöglicht es, seinen Kunden die Formel-1-Events via Sky Go auch auf mobilen Endgeräten zu streamen. RTL bietet seinen Nutzern online einen kostenpflichtigen Livestream über die Streamingplattform TV Now an. 4,99 Euro verlangt TV Now monatlich für einen Zugang.

Darüber hinaus stellt die Formel 1 mit F1 TV einen eigenen Livestream zur Verfügung. Dieser zeigt in der Pro-Variante alle Sessions live und ohne Werbung, ist allerdings kostenplichtig.

Formel 1: Qualifying zum Singapur-GP im LIVE-TICKER

Wer keine Möglichkeit hat, das Qualifying der Formel 1 zum Großen Preis von Singapur im Fernsehen oder via Livestreaming zu sehen, bleibt mit dem LIVETICKER von SPOX dennoch immer auf dem Laufenden und weiß am Ende genau, welcher Fahrer sich die Pole Position geholt hat.

Formel 1 in Singapur: Zeitplan des Rennwochenendes

Freitag

1. Freies Training: 10.30 Uhr (MEZ)

2. Freies Training: 14.30 Uhr (MEZ)

Samstag

3. Freies Training: 12 Uhr (MEZ)

Qualifying: 15 Uhr (MEZ)

Sonntag

Rennen: 14.10 Uhr (MEZ)

Formel 1: WM-Stand nach 15 von 21 Rennen

Auch nach der zweiten Niederlage in Folge muss sich Weltmeister Lewis Hamilton um seine Titelverteidigung keine ernsthaften Sorgen machen. Der Brite hat satte 63 Punkte Vorsprung vor Teamkollege Bottas, der im 1. Freien Training zudem seinen Mercedes in die Bande lenkte. Max Verstappen (Red Bull) und Charles Leclerc (Ferrari) haben etwas weniger und etwas mehr als 100 Punkte Rückstand auf Hamilton. Bei Sebastian Vettel sind es schon fast 120 Zähler.