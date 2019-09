Formel 1 Singapur: Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag findet der Große Preis von Singapur statt. Alles zu diesem besonderen Rennen und der Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Wie schon in den vergangenen zwei Rennen startet Charles Leclerc von der Pole Position. Der Monegasse verwies Lewis Hamilton und seinen Ferrari-Kollegen Sebastian Vettel auf die Plätze zwei und drei.

Formel 1: Der Singapur-GP heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Formel 1 in Deutschland haben sich drei Anbieter gesichert: Sky, RTL und F1 TV. Alle drei Anbieter bieten einen Livestream an - für Sky-Kunden ist dieser kostenlos.

Bei Sky beginnt die Berichterstattung um 13 Uhr mit Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher. Via Sky Ticket könnt Ihr Euch auch einen Tagespass kaufen und so das Rennen auf Sky für 9,99 Euro sehen.

Im Free-TV bei RTL startet die Übertragung um 13.15 Uhr mit Moderator Florian König und Experte Timo Glock. Ab 14 Uhr übernehmen dann Kommentator Heiko Waßer und Experte Christian Danner.

Darüber hinaus stellt die Formel 1 mit F1 TV einen eigenen Livestream zur Verfügung. Dieser zeigt in der Pro-Variante alle Sessions live und ohne Werbung, kostet allerdings 7,99 Euro im Monat oder 64,99 Euro im Jahr.

© getty

Formel 1, Singapur: Das Rennen heute im LIVE-TICKER

Doch auch ohne Bewegtbild aus Singapur bleibt ihr über das Rennen informiert. Der umfassende SPOX-Liveticker versorgt euch kontinuierlich mit Zwischenständen von der Strecke.

Hier geht es zum Liveticker des Singapur-GP.

Neben der Formel 1 bietet SPOX auch eine Vielzahl anderer Sportarten wie Eishockey, Tennis, Handball, Fußball und Basketball im kompakten Liveticker zum Mitlesen an.

Schaut euch in der Liveticker-Tagesübersicht einfach einmal um.

GP von Singapur: Das F1-Rennen in der Vorschau

Start des Grand Prix von Singapur ist heute um 14.10 Uhr. Das Rennen im asiatischen Stadtstaat findet in der Nacht statt und ist daher ein Unikat.

Streckenlänge: 5,063 Kilometer

5,063 Kilometer Kurven: 23 - die meisten im F1-Kalender

23 - die meisten im F1-Kalender Schnellste Runde: 1:41,905 von Kevin Magnussen in 2018 (HAAS)

1:41,905 von Kevin Magnussen in 2018 (HAAS) Acht der elf Rennen in Singapur wurden vom Pole-Setter gewonnen.

Formel 1: Die Startaufstellung des Singapur-GP

So gehen die Boliden ins Rennen:

Platz Fahrer Team Zeit 1 Charles Leclerc Ferrari 1:36.217 2 Lewis Hamilton Mercedes +0.191 3 Sebastian Vettel Ferrari +0.220 4 Max Verstappen Red Bull +0.596 5 Valtteri Bottas Mercedes +0.929 6 Alexander Albon Red Bull +1.194 7 Carlos Sainz McLaren +1.601 8 Daniel Ricciardo Renault +1.878 9 Nico Hülkenberg Renault +2.047 10 Lando Norris McLaren +2.112 11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +2.480 12 Pierre Gasly Toro Rosso +2.482 13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo +2.641 14 Kevin Magnussen Haas +3.433 15 Daniil Kwjat Toro Rosso +3.740 16 (+5 Getriebewechsel) Sergio Perez Racing Point +2.403 17 Lance Stroll Racing Point +3.782 18 Romain Grosjean Haas +4.060 19 George Russel Williams +4.670 20 Robert Kubica Williams +4.969

Formel 1: Die Gesamtwertung

Lewis Hamilton führt vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas die Gesamtwertung an.