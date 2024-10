Eishockey: "Zweifellos eine der schwersten Entscheidungen überhaupt!" Trainer-Beben in der DEL

© getty

Max Kaltenhauser übernimmt als Interimscoach

Nach der Entlassung des Finnen übernimmt der bisherige Co-Trainer Max Kaltenhauser den ambitionierten Klub als Interimscoach. Der 42-Jährige war erst im Sommer zum EHC gestoßen, nachdem er mit den Eisbären Regensburg die Meisterschaft in der DEL2 gewonnen hatte. Bereits am Sonntag (14 Uhr/MagentaTV) steht Kaltenhauser in Bremerhaven eine schwierige Aufgabe bevor.

Schon während seiner Zeit als Bundestrainer war Söderholm immer wieder mit dem EHC in Verbindung gebracht worden, für den er jahrelang selbst auf dem Eis stand.

Unter Jackson gewann Söderholm 2016 die Meisterschaft, anschließend wechselte er in den Trainerstab der Münchner. Nachdem der frühere Verteidiger als Coach des EHC-Kooperationsklubs SC Riessersee 2018 als bester Trainer der DEL2 ausgezeichnet wurde, verließ er den Klub für das Amt des Bundestrainers.