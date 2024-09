DEL Saison 2024/25: Teams, Datum, Zeitplan, Spielplan, Modus, Übertragung von Eishockey im Free-TV und Livestream

DEL Saison 2024/25: Modus

Für einen Sieg in der regulären Spielzeit kriegt man drei Punkte. Wenn es nach der regulären Spielzeit unentschieden steht, bekommen beide Mannschaften auf jeden Fall jeweils einen Punkt gutgeschrieben, während der spätere Sieger - entweder in der Verlängerung oder im Penaltyschießen - einen weiteren, damit also insgesamt zwei Zähler, erhält. Wer nach 60 Spielminuten verliert, geht leer aus.

In der Hauptrunde bestreitet jedes Team 52 Spiele - zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele gegen jeden Gegner. Die besten zehn Teams ziehen nachher in die Playoffs ein, wobei die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn in der ersten Playoffrunde zum Zug kommen. Die erste Runde wird im Best-of-3-Modus gespielt, alle anderen Runden im Best-of-7-Modus.