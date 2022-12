Eishockey - U20 WM 2022/23: Datum, Termine, Gruppen, Übertragung im TV und Livestream

Am 26. Dezember startet in Halifax und Moncton in Kanada die 47. Auflage der U20-Eishockey-WM. Wir von SPOX schauen für Euch auf das Turnier und informieren Euch über Datum, Termine, Gruppen sowie die Übertragung in TV und Livestream.

Schon wieder Eishockey-WM der U20-Junioren, schon wieder findet sie in Kanada statt: Nach einem chaotischen Turnier 2021/22 soll es in diesem Jahr unkomplizierter vonstatten gehen. Im vergangenen Jahr hatten die Ausrichter massiv mit Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zu kämpfen. Aufgrund etlicher Infektionen der Spieler musste die Weltmeisterschaft abgebrochen und auf den August diesen Jahres verlegt werden. Dort krönte sich der Gastgeber Kanada zum Titelträger.

Die WM 2022/23 sollte eigentlich in Russland stattfinden. Aufgrund des Konfliktes in der Ukraine hatte die IIHF (International Ice Hockey Federation) das Land allerdings von allen sportlichen Wettbewerben ausgeschlossen. Auch eine Austragung des Juniorenturniers wurde somit unmöglich. Zum dritten Mal in Folge ist daher Kanada der Austragungsort.

Doch was gilt es sonst noch zu wissen? Alle Infos zum Datum der WM, den Terminen, den Gruppen sowie zur Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier bei SPOX.

© getty Im August 2022 konnte sich Topfavorit Kanada im letzten WM-Finale gegen Finnland durchsetzen.

Eishockey - U20 WM 2022/23: Datum, Termine, Gruppen

Pünktlich nach dem Weihnachtsfest beginnt die Großveranstaltung der Junioren. Am 26. Dezember startet der erste Spieltag. Um 17 Uhr MEZ bestreiten Finnland und die Schweiz das Eröffnungsduell. Die beiden Teams tragen die erste Partie der Gruppe B aus. Die weiteren Nationen in der zweiten Gruppe sind die Slowakei, die USA und Lettland.

Schweden und Österreich eröffnen um 19.30 Uhr MEZ die Gruppe A. Die deutsche U20-Nationalmannschaft greift erst am zweiten Turniertag, am 27. Dezember, ins Geschehen ein. Um 19.30 Uhr wartet Schweden auf die DEB-Auswahl. Die weiteren Gegner in der Fünfergruppe A sind Gastgeber Kanada, Österreich und Tschechien.

Eishockey - U20 WM 2022/23: Deutschlands Gruppenspiele in der Übersicht

Datum Uhrzeit Gegner Ort 27.12. 19.30 Uhr MEZ Schweden Scotiabank Centre, Halifax 29.12. 0.30 Uhr MEZ Kanada Scotiabank Centre, Halifax 30.12. 22.30 Uhr MEZ Österreich Scotiabank Centre, Halifax 31.12. 19.30 Uhr MEZ Tschechien Scotiabank Centre, Halifax

Am Neujahrstag legt die Weltmeister eine eintägige Pause ein. Am 2. Januar geht es dann mit den Viertelfinals des Turniers weiter. Heißt also auch: Aus den zwei Fünfergruppen ziehen jeweils vier Nationen in die K.O.-Runde ein. Ein Sieg in der Gruppenphase könnte also schon für das Weiterkommen genügen. Am Mittwoch, den 4. Januar, werden die Halbfinals ausgetragen. Am darauffolgenden Donnerstag steigen dann das Spiel um Platz 3 (20.30 Uhr) und das große Finale. Dieses geht in Deutschland erst am 6. Januar über die Bühne. Beginn ist nämlich um 0.30 Uhr.

Datum Zeit Spiel Montag, 2. Januar 17:00 Viertelfinale 1 Montag, 2. Januar 19:30 Viertelfinale 2 Montag, 2. Januar 22:30 Viertelfinale 3 Dienstag, 3. Januar 00:30 Viertelfinale 4 Mittwoch, 4. Januar 20:30 Halbfinale 1 Donnerstag, 5. Januar 00:30 Halbfinale 2 Donnerstag, 5. Januar 20:30 Spiel um Platz 3 Freitag, 6. Januar 00:30 Finale

Eishockey - U20 WM 2022/23: Übertragung im TV und Livestream

Für die Übertragung der World Juniors 2022/23 ist MagentaSport verantwortlich. Über die Plattform werden garantiert alle deutschen Spiele zu sehen sein. Der Sender garantiert also schon einmal für mindestens vier Gruppenspiele live im TV und Livestream. Bei einem Weiterkommen ins Viertelfinale werden weitere Ausstrahlungen dazukommen.

Wie beim vergangenen Turnier werden die weiteren Gruppenspiele nicht gezeigt. Allerdings überträgt der Sender ab dem Viertelfinale alle restlichen Spiele des Turniers, auch die ohne deutsche Beteiligung.

Eishockey - U20 WM 2022/23: Deutschlands Abschneiden bei vergangenen Turnieren