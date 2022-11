Eishockey - Deutschland vs. Slowakei, Übertragung: Deutschland Cup heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft beendet mit einem Spiel gegen die Slowakei heute den Deutschland Cup 2022. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Das DEB-Team startete am vergangenen Donnerstag mit einem 3:2 Sieg nach Verlängerung gegen Dänemark in den Deutschland Cup 2022, darauf folgte am gestrigen Samstag ein 3:0-Sieg über den nächsten Nachbarn, über Österreich. Am heutigen Sonntag, den 13. November, steht nun also schon der dritte und letzte Spieltag an. Alle vier teilnehmenden Mannschaften sind noch einmal im Einsatz. Dänemark kriegt es um 11 Uhr mit Österreich zu tun, die Deutschen treffen um 14.30 Uhr auf die Slowakei. Alle Spiele des Turniers finden in der YAYLA ARENA in Krefeld statt, so auch die beiden heutigen Partien.

Nach den beiden Spielen ist der Wettkampf dann bereits zu Ende, eine K.o.-Phase oder ein Finalspiel wird es nicht geben. Gespielt wird nämlich im Meisterschaftsmodus. Wer nach drei Spieltagen (jeder spielt gegen jeden) Erster ist, gewinnt die 33. Austragung des Deutschland Cups. Deutschland ist mit acht Titelgewinnen Rekordsieger, ist als Gastgeber jedoch - anders als andere Nationen - jedes Mal mit dabei.

Deutschland Cup 2022: Der Spielplan

Termin Team 1 Team 2 Ergebnis Ort 10.11., 16.15 Uhr Österreich Slowakei 3:2 n. V. YAYLA ARENA, Krefeld 10.11., 19.45 Uhr Deutschland Dänemark 3:2 n. V. YAYLA ARENA, Krefeld 12.11., 14.00 Uhr Slowakei Dänemark 3:4 n. V. YAYLA ARENA, Krefeld 12.11., 17.30 Uhr Deutschland Österreich 3:0 YAYLA ARENA, Krefeld 13.11., 11.00 Uhr Dänemark Österreich -:- YAYLA ARENA, Krefeld 13.11., 14.30 Uhr Deutschland Slowakei -:- YAYLA ARENA, Krefeld

© getty Das DEB-Team will seinen Titel beim Deutschland Cup verteidigen.

Eishockey - Deutschland vs. Slowakei, Übertragung: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream

Auch das letzte Spiel der deutschen Nationalmannschaft beim Deutschland Cup ist heute live und in voller Länge bei Magenta Sport zu sehen. Wer keine Sekunde der Übertragung inklusive Vorberichterstattung verpassen will, muss um 14.15 Uhr einschalten, dann meldet sich folgendes Trio, das Euch durch die komplette Partie durch begleitet:

Davor, um 10.45 Uhr, zeigt der Anbieter der Telekom auch das Spiel zwischen Österreich und Dänemark.

Wer das Angebot von Magenta Sport nutzen möchte, benötigt dafür ein Abonnement. Je nachdem, ob Ihr Kunden bei der Telekom seid oder nicht, sind die Kosten dafür verschieden hoch. Denn die Telekom-Kunden zahlen für das Jahresabo monatlich 4,95 Euro und für das Monatsabo monatlich 9,95 Euro. Bei denen, die keine Kunden sind, sehen die Kosten folgendermaßen aus: 9,95 Euro pro Monat für das Jahresabo, 16,95 Euro pro Monat für das Monatsabo.

Eishockey - Deutschland vs. Slowakei, Übertragung: Deutschland Cup heute im Liveticker

Die, die kein Magenta-Sport-Abo haben, können die Partie zwischen dem DEB-Team und der Slowakei im Liveticker von SPOX mitverfolgen. So bleibt Ihr stets auf dem Laufenden, was das Geschehen auf dem Eis betrifft.

Eishockey - Deutschland vs. Slowakei, Übertragung: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Slowakei

Deutschland vs. Slowakei Wettbewerb: Deutschland Cup

Deutschland Cup Spieltag: 3

3 Datum: 13. November 2022

13. November 2022 Uhrzeit: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Ort: YAYLA ARENA, Krefeld

YAYLA ARENA, Krefeld TV: Magenta Sport

Livestream: Magenta Sport

Liveticker: SPOX

