Beim Deutschland Cup duelliert sich die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft mit Österreich. So lässt sich das Aufeinandertreffen der Nachbarländer heute live im TV und Livestream verfolgen.

3:2 nach Verlängerung hier, 3:2 nach Verlängerung dort: Deutschland (gegen Dänemark) und Österreich (gegen die Slowakei) haben am Donnerstag zum Auftakt des Deutschland Cups im Eishockey jeweils ein Erfolgserlebnis verbuchen können.

Am 2. Spieltag treten die beiden Nationen gegeneinander an. Das Aufeinandertreffen der Nachbarländer steigt am heutigen Samstag, den 12. November. Gespielt wird erneut in der YAYLA ARENA in Krefeld. Los geht es dort um 17.30 Uhr. Zuvor, ab 14 Uhr, stehen sich Dänemark und die Slowakei dort gegenüber.

Eishockey - Deutschland Cup 2022: Spielplan

Am Sonntag, dem 3. Spieltag, kommt es dann zu den Partien Dänemark gegen Österreich und Deutschland gegen die Slowakei.

Wer am Ende der Gruppenphase auf dem ersten Platz liegt, hat den Deutschland Cup gewonnen. Im Falle einer Punktgleichheit entscheiden die Punkte im direkten Vergleich (es können auch mehr als zwei Teams betroffen sein), danach die Tordifferenz im direkten Vergleich, dann die geschossenen Tore im direkten Vergleich.

Termin Team 1 Team 2 Ergebnis Ort 10.11., 16.15 Uhr Österreich Slowakei 3:2 n. V. YAYLA ARENA, Krefeld 10.11., 19.45 Uhr Deutschland Dänemark 3:2 n. V. YAYLA ARENA, Krefeld 12.11., 14.00 Uhr Slowakei Dänemark -:- YAYLA ARENA, Krefeld 12.11., 17.30 Uhr Deutschland Österreich -:- YAYLA ARENA, Krefeld 13.11., 11.00 Uhr Dänemark Österreich -:- YAYLA ARENA, Krefeld 13.11., 14.30 Uhr Deutschland Slowakei -:- YAYLA ARENA, Krefeld

Wie kann man Deutschland gegen Österreich heute live im TV und Livestream verfolgen, wenn man nicht selbst vor Ort zuschaut? SPOX klärt darüber im Folgenden auf.

© getty Deutschland trifft beim Deutschland Cup auf Österreich.

Eishockey - Deutschland vs. Österreich, Übertragung: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream

Deutschland gegen Österreich kann man sich heute live im Free-TV bei Sport1 anschauen. Abgesehen von der Ausstrahlung im linearen Fernsehen gibt es auch eine Übertragung im kostenlosen Livestream. Auf Sendung geht Sport1 um 17.25 Uhr.

Der Deutschland Cup wird zudem vollumfänglich von MagentaSport live übertragen. Der Bezahlsender der Telekom zeigt dementsprechend auch das heutige Duell zwischen Deutschland und Österreich. Die Vorberichte starten um 17.15 Uhr. Sascha Bandermann übernimmt die Moderation, Kommentator ist Basti Schwele. Mit Rick Goldmann wird die Berichterstattung auch von einem Experten begleitet.

Alle Highlights und Wiederholungen können ebenfalls kostenfrei und jederzeit über MagentaTV oder in der MagentaSport-App angesehen werden. MagentaSport kostet Euch als Nicht-Telekom-Kunden im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, zahlt Ihr für MagentaSport 4,95 Euro pro Monat. Alle weiteren Informationen dazu erhaltet Ihr hier.

Zugriff auf MagentaSport erhaltet Ihr nicht nur mit Eurem Telekom-Receiver, sondern auch am TV-Gerät via App, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC per Livestream.

Eishockey - Deutschland vs. Österreich, Übertragung: Deutschland Cup heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Deutschland - Österreich

Deutschland - Österreich Wettbewerb: Deutschland Cup

Deutschland Cup Datum: 12. November 2022

12. November 2022 Beginn: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: YAYLA ARENA, Krefeld

YAYLA ARENA, Krefeld TV: Sport1, MagentaSport

Livestream: Sport1.de, MagentaSport

Minuskulisse in Krefeld: Deutschland Cup zieht um

Nach der fünften Austragung verabschiedet sich der Deutschland Cup aus Krefeld. Das Heimturnier des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) findet an diesem Wochenende zum vorerst letzten Mal in der Arena des Zweitligisten Krefeld Pinguine statt. "Für die Zuschauer ist es sicher nicht mehr der Aha-Effekt", gab DEB-Präsident Peter Merten am Freitag zu und kündigte an: "Wir wollen einen neuen Standort. In anderen Regionen ist das Interesse größer."

Es sei aber noch keine Entscheidung gefallen. Ursprünglich war die neue Arena in München im Gespräch, doch die Fertigstellung verzögert sich. Merten sprach von einer "Übergangslösung vielleicht für zwei Jahre". Angeblich ist Schwenningen interessiert. Das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark (3:2 nach Verlängerung) sahen offiziell 1680 Zuschauer, tatsächlich verlor sich aber wohl nur rund die Hälfte in der Halle. Laut Merten waren auch "Karten an die Landesverbände und Sponsoren" mitgezählt worden.

Der DEB hofft auf größere Resonanz bei den beiden deutschen Spielen am Wochenende. Die weiteren Gegner sind am Samstag (17.30 Uhr) Österreich und am Sonntag (14.30 Uhr) die Slowakei. (Quelle: SID)

Eishockey - Deutschland Cup 2022: Tabelle