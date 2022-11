Eishockey-Action auf deutschem Boden, möglich macht's der Deutschland-Cup. In dem Wettbewerb mit vier Nationen stehen heute Abend die ersten Partien an. Wie Ihr diese live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Mission Titelverteidigung steht für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft auf dem Programm. Beim diesjährigen Deutschland Cup in der YAYLA Arena in Krefeld spielen vier Teams erneut klassisch in einem Gruppensystem den Sieger aus.

Die letzte Ausgabe konnte das DEB-Team äußerst erfolgreich gestalten. Mit drei Siegen aus den Spielen gegen Russland, die Schweiz und die Slowakei gewann die Auswahl von Toni Söderholm das Turnier zum ersten mal seit sechs Jahren. 2020 war der Wettbewerb in der eigentlichen Form der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.

Ob die deutsche Mannschaft auch in diesem Jahr wieder erfolgreich ist, könnt Ihr live mitverfolgen. Wir geben Euch alle Informationen zur TV-Übertragung sowie zum Teilnehmerfeld und der Spielansetzungen am ersten Spieltag.

Eishockey: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream - Spiele, Ansetzungen, Übertragung

Das Teilnehmerfeld besteht in diesem Jahr aus den Nationalteams Dänemarks, Österreichs und der Slowakei. Letztere Nation ist damit zum zweiten Jahr in Folge mit von der Partie.

Obwohl Deutschland selbstredend Gastgeber des Turniers ist, bestreitet das DEB-Team nicht die erste Partie im Wettbewerb. Ähnlich wie bei Fußball-WM in Katar ist der Gastgeber dafür in den zuschauerfreundlichen Abendstunden gefordert. Gegner ist dann Dänemark, seinerseits immerhin Viertelfinalteilnehmer beim Olympia-Turnier im vergangenen Winter.

© getty Am ersten Spieltag des Deutschland Cups wartet auf Deutschland das Nationalteam Dänemarks.

Die Ansetzung für den ersten Spieltag am heutigen Donnerstag sieht daher wie folgt aus:

14.15 Uhr : Österreich vs. Slowakei

: Österreich vs. Slowakei 19.45 Uhr: Deutschland vs. Dänemark

Wie bei den großen Eishockey-Turnieren üblich, ist Magenta Sport für die Übertragung der Partien zuständig. Alle sechs Partien zeigt der Pay-TV-Anbieter live im TV und Stream. Gute Nachrichten für alle Fans: Wie im letzten Jahr überträgt der Sender auch bei dieser Ausgabe kostenlos.

Eishockey: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream - Der Spielplan des Turniers

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort 10.11.2022 14.15 Uhr Österreich Slowakei YAYLA ARENA, Krefeld 10.11.2022 19.45 Uhr Deutschland Dänemark YAYLA ARENA, Krefeld 12.11.2022 14.30 Uhr Slowakei Dänemark YAYLA ARENA, Krefeld 12.11.2022 18.00 Uhr Deutschland Österreich YAYLA ARENA, Krefeld 13.11.2022 11.00 Uhr Dänemark Österreich YAYLA ARENA, Krefeld 13.11.2022 14.30 Uhr Deutschland Slowakei YAYLA ARENA, Krefeld

Eishockey: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream - Die Abschlusstabelle des Deutschland Cups 2021