Im Rahmen der U20-Weltmeisterschaft trifft die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft im Viertelfinale auf Finnland. Wie Ihr das K.o.-Spiel heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Acht Mannschaften sind bei der Eishockey-U20-Weltmeisterschaft in Kanada noch mit dabei, darunter auch die deutsche Nationalmannschaft, die am heutigen Mittwoch, den 17. August, auf den Eishockey-Giganten Finnland trifft. Wie die anderen drei Viertelfinalpartien wird auch Deutschland gegen Finnland im Rogers Place in Edmonton ausgetragen. Der Spielbeginn wurde für 18 Uhr deutscher Zeit angesetzt.

Die Begegnung Deutschland vs. Finnland eröffnet heute das Viertelfinale, darauf folgen dann ohne große Unterbrechungen die anderen drei Partien: um 21.30 Uhr Schweden gegen Lettland, um 1 Uhr in der Nacht auf Donnerstag Kanada gegen die Schweiz und um 4.30 Uhr nachts schließlich die USA gegen Tschechien.

Eishockey U20 WM - Deutschland vs. Finnland: Das Viertelfinale im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Arena, Ort 17. August 18.00 Uhr Deutschland Finnland Rogers Place, Edmonton (Kanada) 17. August 21.30 Uhr Schweden Lettland Rogers Place, Edmonton (Kanada) 18. August 01.00 Uhr Kanada Schweiz Rogers Place, Edmonton (Kanada) 18. August 04.30 Uhr USA Tschechien Rogers Place, Edmonton (Kanada)

© getty Die deutsche U20 im Eishockey kämpft heute um ein WM-Halbfinalticket.

Eishockey U20 WM - Deutschland vs. Finnland, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Wer den Kampf um das Halbfinale zwischen Deutschland und Finnland heute live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt nicht um Magenta Sport herum. Der Pay-TV-Sender der Telekom besitzt nämlich die Übertragungsrechte an den K.o.-Spielen bei der U20-WM in Kanada. Die Übertragung zum Spiel beginnt punktgenau um 18 Uhr, zur selben Zeit meldet sich dann Christoph Fetzer, der Euch als Kommentator durch die gesamte Partie begleitet.

Magenta Sport ist jedoch nicht gratis, ein Abonnement ist dafür notwendig. Wie hoch die Kosten für dieses anfallen, hängt davon ab, ob Ihr Kunden bei der Telekom seid oder nicht. Die, die es nämlich sind, zahlen für das Monatsabo im Monat 9,95 Euro und für das Jahresabo im Monat 4,95 Euro. Bei den Nicht-Kunden sieht die Sache anders aus: 16,95 Euro je Monat für das Monatsabo und 9,95 Euro je Monat für das Jahresabo.

Eishockey U20 WM - Deutschland vs. Finnland, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland - Finnland

Deutschland - Finnland Wettbewerb: U20 Weltmeisterschaft (Eishockey)

U20 Weltmeisterschaft (Eishockey) Spielrunde: Viertelfinale

Viertelfinale Datum: 17. August 2022

17. August 2022 Anstoß: 18.00 Uhr (MEZ)

18.00 Uhr (MEZ) Ort: Rogers Place, Edmonton (Kanada)

Rogers Place, Edmonton (Kanada) Übertragung: Magenta Sport

Eishockey U20 WM - Die Termine der K.o-Phase