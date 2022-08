Eishockey U20 WM: Datum, Termine, Gruppen, Übertragung im TV und Livestream

Die Neu-Austragung der U20-WM im Eishockey steht kurz bevor. Datum, Termine, Gruppen, Übertragung im TV und Livestream: In diesem Artikel erhaltet Ihr die grundlegenden Informationen zu dem Turnier in Kanada.

Jetzt geht es weiter. Oder eher: Jetzt geht es noch mal neu los. Ende Dezember vergangenen Jahres musste die U20-Weltmeisterschaft im Eishockey wegen mehrerer Coronavirus-Fälle in der Vorrunde abgebrochen werden, später wurde die Austragung des Turniers dann in den August verlegt. Es wird nicht fortgesetzt, sondern neu gestartet.

Eishockey U20 WM: Datum, Termine, Gruppen

Vom 9. August bis zum 20. August kämpfen zehn Nationen um den Titelgewinn in Kanada. Spielorte sind Edmonton und Red Deer in der Provinz Alberta. Auch die deutsche Nationalmannschaft, angeführt von Bundestrainer Tobias Abstreiter, ist bei der WM vertreten.

Die teilnehmenden Nationen sind je zu fünft in zwei Gruppen aufgeteilt, die sich von denen bei der ursprünglichen WM-Turnier im Dezember in der Zusammensetzung unterscheiden.

© getty Die deutsche U20 im Eishockey startet gegen die USA ins WM-Turnier.

Deutschland befindet sich diesmal nicht in Gruppe A, sondern in Gruppe B und bekommt es jetzt mit den USA (10. August, 4 Uhr MESZ), Österreich (11. August, 4 Uhr MESZ), der Schweiz (14. August, 4 Uhr MESZ) und Schweden (16. August, 4 Uhr MESZ) zu tun. 2021 waren Finnland, Kanada, Österreich und Tschechien noch die Gegner. Aufgrund der Zeitverschiebung finden in Mitteleuropa alle deutschen Spiele zunächst nachts statt.

Gruppe A Gruppe B Deutschland Kanada USA Finnland Österreich Tschechien Schweiz Slowakei Schweden Lettland

Die Vorrunde findet vom 9. August bis zum 16. August statt, daraufhin geht es dann in die K.o.-Phase.

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel Mittwoch, 17. August 18:00 Viertelfinale 1 Mittwoch, 17. August 21:30 Viertelfinale 2 Donnerstag, 18. August 01:00 Viertelfinale 3 Donnerstag, 18. August 04:30 Viertelfinale 4 Freitag, 19. August 22:00 Halbfinale 1 Samstag, 20. August 02:00 Halbfinale 2 Samstag, 20. August 22:00 Spiel um Platz 3 Sonntag, 21. August 02:00 Finale

Eishockey U20 WM: Übertragung im TV und Livestream

An der Übertragung der Eishockey-WM der U20-Junioren hat sich durch die Verschiebung nichts geändert: In Deutschland wird das Turnier live im TV und Livestream von MagentaSport gezeigt.

Der Pay-TV-Sender der Telekom hat sich die Rechte an der Ausstrahlung gesichert, wobei das nicht bedeutet, dass auch alle Partien live übertragen werden. Es laufen dort alle Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft sowie alle K.o.-Duelle.

Auf MagentaSport zurückgreifen könnt Ihr nicht bloß mittels Eures Telekom-Receivers. Habt Ihr ein Abonnement abgeschlossen, lässt sich das TV-Angebot auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphone oder Tablet via App und am Computer via Internetbrowser als Livestream abrufen. Mit der App von MagentaSport lässt sich das Angebot ebenso auf dem Smart TV abrufen. Für MagentaTV-Kunden sind die Spiele ohne weitere Kosten über die MagentaTV-Plattformen frei empfangbar.

Telekom-Kunden dürfen MagentaSport ein Jahr lang kostenlos nutzen, zahlen erst ab dem 13. Monat 4,95 Euro pro Monat (Jahresabo) oder 9,95 Euro pro Monat (Monatsabo). Nicht-Telekom-Kunden überweisen 9,95 Euro pro Monat für das Jahresabo oder 16,95 Euro pro Monat für das Monatsabo. Alle weiteren Informationen dazu gibt es hier.