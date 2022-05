Eishockey-WM: Schweden verpasst vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale - Schweiz bezwingt Kanada

Schweden hat bei der Eishockey-WM in Finnland den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale verpasst. Der elfmalige Weltmeister unterlag in der Gruppe B in Tampere den USA mit 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) nach Verlängerung.

Nach der ersten Niederlage im fünften Spiel liegt die Tre Kronor mit zwölf Punkten als Zweiter vor dem WM-Dritten (10 Punkte).

Olympiasieger Finnland, der am Freitag durch ein 6:0 gegen Abstiegskandidat Großbritannien als erstes Team das Ticket für das Viertelfinale gelöst hatte, feierte ebenfalls in Tampere beim 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) gegen die abstiegsgefährdeten Österreicher den fünften Sieg.

In der Gruppe A hatten Titelverteidiger Kanada und die Schweiz vor ihrem Aufeinandertreffen durch den 3:0-Sieg Dänemarks gegen Frankreich vorzeitig das Viertelfinale erreicht - wie auch Deutschland. In einer hochklassigen und extrem temporeichen Partie bezwangen die starken Schweizer den Rekordweltmeister verdient mit 6:3 (3:3, 1:0, 2:0) und setzten sich durch den fünften Sieg im fünften Spiel an die Tabellenspitze.

Der Schweizer Andres Ambühl löste den deutschen Rekord-Nationalspieler Udo Kießling bei seinem 120. WM-Spiel als Rekordspieler ab. Für den 38-Jährigen ist es bei den insgesamt 85. Titelkämpfen in Helsinki und Tampere die 17. WM-Teilnahme. Zudem stand er fünfmal bei Olympischen Winterspielen für die Eidgenossen auf dem Eis.