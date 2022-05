Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Die Gruppenphase der Eishockey-WM 2022 neigt sich dem Ende zu. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf den Zeitplan und die Spiele des heutigen Tages. Außerdem erläutern wir Euch, wie Ihr die Partien heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Insgesamt vier Partien, jeweils zwei in beiden Vorrundengruppen, stehen heute auf dem Spielplan. Darunter befindet sich unter anderem auch die deutsche Nationalmannschaft, die die Chance hat, den Einzug ins Viertelfinale klarzumachen.

Eishockey WM 2022 heute live: Die Spiele des Tages

Anders als noch in den vergangenen Tagen, wird es heute keine Morgenspiele geben. Die ersten Partien, zum einen das Duell zwischen Deutschland und Kasachstan (Gruppe A) und zum anderen das zwischen Großbritannien und Lettland (Gruppe B), werden ab 15.20 Uhr vonstatten gehen.

Weiter geht es dann erst am Abend, genauer gesagt ab 19.20 Uhr. Während sich in der Gruppe A den Franzosen im Spiel gegen die Schweiz die letzte Gelegenheit bieten wird, eine Chance auf die K.o.-Runde zu wahren, kommt es in Gruppe B zum Aufeinandertreffen der Skandinavier, Schweden vs. Norwegen.

Gruppe Begegnung Beginn A Kasachstan vs. Deutschland 15.20 Uhr A Schweiz vs. Frankreich 19.20 Uhr B Großbritannien vs. Lettland 15.20 Uhr B Schweden vs. Norwegen 19.20 Uhr

Eishockey WM 2022 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Auch heute werden fast alle Spiele der Eishockey-WM beim Privatsender Sport1 zu sehen sein. Im Folgenden erklären wir Euch, wie Ihr auf die Übertragung im TV und Livestream zugreifen könnt.

© imago images Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr fünftes Vorrundenspiel bei der Eishockey-WM 2022 klar mit 9:4 gegen die Auswahl Italiens gewonnen. Damit steht ist dem DEB-Team der Einzug ins Viertelfinale kaum noch zu nehmen.

Eishockey WM 2022 heute live: Übertragung im Free-TV

Von den vier Spielen, die heute im Kalender stehen, wird Sport1 genau zwei im Free-TV zugänglich machen. Die Rede ist zum einen von der Begegnung Deutschlands mit Kasachstan (ab 15.15 Uhr) und zum anderen von der Partie zwischen der Schweiz und Frankreich (ab 19.15 Uhr).

Alles, was Ihr dafür tun müsst, um die Spiele live zu sehen, ist, den Sender Sport1 zur richtigen Zeit einzuschalten. SPOX wünscht viel Spaß!

Eishockey WM 2022 heute live: Übertragung im kostenlosen Livestream

Alternativ dazu könnt Ihr Euch die beiden erwähnten Matches auch im kostenlosen Livestream zu Gemüte führen. Möglich macht das die hauseigene Mediathek des Senders. Hier werden nämlich sämtliche Inhalte live und synchron zum TV-Programm wiedergegeben.

Wer darüber hinaus auch das Match zwischen Großbritannien und Lettland verfolgen will, der oder die muss hierzu in Besitz des kostenpflichtigen Senders Sport1+ sein. Die günstigste Variante, auf diesen zuzugreifen, bietet ein Drittanbieter wie beispielsweise JOYN+. Denn im Premiumangebot des Streamingdienstes ist der Kanal bereits integriert. Da hier die Möglichkeit besteht, einen kostenfreien Probemonat abzuschließen, könnt Ihr auf die Übertragung sogar indirekt gratis zugreifen.

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Der Liveticker bei SPOX

Wie gewohnt werden wir natürlich auch heute wieder einen Liveticker zur Verfügung stellen. Wer von Euch also keine Möglichkeit hat, die Partie Deutschlands gegen Kasachstan live zu sehen, kann sich gerne hier auf dem Laufenden halten lassen.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Deutschland vs. Kasachstan

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Der Zeitplan der WM

Vorrunde: 13. bis 24. Mai

13. bis 24. Mai Viertelfinale: 26. Mai

26. Mai Halbfinale: 28. Mai

28. Mai Spiel um Platz 3: 29. Mai

29. Mai Finale: 29. Mai

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Sieger der letzten Jahre