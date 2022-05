Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Tag 3 bei der Eishockey, wie schon gestern stehen auch am heutigen Sonntag sechs Partien auf dem Programm. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Sechs Begegnungen werden am dritten Turniertag der Eishockey-WM ausgetragen, unter anderem tritt in Deutschlands Gruppe A heute Kanada an. Auch Team USA ist mit von der Partie. Welche Duelle für den heutigen Tag angesetzt sind und wo Ihr sie im Liveticker, TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele und Zeitplan

Das deutsche Team hat nach dem gestrigen 2:1-Sieg über die Slowakei erstmal Pause, trotzdem dürft Ihr Euch auf hochkarätige Begegnungen freuen. Hier habt Ihr einen Überblick:

Gruppe A

Italien - Kanada (11.20 Uhr)

Frankreich - Kasachstan (15.20 Uhr)

Dänemark - Schweiz (19.20 Uhr)

Gruppe B

Norwegen - Großbritannien (11.20 Uhr)

Österreich - USA (15.20 Uhr)

Tschechien - Schweden (19.20 Uhr)

Eishockey WM 2022 heute live: Die Spiele am Sonntag im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der diesjährigen Eishockey-WM teilen sich Sport1 und MagentaSport. Während Sport1 alle Spiele im Programm hat, zeigt MagentaSport lediglich die Spiele von Deutschland sowie alle Begegnungen der K.O.-Phase live. Wie das Ganze am heutigen Sonntag im Detail aussieht, erfahrt Ihr hier.

Eishockey WM 2022 heute live: Die Spiele am Sonntag im TV

Im Free-TV werden auf Sport1 zwei der heutigen Begegnungen gezeigt, nämlich Österreich vs. USA sowie Dänemark vs. Schweiz. Bei letzterer Partie beginnt die Übertragung aufgrund eines Basketball-Spiels allerdings mit etwas Verzögerung. Auch die Spiele Frankreich vs. Kasachstan und Italien vs. Kanada kommen im Fernsehen, allerdings im Pay-TV auf Sport1+. MagentaSport hat heute kein Spiel im Programm.

© getty Das Auftaktspiel hat Team USA 4:1 gewonnen.

Eishockey WM 2022 heute live: Die Spiele am Sonntag im Livestream

Sämtliche Duelle, die im Free-TV übertragen werden, könnt Ihr auf dem YouTube-Kanal von Sport1 oder auf sport1.de auch kostenlos verfolgen. Darüber hinaus findet Ihr auf der Website auch die Partie zwischen Norwegen und Großbritannien gratis. Die Begegnungen, die auf Sport1+ gezeigt werden, sind online kostenpflichtig, genauso wie Tschechien gegen Schweden.

Eishockey WM 2022 heute live: Die Tabelle von Deutschlands Gruppe A

Gruppe A Rang Mannschaft Sp. S Tore Dif. Pkt. 1 Dänemark 1 1 9:1 8 3 2 Schweiz 1 1 5:2 3 3 3 Kanada 1 1 5:3 2 3 4 Slowakei 2 1 5:4 1 3 5 Deutschland 2 1 5:6 -1 3 6 Frankreich 1 0 2:4 -2 0 7 Italien 1 0 2:5 -3 0 8 Kasachstan 1 0 1:9 -8 0

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Datum und Termine im Überblick

Gruppenphase: 13. bis 24. Mai

13. bis 24. Mai Viertelfinale: 26. Mai

26. Mai Halbfinale: 28. Mai

28. Mai Spiel um Platz drei: 29. Mai

29. Mai Finale: 29. Mai

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream: Die Gewinner seit 2010