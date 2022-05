Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Bei der Eishockey-WM in Finnland finden am heutigen Samstag gleich sechs Spiele in der Vorrunde statt. SPOX verrät, welche das sind, wann sie beginnen und wo sie im TV und Livestream übertragen werden.

Langsam neigt sich die Vorrunde bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland ihrem Ende entgegen. Erkennen lässt sich das auch daran, dass es zum Abschluss hin nochmals richtig zur Sache geht und am heutigen Samstag, den 21. Mai nicht nur vier, sondern gleich sechs Begegnungen ausgetragen werden.

Drei in Gruppe A (alle in der Helsingin Jäähalli in Helsinki), drei in Gruppe B (alle in der Nokia-areena in Tampere). Zwei finden dabei immer parallel statt. Der Tag erstreckt sich dementsprechend vom Vormittag bis zum Abend.

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan

Los geht es am heutigen WM-Tag um 11.20 Uhr. Dann treffen in der deutschen Gruppe A Dänemark und Frankreich aufeinander, während es zeitgleich in Gruppe B zum Duell zwischen den USA und Schweden kommt.

Am Nachmittag geht es mit den Spielen Kanada gegen die Schweiz (A) und Österreich gegen Finnland (B) weiter, der Puck fällt hier jeweils um 15.20 Uhr. Um 19.20 Uhr folgen schließlich die Partien Italien gegen die Slowakei (A) und Norwegen gegen Tschechien (B).

Uhrzeit Begegnung Ort 11.20 Dänemark - Frankreich Helsingin Jäähalli, Helsinki 11.20 USA - Schweden Nokia-areena, Tampere 15.20 Kanada - Schweiz Helsingin Jäähalli, Helsinki 15.20 Österreich - Finnland Nokia-areena, Tampere 19.20 Italien - Slowakei Helsingin Jäähalli, Helsinki 19.20 Norwegen - Tschechien Nokia-areena, Tampere

Eishockey WM 2022 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Sport1 hat sich das Rechtepaket an der Eishockey-WM 2022 gesichert und zeigt von den 62 Turnier-Spielen rund die Hälfte live im Free-TV. Am heutigen Samstag sind das USA gegen Schweden, Kanada gegen die Schweiz und Italien gegen die Slowakei.

Bedeutet: Dänemark gegen Frankreich, Österreich gegen Finnland und Norwegen gegen Tschechien laufen wiederum nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Zu sehen gibt es sie dafür bei Sport1+, dem Pay-TV-Sender von Sport1. Übertragungen zur WM gibt es übrigens auch im Livestream auf Sport1.de und dem YouTube-Kanal des Senders.

Sport1 sendet heute insgesamt zwölf Stunden lang Eishockey, von 11 bis 23 Uhr.

Eishockey WM 2022 heute live: Die Spiele im Liveticker

Wer definitiv nichts verpassen will, ist zu drei der sechs Begegnungen herzlich dazu eingeladen, sich in die jeweiligen Liveticker von SPOX reinklicken. Dort wird auf schriftlichem Wege alles Wichtige festgehalten.

Eishockey-WM 2022: Termine im Überblick

Gruppenphase: 13. bis 24. Mai

13. bis 24. Mai Viertelfinale: 26. Mai

26. Mai Halbfinale: 28. Mai

28. Mai Spiel um Platz drei: 29. Mai

29. Mai Finale: 29. Mai

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Gewinner seit 2010