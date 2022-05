Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Im Zuge der Vorrunde der Eishockey-WM 2022 in Finnland gehen am heutigen Freitag die nächsten vier Partien über die Bühne. SPOX liefert einen Überblick über die Duelle, die anstehen und informiert darüber, wann sie wo im TV und Livestream gezeigt werden.

Tag acht bei der Weltmeisterschaft 2022 im Eishockey in Finnland. Die erste Woche des Turniers, dessen Finale am 29. Mai steigt, ist um, nun geht es in die zweite.

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan

Am heutigen Freitag, den 20. Mai unter anderem im Einsatz: die deutsche Nationalmannschaft. In Helsinki bekommt sie es mit Italien zu tun, los geht es in der Helsingin Jäähalli um 15.20 Uhr MEZ.

Es ist allerdings nicht die einzige Begegnung, die heute ausgetragen wird. Gleich drei weitere Spiele stehen einmal mehr ebenso auf dem Programm. Parallel zur Aufgabe des DEB-Teams kommt es wiederum in Gruppe B zum Aufeinandertreffen zwischen Großbritannien und Gastgeber Finnland, dieses findet in der Nokia-areena in Tampere statt. An Ort und Stelle stehen sich ab 19.20 Uhr dann auch Lettland und Österreich gegenüber, parallel duellieren sich zur späteren Uhrzeit in Helsinki in der deutschen Gruppe Kasachstan und die Slowakei.

Uhrzeit Begegnung Ort 15.20 Deutschland - Italien Helsingin Jäähalli, Helsinki 15.20 Großbritannien - Finnland Nokia-areena, Tampere 19.20 Kasachstan - Slowakei Helsingin Jäähalli, Helsinki 19.20 Lettland - Österreich Nokia-areena, Tampere

© getty Die Eishockey-WM 2022 wird in Helsinki und Tampere ausgetragen.

Eishockey WM 2022 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Auch am heutigen Freitag wird es Euch wieder möglich sein, die Eishockey-WM live mitzuerleben - erneut im frei empfangbaren Fernsehen. Die Übertragungsrechte an dem Turnier hat sich in Deutschland Sport1 gesichert, rund die Hälfte der Begegnungen werden dabei im Free-TV ausgestrahlt, wobei anzumerken gilt: die Spiele mit deutscher Beteiligung unabhängig von Vorrunde oder K.o.-Phase immer.

Das Eishockey-Programm bei Sport1 startet heute um 15 Uhr, ehe es bei der deutschen Auswahl 20 Minuten später losgeht. Im Hauptprogramm bekommt Ihr dann zu späterer Stunde auch das Match zwischen Lettland und Österreich zu sehen.

Die beiden anderen Spiele - Großbritannien gegen Finnland und Kasachstan gegen Slowakei - werden derweil lediglich bei dem Pay-TV-Sender Sport1+ und via Livestream gezeigt. Abrufen könnt Ihr den Stream auf Sport1.de, ebenso wie beispielsweise auch schon zum deutschen Spiel, das dazu ebenso noch bei YouTube gesendet wird.

Basti Schwele und Rick Goldmann sind als Kommentatoren im Einsatz, die Moderation übernimmt unterdessen Jana Wosnitza.

Eishockey WM 2022 heute live: Die Spiele im Liveticker

Um nichts zu verpassen, könnt Ihr Euch auch theoretisch einfach in die jeweiligen Liveticker von SPOX reinklicken. Dort bekommt Ihr schriftlich alles Wichtige zu den Spielen rasch serviert.

Eishockey-WM 2022: Termine im Überblick

Gruppenphase: 13. bis 24. Mai

13. bis 24. Mai Viertelfinale: 26. Mai

26. Mai Halbfinale: 28. Mai

28. Mai Spiel um Platz drei: 29. Mai

29. Mai Finale: 29. Mai

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Gewinner seit 2010