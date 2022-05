Heute beginnt in Finnland die Eishockey Weltmeisterschaft. Unter anderem startet auch die deutsche Nationalmannschaft in den Wettbewerb. SPOX zeigt Euch, welche Spiele heute live stattfinden, wie der Zeitplan aussieht und wo die Matches im TV und Livestream übertragen werden.

Heute startet die Eishockey Weltmeisterschaft in Finnland. Vier Partien werden heute stattfinden. Zunächst beginnt Frankreich gegen die Slowakei und parallel startet die US-Auswahl gegen Lettland in den Wettbewerb. Am Abend beginnt dann Gastgeber und Weltmeister von 2019 Finnland gegen Norwegen. Auch Deutschland beginnt am Abend und muss direkt gegen Titelverteidiger Kanada antreten.

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Der Spielplan von heute

Mannschaft 1 Mannschaft 2 Termin Frankreich Slowakei 13.05.2022, 15:20 Uhr USA Lettland 13.05.2022, 15:20 Uhr Deutschland Kanada 13.05.2022, 19:20 Uhr Finnland Norwegen 13.05.2022, 19:20 Uhr

© getty Deutschland muss zum Auftakt der Eishockey Weltmeisterschaft gegen Titelverteidiger Kanada ran.

Eishockey WM 2022 heute live: Die Übertragung im TV und Livestream

Nicht jede Partie der Weltmeisterschaft wird im Free-TV ausgestrahlt. Hier erfahrt Ihr, welches Spiel Ihr wo findet.

Eishockey WM 2022 heute live: Die Übertragung im Free-TV

Sport 1 zeigt die Spiele im Free-TV. Ihr müsst dazu nur im linearen Fernsehen nach dem Sender suchen und schon könnt Ihr loslegen. Zunächst strahlt der Sender die Partie zwischen der USA und Lettland aus. Übertragungsstart ist um 15 Uhr. Ab 18.45 Uhr folgt als zweite Partie das Duell zwischen Deutschland und Kanada. Im Studio begrüßt Euch Moderatorin Jana Wosnitza. Kommentiert werden die Matches von Basti Schwele und von Experte Rick Goldmann.

Eishockey WM 2022 heute live: Die Übertragung im Pay-TV

Magenta Sport übertragt selbst nur die Begegnung zwischen Deutschland und Lettland. Hierfür müssen Telekom-Kunden 4,95 Euro monatlich im Jahresabo und in der monatlichen Option 9,95 Euro monatlich bezahlen. 9,95 Euro im Monat in der Jahresabo-Variante und 16,95 Euro für das Monatsabo kostet euch der Pay-TV Sender, wenn Ihr kein Kunde der Telekom seid. Über Magenta Sport könnt Ihr dann unter anderem auch den Pay-TV Sender Sport 1+ empfangen. Dieser strahlt die Partien zwischen Frankreich und der Slowakei sowie zwischen Finnland und Norwegen aus.

Weitere Informationen zu Magenta Sport findet Ihr hier.

Hier erfahrt Ihr alles über Sport 1+.

Eishockey WM 2022 heute live: Die Übertragung im Livestream

Die Sender findet Ihr ebenfalls im Livestream. Im kostenlosen Livestream seht Ihr USA - Lettland und Deutschland - Kanada. Die anderen Partien müsst Ihr kostenpflichtig erwerben.

Hier geht's zum kostenlosen Livestream von Sport 1.

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Gruppen

Die Nationalmannschaften wurden in zwei Achter-Gruppen verteilt. Die Aufteilung erfolgte auf Basis der IIHF-Weltrangliste, die nach Abschluss der Weltmeisterschaft 2021 gültig war. In der Vorrunde spielen alle acht Mannschaften einer Gruppe gegeneinander. Ziel ist es auf die ersten vier Plätze einer Gruppe zu kommen, denn somit zieht man ins Viertelfinale, das am 26. Mai losgeht, ein. Die Halbfinal-Matches sind am 28. Mai. Am 29. Mai wird dann der Weltmeister des Jahres 2022 in Helsinki ermittelt.

Gruppe A (Helsinki) Gruppe B (Tampere) Kanada Finnland Deutschland USA Schweiz Tschechien Slowakei Schweden Dänemark Lettland Kasachstan Norwegen Frankreich Großbritannien Italien Österreich

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Datum und Termine im Überblick

Gruppenphase: 13. bis 24. Mai

13. bis 24. Mai Viertelfinale: 26. Mai

26. Mai Halbfinale: 28. Mai

28. Mai Spiel um Platz drei: 29. Mai

29. Mai Finale: 29. Mai

