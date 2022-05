Bei der Eishockey-WM 2022 in Finnland geht es am heutigen Tag weiter mit den Partien der Gruppenphase. Wir liefern Euch alle Informationen zu den Spielen und dem heutigen Zeitplan. SPOX erklärt Euch zudem, wo Ihr die Begegnungen heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Am heutigen Tag stehen bei der Eishockey-WM 2022 vier weitere Gruppenspiele auf dem Programm. Jeweils zwei Duelle werden heute in der Gruppe A und in der Gruppe B ausgetragen.

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos

Wie schon in den vergangenen Tagen finden auch am heutigen Mittwoch, den 18. Mai, jeweils eine Partie der Gruppe A und B parallel statt. Um 15.20 Uhr trifft Frankreich auf Italien, Norwegen kriegt es zeitgleich mit Österreich zu tun. Am Abend kommt es dann zu den Duellen zwischen der Schweiz und der Slowakei und dem Gastgeber Finnland und Schweden. Diese Spiele starten um 19.20 Uhr.

Das Duell zwischen Finnland und Schweden ist ein absolutes Topspiel. Der Gastgeber auf Finnland hat seine bisherigen drei Duelle gewonnen und befindet sich mit neun Punkte vorne mit dabei in der Gruppe B. Zuletzt holte Finnland gegen die USA einen überzeugenden 4:1-Erfolg. Nun geht im Spitzenspiel heute gegen die Schweden, die sich bisher ebenfalls in ausgezeichneter Form zeigen.

In der Gruppe A, in der sich auch das DEB-Team befindet, trifft Frankreich heute auf Italien. Deutschland konnte sich am vergangenen Montag knapp mit 3:2 gegen Frankreich durchsetzen. Wie reagieren die Franzosen auf die Niederlage? Mit der Schweiz trifft heute zudem ein Topteam der Gruppe A auf die Slowakei, die von Deutschland im zweiten Gruppenspiel geschlagen wurde.

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Mi, 18. Mai 2022 15.20 Uhr Frankreich Italien Helsingin Jäähalli, Helsinki Mi, 18. Mai 2022 15.20 Uhr Norwegen Österreich Nokia-areena, Tampere Mi, 18. Mai 2022 19.20 Uhr Schweiz Slowakei Helsingin Jäähalli, Helsinki Mi, 18. Mai 2022 19.20 Uhr Finnland Schweden Nokia-areena, Tampere

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Eishockey WM 2022 hat sich Sport 1 gesichert. Dort seht Ihr alle Spiele im TV und Livestream live und in voller Länge.

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Free-TV

Sport 1 zeigt heute zwei Partien bei der Eishockey WM im Free-TV. Das Duell zwischen Frankreich und Italien seht Ihr auf dem Sportsender heute live ab 15.00 Uhr. Das Spiel beginnt dann um 15.20 Uhr.

Das Spitzenspiel zwischen Finnland uns Schweden seht Ihr auf Sport 1 am heutigen Abend ab 18.45 Uhr. Ab 19.20 Uhr seht Ihr die Partie dort live in voller Länge. Jana Wosnitza, Rick Goldmann und Sebastian Schwele sind für Sport 1 heute im Einsatz.

© getty Die Schweiz ist eines der Topteams in der Gruppe B. Am 24.05 trifft das Team in der Gruppenphase auf Deutschland.

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Pay-TV

Im Pay-TV zeigt Sport 1 heute die Partien zwischen Norwegen und Österreich sowie der Schweiz und der Slowakei. Die Spiele beginnen heute parallel zu den anderen Begegnungen des Tages um 15.20 Uhr und 19.20 Uhr.

Die Duelle seht Ihr heute exklusiv auf Sport 1+. Den Sender könnt Ihr im Jahres-Abo für monatliche 10 Euro erwerben.

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sport 1 bietet zu seiner Übertragung im Free-TV auch einen kostenlosen Livestream an. Dort könnt Ihr heute ebenfalls Frankreich vs. Italien und Finnland vs. Schweden live und in voller Länge sehen.

Sport 1+ zeigt die Partien zwischen Norwegen vs. Österreich und Schweiz vs. Slowakei zudem im kostenpflichtigen Livestream.

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Gruppen im Überblick

Gruppe A

Platz Mannschaft Sp. S OT PE N OT PE Tore Diff. Pkt. 1 Kanada 3 3 0 0 0 0 0 16:5 11 9 2 Schweiz 3 3 0 0 0 0 0 14:4 10 9 3 Dänemark 3 2 0 0 1 0 0 11:8 3 6 4 Deutschland 3 2 0 0 1 0 0 8:8 0 6 5 Slowakei 3 1 0 0 2 0 0 6:9 -3 3 6 Frankreich 3 1 0 0 2 0 0 6:8 -2 3 7 Italien 3 0 0 0 3 0 0 4:13 -9 0 8 Kasachstan 3 0 0 0 3 0 0 4:14 -10 0

Gruppe B

Platz Mannschaft Sp. S OT PE N OT PE Tore Diff. Pkt. 1 Schweden 3 3 0 0 0 0 0 14:4 10 9 2 Finnland 3 3 0 0 0 0 0 11:2 9 9 3 USA 3 1 1 0 1 0 0 8:7 1 5 4 Tschechien 3 1 0 0 1 0 1 9:8 1 4 5 Österreich 3 0 0 1 1 1 0 5:7 -2 3 6 Lettland 3 1 0 0 2 0 0 5:8 -3 3 7 Norwegen 3 0 0 1 2 0 0 6:11 -5 2 8 Großbritannien 3 0 0 0 2 0 1 4:15 -11 1

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Partien im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch die Partie zwischen Norwegen und Österreich und das Spiel zwischen Finnland und Schweden in ausführlichen Livetickern. Mit unseren Livetickern verpasst Ihr keine wichtige Spielszene.

Hier geht es zum Liveticker Norwegen vs. Österreich.

Hier geht es zum Liveticker Finnland vs. Schweden.

Eishockey WM 2022 - Datum und Termine im Überblick

Gruppenphase: 13. bis 24. Mai

13. bis 24. Mai Viertelfinale: 26. Mai

26. Mai Halbfinale: 28. Mai

28. Mai Spiel um Platz drei: 29. Mai

29. Mai Finale: 29. Mai

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Gewinner seit 2010