Deutschland duelliert sich am heutigen Tag im Viertelfinale der Eishockey WM mit Tschechien. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das K.o.-Spiel heute live im TV, Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erklären wir Euch hier.

Die DEB-Mannschaft von Toni Söderholm hat souverän die K.o.-Phase der Eishockey WM in Finnland erreicht. Nun kämpft Deutschland um den Einzug in das Halbfinale gegen Tschechien.

Eishockey - Deutschland vs. Tschechien, Übertragung: Viertelfinale der WM heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Deutschland misst sich am heutigen Donnerstag, den 26. Mai, im Viertelfinale der Eishockey WM mit Tschechien. Die Partie beginnt heute um 15.20 Uhr deutscher Zeit im Stadion Helsingin Jäähalli, im finnischen Helsinki.

Als Zweiter der Gruppe A hat sich das DEB-Team für das Viertelfinale qualifizieren können. Im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz am vergangenen Dienstag, unterlag das Team von Toni Söderholm knapp mit 3:4 nach Penaltyschießen und verpasste so sogar den Sprung an die Tabellenspitze. Der zweite Rang in der Gruppe war dennoch das beste Vorrundenergebnis einer deutschen Mannschaft bei einer WM.

Der heutige Gegner Tschechien wurde in der Gruppe B hinter Gastgeber Finnland und Schweden Dritter. In Vorbereitung auf die WM in Finnland, traf Deutschland in den vergangen Wochen schon zweimal auf Tschechien. Jeweils ein Duell konnten die beiden Mannschaften für sich entscheiden, die Kader der beiden Teams sind mit denen am heutigen Tag jedoch nicht vergleichbar. Wer kann das Duell für sich entscheiden und in das Halbfinale der WM einziehen?

Eishockey - Deutschland vs. Tschechien, Übertragung: Viertelfinale der WM heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: WM-Viertelfinale

WM-Viertelfinale Duell: Deutschland vs. Tschechien

Deutschland vs. Tschechien Datum: 26. Mai

26. Mai Start: 15.20 Uhr

15.20 Uhr Spielort: Helsingin Jäähalli, Helsinki

Helsingin Jäähalli, Helsinki Übertragung im TV: Sport 1, Magenta Sport

Übertragung im Livestream: Sport 1, Magenta Sport

Liveticker: SPOX

Eishockey - Deutschland vs. Tschechien, Übertragung: Viertelfinale der WM heute live im TV und Livestream

Das Viertelfinalduell zwischen Deutschland und Tschechien zeigt der Privatsender Sport 1 am heutigen live und in voller Länge im Free-TV! Ab 15.15 Uhr seht Ihr auf dem Sportsender die Übertragung der Partie. Für Sport 1 sind heute Moderatorin Jana Wosnitza, Kommentator Sebastian Schwele und Experte Rick Goldmann im Einsatz.

Eishockey - Deutschland vs. Tschechien, Übertragung: Viertelfinale der WM heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Das Viertelfinalduell zwischen Deutschland und Tschechien zeigt der Privatsender Sport 1 am heutigen live und in voller Länge im Free-TV! Ab 15.15 Uhr seht Ihr auf dem Sportsender die Übertragung der Partie. Für Sport 1 sind heute Moderatorin Jana Wosnitza, Kommentator Sebastian Schwele und Experte Rick Goldmann im Einsatz.

Magenta Sport zeigt zudem das Viertelfinalduell live und in voller Länge im Pay-TV. Der Dienst der Telekom startet seine Vorberichte heute um 14.45 Uhr.

© getty Knapp verlor das DEB-Team im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz. Der zweite Platz in der Gruppe A war für Deutschland dennoch das beste Vorrundenergebnis in der Geschichte.

Eishockey - Deutschland vs. Tschechien, Übertragung: Viertelfinale der WM heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Auf Sport 1.de findet Ihr den kostenlosen Livestream von Sport 1, der es Euch ebenfalls ermöglicht die Viertelfinalpartie am heutigen Tag live und vollumfänglich zu sehen.

Magenta Sport bietet Euch ebenfalls einen Livestream der Partie Deutschland vs. Tschechien an. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abo bei Magenta Sport, um den Livestream sehen zu können.

Eishockey - Deutschland vs. Tschechien, Übertragung: Viertelfinale der WM heute im Liveticker

Ihr seid bei SPOX an der richtigen Adresse wenn Ihr am heutigen Tag Deutschland vs. Tschechien nicht live im TV oder im Livestream verfolgen könnt. Wir tickern für Euch nämlich das gesamte Spiel mit. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Eishockey WM - Das Viertelfinale im Überblick