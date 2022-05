Im letzten Vorbereitungsspiel vor der Eishockey-WM treffen sich heute Deutschland und Österreich zum Länderspiel. Wo Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Duells, erfahrt Ihr hier.

Am 13. Mai startet in Finnland die Eishockey-WM. Am heutigen Sonntag ist es für die Deutsche Eishockeynationalmannschaft also Zeit sich den letzten Feinschliff vor dem großen Turnier zu holen. Die DEB-Auswahl trifft am heute Nachmittag auf Österreich.

Eishockey - Deutschland vs. Österreich, Übertragung: Länderspiel heute live im TV und Livestream - Datum, Termin, Infos

Das Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich beginnt am heutigen Sonntag, den 08. Mai, um 17.00 Uhr. Als Austragungsort für das letzte Vorbereitungsspiel vor der Eishockey-WM in Finnland dient die Helios Arena in Villingen-Schwenningen, der Heimspielstätte der Schwenninger Red Wings.

Die Eishockey-WM steht für die Deutsche Eishockeynationalmannschaft vor der Tür. In den vergangenen Wochen hat das Team von Toni Söderholm deshalb schon einige Vorbereitungsspiele absolviert. Das DEB-Team hat insgesamt sechs Duelle in den vergangenen Tagen und Wochen ausgetragen. Fünf dieser Sechs Duelle verlor das Team von Toni Söderholm. Gegen die Schweiz gelang der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft der einzige Sieg.

Nun trifft das DEB-Team am heutigen Tag auf Österreich. Die Österreicher wurden bei der WM in Finnland in Gruppe B gelost. Deutschland hingegen befindet sich in Gruppe A. Die beiden Teams können sich frühestens also erst in der K.O-Runde treffen. Wer befindet sich kurz vor dem WM in Finnland in besserer Form?

Eishockey - Deutschland vs. Österreich, Übertragung: Länderspiel heute live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Eishockey - Deutschland vs. Österreich, Übertragung: Länderspiel heute live im TV und Livestream

Gleicht zwei TV-Sender zeigen die Partie zwischen Deutschland und Österreich heute live im TV und Livestream. Zudem bieten sich Euch auch zwei Optionen das Duell im Livestream zu verfolgen.

Eishockey - Deutschland vs. Österreich, Übertragung: Länderspiel heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV zeigt am heutigen Tag Sport 1 das Duell zwischen Deutschland und Österreich ab 16.55 Uhr. Ab 17.00 Uhr seht Ihr dort die Partie dann live und in voller Länge, welches für Sport 1 heute von Alex Kunz kommentiert wird.

Magenta Sport übertragt die Begegnung heute im Pay-TV live und vollumfänglich. Die Übertragung beginnt Magenta Sport heute um 16.45 Uhr. Ein Magenta Sport-Abo kostet im Monat 9,95 Euro für Telekom-Kunden und 16,95 Euro im Monat für Nicht-Kunden der Telekom.

© getty NHL-Profi Tim Stützle befindet sich im Kader des DEB-Teams für das heutige Duell gegen Österreich.

Eishockey - Deutschland vs. Österreich, Übertragung: Länderspiel heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Die beiden TV-Sender bietet Euch ebenfalls die Option das Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich live und in voller Länge im Livestream zu verfolgen.

Den Livestream von Sport 1 könnt Ihr kostenfrei sehen. Um den Livestream von Magenta Sport verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abo beim Telekom-Sender.

