Deutschlands Eishockey Nationalmannschaft hat heute zum Auftakt der WM gleich eine schwierige Aufgabe vor sich. Es geht gegen den Titelverteidiger Kanada. Wie Ihr das Spiel von Deutschland heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier auf SPOX.

Die deutsche Eishockey Nationalmannschaft startet heute Abend in die Eishockey Weltmeisterschaft in Finnland. Erster Gegner ist ausgerechnet Titelverteidiger Kanada. Natürlich geht Deutschland als klarer Außenseiter ins Match. Die Bilanz spricht nicht für die DEB-Auswahl. Bei zwölf Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Kanada bei Weltmeisterschaften, gelang nur ein Sieg und ein Unentschieden. Zuletzt stand man sich bei den Olympischen Winterspielen in Peking gegenüber. Damals gewannen die Nordamerikaner deutlich mit 5:1. Gelingt dennoch die Überraschung der deutschen Auswahl?

© getty Bereits bei den Olympischen Winterspielen in Peking trafen Deutschland und Kanada aufeinander. Damals gewannen die Kanadier mit 5:1.

Deutschland vs. Kanada, Übertragung: Eishockey WM heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ihr habt die Möglichkeit das Spiel auf gleich zwei Sendern live zu verfolgen. Davon ist einer sogar frei verfügbar.

Deutschland vs. Kanada, Übertragung: Eishockey WM heute live im Free-TV

Im Free-TV zeigt Sport 1 das deutsche Auftaktspiel gegen Kanada. Dazu müsst Ihr einfach im linearen Fernsehen nach dem Kanal schauen. Ab 15 Uhr könnt Ihr dort die Eishockey-WM verfolgen. Die Vorberichte für das Spiel zwischen Deutschland und Kanada beginnen ab 18.45 Uhr. Im Studio begrüßt Euch dann Moderatorin Jana Wosnitza. Kommentiert wird das Match von Basti Schwele und von Experte Rick Goldmann.

Deutschland vs. Kanada, Übertragung: Eishockey WM heute live im Pay-TV

Magenta Sport übertragt die Begegnung heute im Pay-TV live und vollumfänglich. Für alle Telekom-Kunden kostet der Dienst 4,95 Euro monatlich im Jahresabo und in der monatlichen Option 9,95 Euro monatlich. Die Preise steigen an, wenn Ihr kein Kunde der Telekom seid. 9,95 Euro im Monat kostet dann die Jahresabo-Variante und 16,95 Euro für das Monatsabo. Dann könnt Ihr den Service im TV oder als Livestream nutzen.

Deutschland vs. Kanada, Übertragung: Eishockey WM heute im Livestream

Beide Sender stellen natürlich auch die Option im Livestream bereit. Wer also Deutschland gegen Kanada lieber im Livestream sehen will, der kann entweder auf Magenta Sport oder auf Sport 1 zurückgreifen.

Deutschland vs. Kanada, Übertragung: Eishockey WM heute im Liveticker

Ihr wollt die Partie zwischen Deutschland und Kanada verfolgen, habt aber keine Möglichkeit das Match anzuschauen? SPOX bietet parallel den Liveticker zum deutschen Auftakt in die Eishockey-WM 2022.

Deutschland vs. Kanada, Übertragung: Eishockey WM heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland - Kanada

Deutschland - Kanada Wettbewerb: Eishockey-Weltmeisterschaft 2022

Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 Datum: 13. Mai 2022

13. Mai 2022 Start: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Spielort: Hartwall Arena, Helsinki

Hartwall Arena, Helsinki TV: Magenta Sport, Sport 1

Livestream: Magenta Sport, Sport 1

Liveticker: SPOX

Deutschland vs. Kanada, Übertragung: Eishockey WM heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der deutsche Spielplan