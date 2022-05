Deutschland vs. Italien, Übertragung: Eishockey WM heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft geht es bei der WM in Finnland im nächsten Vorrundenspiel gegen Italien zur Sache. Wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Seit einer Woche wird in Finnland die Weltmeisterschaft im Eishockey ausgetragen. Für die deutsche Nationalmannschaft bewegt sich die Vorrunde inzwischen mit langsamen Schritten dem Ende entgegen.

Am heutigen Freitag, den 20. Mai bestreitet das DEB-Team sein fünftes Spiel in Gruppe A, sieben Begegnungen sind es insgesamt. Nach den Duellen mit Kanada, der Slowakei, Frankreich und Dänemark geht es nun gegen Italien zur Sache. Schauplatz des Kräftemessens ist die Eissporthalle Helsingin Jäähalli in Helsinki, der Startschuss fällt dort um 15.20 Uhr. Anschließend warten auf Deutschland dann übrigens noch Kasachstan (22. Mai, 15.20 Uhr) und die Schweiz (24. Mai, 11.20 Uhr).

SPOX teilt im Folgenden mit, wie sich das WM-Vorrundenspiel zwischen Deutschland und Italien heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

© getty Deutschland will es bei der Eishockey-WM weit schaffen.

Deutschland vs. Italien, Übertragung: Eishockey WM heute live im TV und Livestream

In Deutschland hat sich Sport1 die Rechte an der Übertragung der Eishockey-WM gesichert. Der Sportsender strahlt alle 64 Spiele live aus, jedoch nicht alle im Free-TV. Dort sind es letztlich aber immerhin mehr als 30 - unter anderem natürlich alle Partien der deutschen Auswahl.

Wer Deutschland gegen Italien heute nicht verpassen möchte, muss dementsprechend bei Sport1 einschalten. Übertragungsstart ist um 15.15 Uhr, Basti Schwele und Rick Goldmann kommentieren, Moderatorin ist Jana Wosnitza.

Die Spiele, die nicht im Free-TV gezeigt werden, laufen ebenso bei Sport1+, dem Pay-TV-Angebot des Senders, sowie im kostenlosen Livestream auf sport1.de. Auch auf YouTube kann man den Stream aufrufen.

Deutschland vs. Italien, Übertragung: Eishockey WM heute im Liveticker

Wenn es dem einen oder anderen nicht möglich sein wird, heute live bei Sport1 einzuschalten, dem sei dann erst recht zum Liveticker von SPOX geraten. Hier wird zu Deutschland gegen Italien zügig alles Wichtige schriftlich notiert, sodass es während der Partie immer wieder Updates gibt und Ihr auf diesem Wege ebenso nichts verpasst.

Deutschland vs. Italien, Übertragung: Eishockey WM heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Deutschland - Italien

Deutschland - Italien Wettbewerb: Eishockey-Weltmeisterschaft 2022

Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 Rahmen: Vorrunde

Vorrunde Datum: 20. Mai 2022

20. Mai 2022 Anstoß: 15.20 Uhr MEZ

15.20 Uhr MEZ Ort: Helsingin Jäähalli, Helsinki

Helsingin Jäähalli, Helsinki TV: Sport1

Livestream: Sport1

Liveticker: SPOX

Eishockey WM 2022 - Datum und Termine im Überblick

Gruppenphase: 13. bis 24. Mai

13. bis 24. Mai Viertelfinale: 26. Mai

26. Mai Halbfinale: 28. Mai

28. Mai Spiel um Platz drei: 29. Mai

29. Mai Finale: 29. Mai

