Deutschland vs. Frankreich, Übertragung: Eishockey WM heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das deutsche Eishockey-Nationalteam trifft im dritten Vorrundenspiel bei der Weltmeisterschaft in Finnland auf Frankreich. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Auf die 3:5-Niederlage zum WM-Auftakt reagierte das DEB-Team am vergangenen Samstag mit einem 2:1-Sieg gegen die Slowakei. Nach einem Tag Pause geht der Wettbewerb für das Team von Bundestrainer Toni Söderholm am heutigen Montag, den 16. Mai, munter weiter. Im dritten Vorrundenspiel der Gruppe A kriegen es die Deutschen mit Frankreich zu tun. Wie bereits die beiden Spiele davor geht auch das heutige gegen den südwestlichen Nachbarn um 19.20 Uhr los, erneut in der Helsingin-Jäähalli-Sporthalle in Helsinki.

Deutschland vs. Frankreich, Übertragung: Eishockey WM heute live im TV und Livestream

Wer das dritte Spiel der Deutschen bei der WM heute live verfolgen möchte, hat zwei Möglichkeiten.

© getty Tim Stützle ist einer von drei NHL-Spielern im deutschen Kader bei der WM in Finnland.

Deutschland vs. Frankreich, Übertragung: Eishockey WM heute live im TV

Zum einen bietet Magenta Sport die Partie im Pay-TV an. Um 18.45 Uhr beginnt dafür die Vorberichterstattung. Durch die Partie begleitet Euch dann folgendes Duo:

Kommentar: Alexander Kunz

Alexander Kunz Moderation: Sascha Bandermann

Die Kosten für das dafür benötigte Abonnement sind unterschiedlich und davon abhängig, ob Ihr Telekom-Kunde seid oder nicht. Die, die es nämlich sind, zahlen 4,95 Euro pro Monat. Nicht-Kunden müssen hingegen für das Monatsabo 16,95 Euro je Monat oder 9,95 Euro pro Monat für das Jahresabo hinblättern.

Wer das Duell im Free-TV sehen möchte, kann dies ebenfalls tun. Darum kümmert sich der Sportsender Sport1, der für die Partie Sebastian Schwele als Kommentator und Rick Goldmann als Experte schickt.

Deutschland vs. Frankreich, Übertragung: Eishockey WM heute im Livestream

Magenta Sport und Sport1 zeigen Deutschland gegen Frankreich auch im Livestream. Während der Livestream von Magenta Sport kostenpflichtig ist, ist der Stream von Sport1 kostenlos.

Deutschland vs. Frankreich, Übertragung: Eishockey WM heute im Liveticker

SPOX tickert das Duell für Euch live mit. So können auch die, die auf Magenta Sport oder Sport1 nicht zugreifen können, live mit dabei sein.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Deutschland und Frankreich.

Deutschland vs. Frankreich, Übertragung: Eishockey WM heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Frankreich

Deutschland vs. Frankreich Wettbewerb: Eishockey-Weltmeisterschaft

Eishockey-Weltmeisterschaft Spieltag: 3 (Vorrunde)

3 (Vorrunde) Datum: 16. Mai 2022

16. Mai 2022 Anstoß: 19.20 Uhr

19.20 Uhr Ort: Helsingin-Jäähalli (Helsinki)

Helsingin-Jäähalli (Helsinki) TV: Magenta Sport, Sport1

Livestream: Magenta Sport, Sport1

Liveticker: SPOX

Eishockey WM: Die aktuelle Tabelle der Gruppe A