Bei der Eishockey-WM geht es heute weiter mit dem Vorrundenspiel zwischen Deutschland und Frankreich. Die Partie wird hier von SPOX im Liveticker angeboten.

Nach dem ersten Sieg im zweiten Spiel gegen die Slowakei bestreitet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft heute ihr drittes Vorrundenspiel bei der WM in Finnland. Gegner ist Frankreich. Im Liveticker bringt Euch SPOX das Spielgeschehen näher.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Deutschland vs. Frankreich: Eishockey WM heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Eine Niederlage, ein Sieg - so lautet bisher die Bilanz der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Finnland. Die Niederlage kam beim WM-Auftakt gegen Kanada. Das Duell gegen den Titelverteidiger verlor das Team von Bundestrainer Toni Söderholm mit 3:5. Am Tag darauf bezwang Deutschland dann die Slowakei mit 2:1 und machte somit die Olympia-Revanche perfekt.

Vor Beginn: Los geht es um 19.20 Uhr. Gespielt wird in Helsinki (Helsingin-Jäähalli).

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum WM-Vorrundenspiel zwischen den Eishockey-Nationalmannschaften Deutschlands und Frankreichs.

Deutschland vs. Frankreich: Eishockey WM heute im TV und Livestream

Das Duell lässt sich sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV verfolgen. Im frei empfangbaren Fernsehen zeigt der Sender Sport1 die Partie gegen Frankreich. Sebastian Schwele kommentiert gemeinsam mit dem Experten Rick Goldmann das Geschehen auf dem Eis. Darüber hinaus bietet Sport1 parallel dazu auch einen kostenlosen Livestream an.

Nicht kostenlos ist dagegen der Zugang zu Magenta Sport, wo um 18.45 Uhr die Vorberichterstattung zum Spiel losgeht. Telekom-Kunden zahlen nämlich monatlich 4,95 Euro für das Abo, Nicht-Telekom-Kunden dagegen 16,95 Euro pro Monat (Monatsabo) oder 9,95 Euro pro Monat (Jahresabo).

Eishockey WM: Die aktuelle Tabelle der Gruppe A