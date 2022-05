Deutschlands Eishockey-Nationalmannschaft trifft heute in der Vorrunde der WM in Finnland auf Dänemark. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet heute ihr viertes Vorrundenspiel bei der Weltmeisterschaft in Finnland. Der Gegner heute heißt Dänemark. SPOX tickert die Partie für Euch live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Deutschland vs. Dänemark: Eishockey WM heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: NHL-Youngster Tim Stützle fällt für das richtungsweisende Spiel heute leider wie erwartet aus. Ebenfalls noch nicht im Aufgebot sind die Nachrücker Lukas Reichel und Leo Gawanke, die erst am Donnerstag in Helsinki ankamen. Stützle war beim 3:2 am Montag gegen Außenseiter Frankreich nach einem Check gegen sein Knie im ersten Drittel vom Eis in die Kabine gehumpelt und nicht mehr zurückgekehrt. Nach Informationen des kanadischen Senders TSN soll der Stürmer eine Zerrung im Knie erlitten haben. Für Stützle rückt AHL-Profi Marc Michaelis in die erste Sturmreihe auf. Zudem kommt der Schwenninger Stürmer Alexander Karachun zu seinem ersten WM-Einsatz. Außerdem kehrt Stamm-Goalie Philipp Grubauer wieder ins Tor zurück, nachdem ihn der Berliner Meister-Goalie Mathias Niederberger gegen Frankreich ersetzt hatte.

Vor Beginn: Zwei Siege, ein Unentschieden - mit dieser Bilanz ist das DEB-Team in die WM gestartet. Dabei kam die bislang einzige Niederlage gegen Titelverteidiger Kanada (3:5). Auf die Pleite im Auftaktspiel folgten Siege gegen die Slowakei (2:1) und Frankreich (3:2). Heute will das Team von Toni Söderholm den nächsten Sieg einfahren.

Vor Beginn: Los geht es um 15.20 Uhr. Als Spielstätte dient die Helsingin-Jäähalli-Eissporthalle in Helsinki.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Vorrundenspiel bei der Eishockey-WM in Finnland zwischen Deutschland und Dänemark.

Deutschland vs. Dänemark: Eishockey WM heute im TV und Livestream

Um die Übertragung der Partie kümmern sich heute Sport1 und Magenta Sport. Sport1 zeigt Deutschland vs. Dänemark im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Magenta Sport überträgt die Begegnung hingegen im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream.

Wer Magenta Sport nutzen möchte, braucht ein Abonnement. Dieses kostet Telekom-Kunden 4,95 Euro pro Monat. Nicht-Telekom-Kunden müssen entweder 16,95 Euro pro Monat (Monatsabo) oder 9,95 Euro pro Monat (Jahresabo) bezahlen.

Eishockey WM: Deutschlands Gruppe A