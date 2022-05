Nach dem Auftaktspiel gegen Kanada bestreitet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft heute ihr zweites WM-Gruppenspiel gegen die Slowakei. Wir geben euch einen Überblick, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Nur einen Tag nach dem ersten WM-Auftritt des DEB-Teams um die NBA-Stars Moritz Seider und Tim Stützle gegen Kanada (3:5 verloren) geht es am heutigen Samstag mit dem zweiten Spiel in der Gruppe A weiter. In Helsinki wartet die Auswahl der Slowakei auf die Mannschaft von Coach Söderholm. In gewisser Weise geht es bei dem Aufeinandertreffen auch um Wiedergutmachung, waren es doch die Osteuropäer, die die deutsche Mannschaft im Qualifikationsspiel für das Viertelfinale bei Olympia klar mit 4:0 besiegten.

Es erwartet uns also ein Spiel mit einer Menge Brisanz. Umso besser ist es zu wissen, wie Ihr das Spiel live im TV, im Stream oder im Ticker verfolgen könnt.

Deutschland vs. Slowakei, Übertragung: Eishockey WM heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die gute Nachricht zuerst: Ihr habt mehrere Möglichkeiten, das Spiel zu verfolgen. Teilweise müsst Ihr dafür noch nicht einmal Geld bezahlen.

Deutschland vs. Slowakei, Übertragung: Eishockey WM heute live im Free-TV

Die wahrscheinlich einfachste Möglichkeit, das Spiel zu sehen, ist Sport1 im TV einzuschalten. Der Sender zeigt 34 Spiele dieser WM live im frei empfangbaren Fernsehen, darunter alle Spiele der deutschen Mannschaft. Die Übertragung für das Match gegen die Slowakei beginnt mit Vorberichten bereits um 18:45 Uhr, das Spiel beginnt um 19:20 Uhr. Durch den Abend führen euch die beiden Kommentatoren Basti Schwele und Rick Goldmann, während Jana Wosnitzka die Moderation übernimmt.

Deutschland vs. Slowakei, Übertragung: Eishockey WM heute live im Pay-TV

Eine ausführliche Berichterstattung bekommt ihr zudem von Magenta Sport. Beim Abschluss eines Abonnements habt ihr die Wahl zwischen einem Jahres-Abo (9,95€ pro Monat) und dem kürzeren Monats-Abo (16,95€). Solltet ihr bestehender Telekom-Kunde sein, spart ihr beim Abschluss eines Abos reichlich Geld. Dann zahlt ihr für ein Jahres-Abo nur noch 4,95€ pro Monat sowie 9,95€ für die monatliche Option. In beiden Fällen könnt ihr mit dem Abschluss eines Abos das Spiel im Live-TV oder im Stream schauen.

Deutschland vs. Slowakei, Übertragung: Eishockey WM heute live im Stream

Wie bereits angedeutet, bieten euch beide Plattformen die Option, das Spiel flexibel im Internet zu streamen. Neben dem eigenen Livestream zeigt Sport1 das Spiel zusätzlich live bei YouTube, bei Facebook und über TikTok.

Hier geht's zum Livestream von Sport1.

Deutschland vs. Slowakei, Übertragung: Eishockey WM heute live im Ticker

Wenn Euch keine der Optionen zusagt oder Ihr dem Spiel anderweitig nicht in Bewegtbildern folgen könnt, liefern wir Euch selbstverständlich mit dem SPOX-Liveticker alle entscheidenen Spielszenen.

Hier geht's zum Liveticker von Deutschland vs. Slowakei auf SPOX.

Deutschland vs. Slowakei, Übertragung: Eishockey WM heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos

Begegnung: Deutschland vs. Slowakei

Deutschland vs. Slowakei Wettbewerb: Eishockey-Weltmeisterschaft 2022

Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 Datum: 14. Mai 2022

14. Mai 2022 Start: 19.20 Uhr

19.20 Uhr Spielort: Hartwall Arena, Helsinki

Hartwall Arena, Helsinki TV: Magenta Sport, Sport 1

Livestream: Magenta Sport, Sport 1, YouTube



Liveticker: SPOX

