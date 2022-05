Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Vier Vorrundenspiele stehen heute bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland auf dem Plan. SPOX zeigt Euch, welche Spiele stattfinden, wie der Zeitplan heute aussieht und liefert Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Tag fünf bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland: Wie gestern finden auch am heutigen Dienstag, den 17. Mai, vier Vorrundenspiele statt.

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan

Das DEB-Team war gestern gegen Frankreich im Einsatz und hat heute Pause. Aus Deutschlands Gruppe A sind jedoch unter anderem die Italiener dran. Sie spielen um 15.20 Uhr deutscher Zeit gegen das dänische Team in der Helsingin-Jäähalli-Eissporthalle in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Parallel dazu stehen sich in der Gruppe B Tschechien und Österreich in der Nokia-areena (Tampere) gegenüber.

Um 19.20 Uhr wird der Spieltag dann fortgesetzt. Mit folgenden Partien geht es weiter: Schweiz vs. Kasachstan (Gruppe A), Schweden vs. Großbritannien (Gruppe B).

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Di, 17. Mai 2022 15.20 Uhr Italien Dänemark Helsingin Jäähalli, Helsinki Di, 17. Mai 2022 15.20 Uhr Tschechien Österreich Nokia-areena, Tampere Di, 17. Mai 2022 19.20 Uhr Schweiz Kasachstan Helsingin Jäähalli, Helsinki Di, 17. Mai 2022 19.20 Uhr Schweden Großbritannien Nokia-areena, Tampere

© getty Titelverteidiger Kanada will auch in Finnland Weltmeister werden.

Eishockey WM 2022 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Was die Übertragung der Partien heute betrifft, ist ein einziger Anbieter für alles verantwortlich: Sport1.

Eishockey WM 2022 heute live: Übertragung im Free-TV

Zwei der vier Begegnungen könnt Ihr bei Sport1 heute live im Free-TV verfolgen. Dabei handelt es sich um folgende Spiele: Italien vs. Dänemark und Schweiz vs. Kasachstan. Der Eishockey-Nachmittag beginnt bereits um 15 Uhr mit Vorberichten zum ersten Spiel. Durchgehend bis 22.30 Uhr werden auf dem Sender ausschließlich Bilder aus Helsinki und Tampere gezeigt. Der Abend wird dann mit Analysen und Highlights zum Spieltag beendet.

Folgendes Trio begleitet Euch dabei:

Moderatorin: Jana Wosnitza

Kommentator: Sebastian Schwele

Experte: Rick Goldmann

Eishockey WM 2022 heute live: Übertragung im Pay-TV

Die anderen zwei Duelle, Tschechien vs. Österreich und Schweden vs. Großbritannien, überträgt ebenfalls Sport1. Jedoch nicht im Free-TV, sondern auf dem kostenpflichtigen Sender Sport1+. Im Jahresabo kostet Sport1+ 10 Euro monatlich.

Eishockey WM 2022 heute live: Übertragung im Livestream

Die beiden Partien, die im Free-TV übertragen werden, bietet Sport1 auch im Livestream an. Dieser ist kostenlos und ohne Abonnement abrufbar.

Eishockey WM 2022 heute live: Die Spiele im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, wie Ihr drei der heutigen Spiele live mitverfolgen könnt, bietet SPOX an. Wir tickern die Partien für Euch live und detailliert mit.

Hier geht es zum Liveticker Italien vs. Dänemark.

Hier geht es zum Liveticker Tschechien vs. Österreich.

Hier geht es zum Liveticker Schweden vs. Großbritannien.

Eishockey WM 2022 heute live: Die Tabelle von Deutschlands Gruppe A

Platz Mannschaft Spiele Diff. Pkt. 1 Kanada 3 11 9 2 Schweiz 2 9 6 3 Deutschland 3 0 6 4 Dänemark 2 2 3 5 Slowakei 3 -3 3 6 Frankreich 3 -2 3 7 Italien 2 -8 0 8 Kasachstan 2 -9 0

Datum und Termine im Überblick

Gruppenphase: 13. bis 24. Mai

13. bis 24. Mai Viertelfinale: 26. Mai

26. Mai Halbfinale: 28. Mai

28. Mai Spiel um Platz drei: 29. Mai

29. Mai Finale: 29. Mai

Eishockey WM 2022 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Gewinner seit 2010