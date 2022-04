Voting zum DEL-Playoff-Start: Wer wird deutscher Meister?

Am Dienstag ist es endlich so weit - es ist wieder Playoff-Time im Eishockey (live bei Magenta Sport )! Los geht es mit den Pre-Playoffs, ehe dann ab 10. April die Playoff-Viertelfinals in der DEL auf dem Programm stehen.

MagentaSport-Eishockey-Experte Patrick Ehelechner tippt im Power Ranking bei SPOX auf ein Finale zwischen den Eisbären Berlin und den Grizzlys Wolfsburg.

Glaubt Ihr auch, dass eines dieser beiden Teams am Ende der Champion sein wird? Oder seht Ihr München vorne? Oder ein ganz anderes Team?

Nennt uns Euren Meistertipp direkt hier im Artikel! Für alle App-User geht es hier entlang!