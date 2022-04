DEL Finale, Übertragung: Spiel 2 Red Bull München vs. Eisbären Berlin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das DEL-Finale 2022 zwischen dem EHC Red Bull München und den Eisbären Berlin geht in die nächste Runde. Heute steht das zweite Spiel der Best-of-5-Serie an. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Mit 4:3 besiegte der EHC Red Bull München im ersten Spiel des DEL-Finals 2022 die Eisbären Berlin. Und das, obwohl die Berliner nach 21 Minuten bereits mit 3:0 in Führung lagen.

Patrick Hager (30./32.) und Ben Smith (35.) brachten die Münchner zurück auf 3:3. Erst fünf Minuten vor Ende des letzten Drittels traf dann der US-Amerikaner Zach Redmond (55.) zum 4:3-Sieg des EHC Red Bull München.

DEL Finale, Übertragung: Spiel 2 Red Bull München vs. Eisbären Berlin - Wann und wo?

Ein Spiel von potenziellen fünf ist also zu Ende, bleibt also noch reichlich Eishockey zu spielen. Am heutigen Sonntag, den 1. Mai, geht es nämlich bereits weiter mit der zweiten Final-Begegnung zwischen dem EHC Red Bull München und den Eisbären Berlin.

Nachdem das erste Duell in der Halle des amtierenden Champions stattfand, geht das heutige Duell im Olympia-Eisstadion in München über die Bühne. Um 15.15 Uhr beginnt das Spektakel.

© imago images Der EHC Red Bull München führt die Finalserie gegen die Eisbären Berlin mit 1:0 an.

DEL Finale, Übertragung: Spiel 2 Red Bull München vs. Eisbären Berlin heute live im TV und Livestream

Wer Spiel 2 zwischen den Eisbären Berlin und Red Bull München heute live und in voller Länge sehen möchte, hat zwei Optionen: ServusTV oder Magenta Sport.

ServusTV übertragt die Partie im frei empfangbaren Fernsehen und startet unmittelbar vor dem Auftaktbully mit der Übertragung. Der Privatsender bietet parallel dazu auch einen Livestream an, in dem ebenfalls das gesamte Spiel gezeigt wird. Zugang zum Livestream von ServusTV erhalten Eishockey-Fans ohne Abonnement, der Stream ist nämlich gratis.

Darüber hinaus ist auch Magenta Sport wieder ein Ansprechpartner für alle Fans der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Im Gegensatz zu ServusTV könnt Ihr beim Pay-TV-Sender der Telekom vor Spielbeginn eine 15-minütige Vorberichterstattung verfolgen, die Euch auf das zweite Finalspiel einstimmt. Währenddessen wird Sascha Bandermann in München als Moderator eingesetzt. Wenn dann der Puck zum ersten Mal fällt, meldet sich Kommentator Basti Schwele, der gemeinsam mit dem Experten Christoph Ullmann die Partie verfolgt.

Magenta Sport ist jedoch nicht gratis. Je nachdem, ob Ihr Kunde bei der Telekom seid oder nicht, fallen verschiedene Kosten für das Abo an. Telekom-Kunden müssen nämlich lediglich 4,95 Euro monatlich zahlen, Nicht-Telekom-Kunden dagegen 9,95 Euro pro Monat für das Jahresabo oder 16,95 Euro je Monat für das Monatsabo.

DEL Finale, Übertragung: Spiel 2 Red Bull München vs. Eisbären Berlin heute im Liveticker

Eine dritte Alternative bietet heute SPOX mit seinem detaillierten Liveticker an. Wir tickern für Euch alles Wichtige, das auf dem Eis passiert, live mit.

Hier geht es zum Liveticker des zweiten Finalspiels zwischen dem EHC Red Bull München und den Eisbären Berlin.

DEL Finale, Übertragung: Spiel 2 Red Bull München vs. Eisbären Berlin heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: EHC Red Bull München vs. Eisbären Berlin

EHC Red Bull München vs. Eisbären Berlin Wettbewerb: DEL-Playoffs

DEL-Playoffs Runde: Spiel 2 (Finale, Best of 5)

Spiel 2 (Finale, Best of 5) Datum: 1. Mai 2022

1. Mai 2022 Uhrzeit: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Ort: Olympia-Eisstadion, München

Olympia-Eisstadion, München Free-TV: ServusTV

Pay-TV: Magenta Sport

Livestream: ServusTV, Magenta Sport

Liveticker: SPOX

