Deutschland trifft bei der U20-Weltmeisterschaft auf Kanada. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Eishockeyspiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Eishockey U20 WM, Deutschland vs. Kanada: Datum, Zeit, Ort, Infos

In der Nacht von Mittwoch, 29. Dezember, auf Donnerstag, 30. Dezember, ist die deutsche U20-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft zum dritten Mal im Einsatz. In der Vorrundengruppe A trifft das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter in Edmonton ab 1 Uhr deutscher Zeit auf Gastgeber Kanada.

Nach den beiden ersten Gruppenspielen liegt der deutsche Eishockey-Nachwuchs auf Kurs Viertelfinale. Einer knappen 1:3-Auftaktniederlage gegen Finnland folgte ein 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen Tschechien. Um in die am 2. Januar beginnende K.o.-Runde einzuziehen, muss Deutschland nach Abschluss der Vorrunde in der Fünfergruppe einen der ersten vier Plätze belegen. Im letzten Gruppenspiel wartet am Freitag, 31. Dezember, noch Österreich.

Der heutige Gegner Kanada startete mit einem klaren Sieger in die Heim-WM. Das Mutterland des Eishockey gewann gegen Österreich mit 7:1 und machte den ersten Schritt, um das Finale am 5. Januar kommenden Jahres zu erreichen. Alles andere wäre für die U20 des Gastgebers eine Enttäuschung.

Eishockey U20 WM: Die Gruppenspiele des DEB-Teams in der Übersicht

Termin Begegnung Ergebnis 26. Dezember, 20 Uhr Finnland - Deutschland 3:1 28. Dezember, 1 Uhr Deutschland - Tschechien 2:1 n.V. 30. Dezember, 1 Uhr Kanada - Deutschland 31. Dezember, 20 Uhr Deutschland - Österreich

Deutschland vs. Kanada, Übertragung: Eishockey U20 WM heute live im TV und Livestream

Wer sich die Partie zwischen Deutschland und Kanada bei der U20-Weltmeisterschaft live ansehen will, der benötigt einen Zugang zu MagentaSport. Der Bezahlsender der Telekom zeigt das nämlich ab 0.45 Uhr live im TV und im Livestream. MagentaSport hält die exklusiven Übertragungsrechte an der kompletten U20-WM. Auch das abschließende Gruppenspiel gegen Österreich sowie ab dem Viertelfinale alle Spiele der K.o.-Runde könnt Ihr dort live verfolgen. Das Spiel Deutschland vs. Kanada kommentiert Christoph Fetzer, ihn unterstützt Ex-Nationalspieler Kai Hospelt als Experte.

Für Telekom-Kunden kostet MagentaSport entweder 4,95 Euro (Monatsabo, nach einem Jahr kündbar) oder 9,95 Euro (Monatsabo, monatlich kündbar) pro Monat. Nicht-Telekom-Kunden müssen für ein Abo entweder 9,95 Euro monatlich im Jahresabo oder 16,95 Euro bei einem Monatsabo bezahlen. Hier findet Ihr alle Informationen zu den derzeitigen Angeboten!

Auf MagentaSport zugreifen könnt Ihr beispielsweise am PC oder Notebookonline per Livestream, am TV-Gerät via App oder Telekom-Receiver sowie auf allen erdenklichen Endgeräten via der kostenlosen App.

Eishockey U20 WM: Die Vorrundengruppen im Überblick