Eishockey - Deutschland vs. Schweiz, Übertragung: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream

Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft geht es heute beim Deutschland Cup gegen die Schweiz. Wir zeigen Euch, wie Ihr das zweite Spiel des DEB-Teams live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Eishockey - Deutschland Cup, Deutschland vs. Schweiz: Datum, Ort, Beginn, Infos

Zweiter Auftritt für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft beim Deutschland Cup 2021! Nach dem erfolgreichen Auftakt am vergangenen Donnerstag gegen Russland trifft das DEB-Team am heutigen Samstag, 13. November, auf die Schweiz. Los geht's um 14.30 Uhr in der Yayla Arena Krefeld.

Sieben mal hat Deutschland den traditionsrechen Deutschland Cup bereits gewonnen, ein achter Erfolg ist möglich. Im Auftaktspiel zeigte das Team von Bundestrainer Toni Söderholm beim 4:3-Sieg gegen Russland eine starke Leistung. Trotz eines schnellen 0:2-Rückstands behielt Deutschland die Nerven und fügte Russland am Ende die erst zweite Niederlage bei einem Deutschland Cup zu.

Wir hatten ein bisschen Startschwierigkeiten, das hat mich ein bisschen überrascht", sagte Söderholm nach der Partie bei MagentaSport: "Wir haben dann nachjustiert. In der Offensive waren wir sehr stark."

Heute steht das brisante Duell gegen die Schweiz auf dem Programm. Die Eidgenossen verloren ihr Auftaktspiel gegen die Slowakei mit 1:7 und stehen gegen Deutschland bereits unter Druck.

Der Deutschland Cup ist für den Bundestrainer die letzte Möglichkeit, Kandidaten für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022) auf internationalem Niveau zu testen.

Deutschland Cup 2021 : Der Spielplan im Überblick

Datum Team 1 Team 2 Uhrzeit Ergebnis Donnerstag, 11. November Slowakei Schweiz 16.15 Uhr 7:1 Donnerstag, 11. November Deutschland Russland 19.45 Uhr 4:3 Samstag, 13. November Deutschland Schweiz 14.30 Uhr Samstag, 13. November Slowakei Russland 18 Uhr Sonntag, 14. November Schweiz Russland 11 Uhr Sonntag, 14. November Deutschland Slowakei 14.30 Uhr

Eishockey - Deutschland vs. Schweiz, Übertragung: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream

Im Gegensatz zur Partie gegen Russland am vergangenen Donnerstag wird das heutige Duell des DEB-Teams mit der Schweiz nicht im Free-TV übertragen. Im frei empfangbaren Fernsehen zeigt Sport1 ab 18 Uhr aber eine einstündige Zusammenfassung der Partie. Diese könnt Ihr auch im kostenlosen Livestream verfolgen. Morgen zeigt der Privatsender das Spiel zwischen Deutschland und der Slowakei wieder live im Free-TV und im Livestream.

Eine gute Nachricht für alle Eishockey-Fans ist, dass Deutschland vs. Schweiz heute von MagentaSport im Livestream übertragen wird. Die Übertragungen auf dem Bezahlsender der Telekom sind normalerweise nur mit einem Abo live zu verfolgen, die sechs Partien des Deutschland Cup zeigt MagentaSport aber kostenlos.

Die Übertragung auf magentasport.de und in der MagentaSport-App beginnt um 14.15 Uhr. Folgendes Personal begleitet Euch durch den Eishockey-Mittag:

Kommentar: Basti Schwele

Basti Schwele Moderation: Sascha Bandermann

Sascha Bandermann Experte: Rick Goldmann

Über die kostenlose App könnt Ihr Euch das Spiel auf verschiedenen Endgeräten ansehen. Die App gibt es auch für die meisten Smart-TVs.

Eishockey - Deutschland vs. Schweiz, Übertragung: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream - Die wichtigsten Infos in der Übersicht

Wettbewerb: Deutschland Cup 2021

Deutschland Cup 2021 Begegnung: Deutschland vs. Schweiz

Deutschland vs. Schweiz Datum: 13. November

13. November Spielbeginn: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Austragungsort: Yayla Arena, Krefeld

Yayla Arena, Krefeld Übertragung im Free-TV: Sport1 (Zusammenfassung um 18 Uhr)

Übertragung im Livestream: MagentaSport

Eishockey - Deutschland vs. Schweiz, Übertragung: Deutschland Cup heute im Liveticker

Wer sich Deutschland vs. Schweiz heute nicht im Livestream von MagentaSport ansehen kann, erhält im kostenlosen Liveticker von SPOX alle Informationen zum Spiel im Minutentakt.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Deutschland Cup 2021 - Das deutsche Aufgebot:

Torhüter: Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg), Hendrik Hane (Düsseldorfer EG), Andreas Jenike (Iserlohn Roosters)

Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg), Hendrik Hane (Düsseldorfer EG), Andreas Jenike (Iserlohn Roosters) Verteidiger: Jonas Müller (Eisbären Berlin), Marco Nowak (Düsseldorfer EG), Tobias Fohrler (HC Ambri-Piotta), Konrad Abeltshauser (Red Bull München), Johannes Huss (Schwenninger Wild Wings), Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg), Fabio Wagner (ERC Ingolstadt), Torsten Ankert (Iserlohn Roosters), Kai Wissmann (Eisbären Berlin)

Jonas Müller (Eisbären Berlin), Marco Nowak (Düsseldorfer EG), Tobias Fohrler (HC Ambri-Piotta), Konrad Abeltshauser (Red Bull München), Johannes Huss (Schwenninger Wild Wings), Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg), Fabio Wagner (ERC Ingolstadt), Torsten Ankert (Iserlohn Roosters), Kai Wissmann (Eisbären Berlin) Stürmer: Daniel Fischbuch, Alexander Ehl (beide Düsseldorfer EG), Marcel Noebels, Leonhard Pföderl, Manuel Wiederer (alle Eisbären Berlin), Yasin Ehliz, Patrik Hager (beide Red Bull München), Daniel Pietta (ERC Ingolstadt), Stefan Loibl (Skelleftea AIK), Tobias Rieder (Växjö Lakers), Tim Wohlgemuth, Lean Bergmann (beide Adler Mannheim), Lucas Dumont, Sebastian Uvira (beide Kölner Haie), Taro Jentzsch (Iserlohn Roosters)

Deutschland Cup 2021 - Die aktuelle Tabelle