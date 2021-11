Eishockey: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream - Spiele, Ansetzungen, Übertragung

Der Deutschland Cup wird heute mit den Partien des 2. Spieltags fortgesetzt. Wir verraten Euch, welche Spiele angesetzt sind und wie sie live im TV und im Livestream übertragen werden.

Nachdem beim Deutschland Cup 2021 am gestrigen Freitag alle Teams spielfrei hatten, wird am heutigen Samstag, 13. November, in der Yayla Arena in Krefeld wieder gespielt.

Zum Auftakt des traditionsreichen Turniers setzte sich am vergangenen Donnerstag die Slowakei gegen die Schweiz überraschend deutlich mit 7:1 durch. Im Anschluss startete Deutschland erfolgreich in die letzte Maßnahme vor den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking.

Das von Bundestrainer Toni Söderholm gecoachte DEB-Team bezwang Russland mit 4:3 (2:2, 1:0, 1:1) und überzeugte dabei mit einer starken Leistung. Die Chance auf den Turniersieg ist durch den Auftaktsieg bei dem Vierländerturnier weiter intakt.

Eishockey: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream - Spiele, Ansetzungen

Auch heute finden in Krefeld zwei Spiele statt. Zum Auftakt des zweiten Spieltages treffen Deutschland und die Schweiz aufeinander. Spielbeginn ist um 14.30 Uhr.

Spiele zwischen Deutschland und den Eidgenossen versprechen immer viel Brisanz. Unser Nachbarland wird heute alles daran setzen, sich für die Auftaktniederlage gegen die Slowakei zu rehabilitieren und sich die Chance auf den Turniersieg wieder offen zu halten.

Um 18 Uhr beginnt heute das zweite Spiel zwischen der Slowakei und Russland. Die Voraussetzungen sind ähnlich wie beim Spiel Deutschland vs. Schweiz. Russland muss gewinnen, um noch eine Chance auf den Turniersieg zu haben, die Slowakei kann mit einem weiteren Sieg einen großen Schritt in diese Richtung machen.

Am morgigen Sonntag wird der Deutschland Cup 2021 ebenfalls mit zwei Spielen abgeschlossen. Nach Abschluss der sechs Spiele gewinnt dann das Team mit den meisten Punkten das Turnier. Sind zwei oder mehrere Teams punktgleich, entscheidet der direkte Vergleich.

Deutschland Cup 2021 : Der Spielplan im Überblick

Datum Team 1 Team 2 Uhrzeit Ergebnis Donnerstag, 11. November Slowakei Schweiz 16.15 Uhr 7:1 Donnerstag, 11. November Deutschland Russland 19.45 Uhr 4:3 Samstag, 13. November Deutschland Schweiz 14.30 Uhr Samstag, 13. November Slowakei Russland 18 Uhr Sonntag, 14. November Schweiz Russland 11 Uhr Sonntag, 14. November Deutschland Slowakei 14.30 Uhr

Eishockey: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream - Übertragung

Eine Liveübertragung von den beiden heutigen Spielen des Deutschland Cup 2021 im Free-TV wird es nicht geben. Der Privatsender Sport1 zeigt aber ab 18 Uhr eine einstündige Zusammenfassung der Partie Deutschland gegen die Schweiz im frei empfangbaren Fernsehen. Die Highlightsendung könnt Ihr auch im kostenlosen Livestream verfolgen.

Live übertragen werden Deutschland vs. Schweiz und Slowakei vs. Russland heute dennoch - und zwar von MagentaSport. Der Bezahlsender der Telekom macht an diesem Wochenende eine für alle Eishockey-Fans erfreuliche Ausnahme und zeigt alle Partien des Deutschland Cup kostenlos auf seinen Plattformen - also auf magentasport.de und über die MagentaSport-App. Über diese könnt Ihr die beiden Spiele heute auf verschiedenen Endgeräten und dem Smart-TV abrufen.

Die Übertragung von Deutschland vs. Schweiz beginnt um 14.15 Uhr. Im Einsatz sind Moderator Sascha Bandermann, Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann.

Slowakei vs. Russland mit Kommentator Mirko Heintz und Moderator Sascha Bandermann ist ab 17.45 Uhr live auf MagentaSport zu sehen.

Deutschland Cup 2021 - Das deutsche Aufgebot:

Torhüter: Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg), Hendrik Hane (Düsseldorfer EG), Andreas Jenike (Iserlohn Roosters)

Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg), Hendrik Hane (Düsseldorfer EG), Andreas Jenike (Iserlohn Roosters) Verteidiger: Jonas Müller (Eisbären Berlin), Marco Nowak (Düsseldorfer EG), Tobias Fohrler (HC Ambri-Piotta), Konrad Abeltshauser (Red Bull München), Johannes Huss (Schwenninger Wild Wings), Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg), Fabio Wagner (ERC Ingolstadt), Torsten Ankert (Iserlohn Roosters), Kai Wissmann (Eisbären Berlin)

Jonas Müller (Eisbären Berlin), Marco Nowak (Düsseldorfer EG), Tobias Fohrler (HC Ambri-Piotta), Konrad Abeltshauser (Red Bull München), Johannes Huss (Schwenninger Wild Wings), Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg), Fabio Wagner (ERC Ingolstadt), Torsten Ankert (Iserlohn Roosters), Kai Wissmann (Eisbären Berlin) Stürmer: Daniel Fischbuch, Alexander Ehl (beide Düsseldorfer EG), Marcel Noebels, Leonhard Pföderl, Manuel Wiederer (alle Eisbären Berlin), Yasin Ehliz, Patrik Hager (beide Red Bull München), Daniel Pietta (ERC Ingolstadt), Stefan Loibl (Skelleftea AIK), Tobias Rieder (Växjö Lakers), Tim Wohlgemuth, Lean Bergmann (beide Adler Mannheim), Lucas Dumont, Sebastian Uvira (beide Kölner Haie), Taro Jentzsch (Iserlohn Roosters)

