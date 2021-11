In dieser Woche findet der traditionelle Eishockey Deutschland Cup statt. Alle Infos zur Übertragung des Turniers in Krefeld und darüber, wo Ihr die Spiele live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Ab dem kommenden Donnerstag findet in Krefeld der Deutschland Cup 2021 statt. Das Turnier wird traditionell seit 1987 kurz vor den Olympischen Winterspielen ausgetragen. Vier Teams treten dabei gegeneinander an.

Eishockey - Deutschland Cup 2021: Übertragung im TV und Livestream - Datum, Infos, Spielplan

Der Deutschland Cup 2021 findet in diesem Jahr mit vier Mannschaften statt. Neben dem Gastgeber aus Deutschland nehmen noch die Teams aus Russland, der Slowakei und der Schweiz an diesem Turnier teil.

Die erste Begegnung findet am Donnerstag, den 11. November, statt. Das letzte Spiel des Turniers wird dann am Sonntag, den 14. November, ausgetragen. In diesem Turnier spielen die Teams jeweils einmal gegeneinander. Das heißt, dass insgesamt sechs Partien ausgetragen werden und jede Mannschaft drei Partien absolviert.

Der Freitag in dieser Woche ist als Regenerationstag für die Teams eingeplant und somit ist am 12. November spielfrei. Jeweils zwei Partien finden also am Donnerstag, Samstag und Sonntag statt.

Eishockey - Deutschland Cup 2021: Übertragung im TV und Livestream - Die wichtigsten Infos im Überblick

Turnier: Deutschland Cup 2021

Deutschland Cup 2021 Austragungszeitraum: Donnerstag, 11. November - Sonntag, 14. November

Donnerstag, 11. November - Sonntag, 14. November Austragungsort: YAYLA ARENA, Krefeld

YAYLA ARENA, Krefeld Gastgeber: Deutschland

Deutschland Teilnehmende Teams: Deutschland, Russland, Slowakei, Schweiz

Deutschland, Russland, Slowakei, Schweiz Übertragung im TV: Sport1

Übertragung im Livestream: Sport1, Magenta Sport

Eishockey - Deutschland Cup 2021: Übertragung im TV und Livestream

Der Deutschland Cup 2021 wird kostenlos live im TV und Livestream zu sehen sein. Neben dem Privatsender Sport1 hat sich auch der Streamingdienst der Telekom, Magenta Sport, die Rechte für die Übertragung gesichert.

© getty Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft erreichte die deutsche Nationalmannschaft einen guten vierten Rang.

Eishockey - Deutschland Cup 2021: Übertragung im TV

Sport1 zeigt zwei Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft live und in voller Länge. Zum einen ist das die Partie am Donnerstag gegen Russland. Die Übertragung beginnt um 19.30 Uhr. Das Spiel gegen die Slowakei am Sonntag zeigt Sport1 ebenfalls live und in voller Länge ab 14.25 Uhr.

Das Spiel am Samstag gegen die Schweiz zeigt Sport1 in einer einstündigen Zusammenfassung ab 18.00 Uhr.

Eishockey - Deutschland Cup 2021: Übertragung im Livestream

Der Privatsender Sport1 bietet einen kostenlosen Livestream zu seinem gesamten Programm an. Dort seht Ihr also auch die Partien der deutschen Mannschaft.

Wer den kompletten Deutschland Cup 2021 verfolgen will, der muss auf Magenta Sport zurückgreifen. Dort überträgt der Streamingdienst der Telekom alle Spiele live und kostenlos im Livestream. Alternativ dazu könnt Ihr Euch auch die Magenta Sport-App holen und die Spiele bequem auf dem Tablet oder Smartphone sehen.

Eishockey - Deutschland Cup 2021: Übertragung im TV und Livestream - Der Spielplan in der Übersicht