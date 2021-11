Eishockey - Deutschland Cup 2021: Termine, Spielplan, Teams, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Von Donnerstag bis Sonntag findet der Deutschland Cup 2021 statt. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Spiele des Eishockey-Turniers live im TV und im Livestream verfolgen könnt und geben Euch weitere Informationen rund um das Event.

Vom 4. bis 20. Februar finden die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking statt. Das Großereignis der das Highlight schlechthin im anstehenden Sportwinter.

In Peking dabei ist auch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Beim Deutschland Cup 2021 holt sich das Team von Bundestrainer Toni Söderholm den letzten Feinschliff auf der "Road to Peking".

Deutschland Cup 2021: Ort, Teams und Termine

Der Deutschland Cup 2021 ist für das deutsche Eishockey-Nationalteam die letzte Maßnahme vor den Olympischen Winterspielen 2022. Das seit 1987 vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) organisierte Turnier findet in diesem Jahr von Donnerstag, 11. November, bis Sonntag, 14. November, statt. Austragungsort ist die Yayla Arena in Krefeld.

Neben Deutschland nehmen an dem Vier-Nationen-Turnier noch die Auswahlmannschaften aus Russland, der Schweiz und der Slowakei statt. An drei Tagen - der Samstag, 12. November, ist spielfrei - wird im Modus "Jeder gegen Jeden" gespielt. Nach Abschluss der sechs Spiele gewinnt das Team mit den meisten Punkten das Turnier. Sind zwei oder mehrere Teams punktgleich, entscheidet der direkte Vergleich.

© getty Bundestrainer Toni Söderholm muss beim Deutschland Cup auf einige Stammspieler verzichten.

Deutschland Cup 2021: Spielplan

Eröffnet wird der Deutschland Cup am Donnerstag mit dem Spiel Slowakei vs. Schweiz. Das DEB-Team trifft am Donnerstag auf Russland, am Samstag auf die Schweiz und am Sonntag auf die Slowakei.

Deutschland Cup 2021 : Der Spielplan im Überblick

Datum Team 1 Team 2 Uhrzeit Donnerstag, 11. November Slowakei Schweiz 16.15 Uhr Donnerstag, 11. November Deutschland Russland 19.45 Uhr Samstag, 13. November Deutschland Schweiz 14.30 Uhr Samstag, 13. November Slowakei Russland 18 Uhr Sonntag, 14. November Schweiz Russland 11 Uhr Sonntag, 14. November Deutschland Slowakei 14.30 Uhr

Deutschland Cup 2021: Übertragung im TV und Livestream

Der Deutschland Cup kann auch in diesem Jahr live im Free-TV und im Livestream verfolgt werden.

Der Privatsender Sport1 überträgt die Spiel des DEB-Teams am Donnerstag gegen Russland und am Sonntag gegen die Slowakei ab 19.30 Uhr beziehungsweise 14.25 Uhr live im frei empfangbaren Fernsehen. Zu diesen beiden Spielen gibt es auch jeweils einen kostenlosen Livestream. Von der Partie Deutschland vs. Schweiz zeigt Sport1 am Samstag ab 18 Uhr eine einstündige Zusammenfassung.

Ebenfalls live zu sehen ist der Deutschland Cup auf MagentaSport. Der Bezahlsender der Telekom überträgt alle sechs Spiele auf seinen Plattformen - und das sogar kostenfrei. Sehen könnt Ihr die Spiele auf magentasport.de und über die MagentaSport-App auf verschiedenen Endgeräten und auch über auf Eurem Smart-TV.

Deutschland Cup 2021 - Das deutsche Aufgebot: