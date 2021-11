Eishockey: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream - Spiele, Ansetzungen, Übertragung

Heute geht der dritte und damit letzte Spieltag des Deutschland Cups vonstatten. SPOX verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst: Von der Übertragung im TV und Livestream bis zu den Ansetzungen der einzelnen Spiele.

Der Deutschland Cup ist ein alljährig stattfindendes Turnier, welches vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) organisiert wird. Seit 2018 wird das internationale Kräftemessen in Krefeld, der Gründungstadt des DEB abgehalten.

Nach den beiden Spielen gegen die Nationalmannschaften Russlands und der Schweiz, steht für die deutsche Auswahl heute das letzte Spiel an: Gegner ist die Slowakei. Der Sieger des Duells kürt sich zum Champion des Deutschland Cups 2021.

Die Spiele des Deutschland Cups haben in diesem Jahr vor allem einen Zweck: Spielpraxis für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Bis zum Start am 4. Februar 2022 sind es noch 82 Tage.

Eishockey: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream - Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Wettbewerb: Deutschland Cup

Deutschland Cup Spieltag: 3. Spieltag (finaler Tag)

3. Spieltag (finaler Tag) Spiele: Schweiz vs. Russland (11.00 Uhr) Deutschland vs. Slowakei (14.30 Uhr)

Datum: 14. November

14. November Ort: YAYLA Arena in Krefeld

Eishockey: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream - Die Übertragung

Anders als im Falle der ersten beiden Spiele der deutschen Mannschaft wird es heute problemlos möglich sein, das Spiel gegen die Auswahl der Slowakei live zu verfolgen.

Eishockey: Deutschland Cup heute im Free-TV

Gute Nachrichten für alle Eishockey-Fans! Der Sender Sport1 überträgt das gesamte Match gegen die Slowakei kostenfrei im Free-TV. Der Übertragungsbeginn wurde auf 14.25 Uhr festgelegt.

Eishockey: Deutschland Cup heute im kostenlosen Livestream

Diejenigen, die sich das Event lieber übers Internet anschauen möchten, lässt Sport1 auch nicht im Stich. Über die hauseigene Website könnt Ihr komplett kostenfrei auf das Live-Programm zugreifen. Hier kommt Ihr direkt dahin.

Alternativ dazu bietet auch der Streamingdienst MagentaSport eine kostenfreie Übertragung an. Hier der Link dazu.

Eishockey: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream - Der Spielplan im Überblick

Datum Team 1 Team 2 Uhrzeit Ergebnis Donnerstag, 11. November Slowakei Schweiz 16.15 Uhr 7:1 Donnerstag, 11. November Deutschland Russland 19.45 Uhr 4:3 Samstag, 13. November Deutschland Schweiz 14.30 Uhr 3:0 Samstag, 13. November Slowakei Russland 18 Uhr 3:1 Sonntag, 14. November Schweiz Russland 11 Uhr Sonntag, 14. November Deutschland Slowakei 14.30 Uhr

Eishockey: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream - Das deutsche Aufgebot:

Torhüter: Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg), Hendrik Hane (Düsseldorfer EG), Andreas Jenike (Iserlohn Roosters)

Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg), Hendrik Hane (Düsseldorfer EG), Andreas Jenike (Iserlohn Roosters) Verteidiger: Jonas Müller (Eisbären Berlin), Marco Nowak (Düsseldorfer EG), Tobias Fohrler (HC Ambri-Piotta), Konrad Abeltshauser (Red Bull München), Johannes Huss (Schwenninger Wild Wings), Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg), Fabio Wagner (ERC Ingolstadt), Torsten Ankert (Iserlohn Roosters), Kai Wissmann (Eisbären Berlin)

Jonas Müller (Eisbären Berlin), Marco Nowak (Düsseldorfer EG), Tobias Fohrler (HC Ambri-Piotta), Konrad Abeltshauser (Red Bull München), Johannes Huss (Schwenninger Wild Wings), Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg), Fabio Wagner (ERC Ingolstadt), Torsten Ankert (Iserlohn Roosters), Kai Wissmann (Eisbären Berlin) Stürmer: Daniel Fischbuch, Alexander Ehl (beide Düsseldorfer EG), Marcel Noebels, Leonhard Pföderl, Manuel Wiederer (alle Eisbären Berlin), Yasin Ehliz, Patrik Hager (beide Red Bull München), Daniel Pietta (ERC Ingolstadt), Stefan Loibl (Skelleftea AIK), Tobias Rieder (Växjö Lakers), Tim Wohlgemuth, Lean Bergmann (beide Adler Mannheim), Lucas Dumont, Sebastian Uvira (beide Kölner Haie), Taro Jentzsch (Iserlohn Roosters)

Eishockey: Deutschland Cup heute live im TV und Livestream - Die aktuelle Tabelle