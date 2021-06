Eishockey WM, Übertragung: Finale Kanada - Finnland heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute steht das Finale der Eishockey-WM zwischen Kanada und Finnland an. Wir geben Euch alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Eishockey WM, Finale: Begegnung, Termin, Ort

Verteidigen die einen den Titel? Oder besteigen die anderen den Thron? Im Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft in Lettland treffen am heutigen Sonntag, den 6. Juni Kanada und Finnland aufeinander. Die Finnen bezwangen am Samstag die deutsche Auswahl 2:1, kurz zuvor hatten die Kanadier die USA mit einem 4:2 in die Knie zwingen können.

Das Endspiel beginnt heute um 19.15 Uhr deutscher Zeit, vor Ort ist es dann schon eine Stunde später. Gespielt wird in der Arena Riga in Riga, der lettischen Hauptstadt.

Netzreaktionen: "Finnland muss sich zum Sieg mauern und schwalben" © Twitter 1/15 Deutschland scheidet nach einem engen Spiel im Halbfinale der Eishockey-WM mit 1:2 gegen Finnland aus. SPOX präsentiert die Netzreaktionen zum Spiel. © Twitter 2/15 © Twitter 3/15 © Twitter 4/15 Thomas Nowag (Journalist beim SID) © Twitter 5/15 © Twitter 6/15 Marco Hagemann (Moderator und Kommentator bei DAZN und RTL) © Twitter 7/15 © Twitter 8/15 Marcus Mittermeier (deutscher Regisseur und Schauspieler) © Twitter 9/15 © Twitter 10/15 © Twitter 11/15 © Twitter 12/15 © Twitter 13/15 © Twitter 14/15 © Twitter 15/15

Eishockey WM, Übertragung: Finale Kanada - Finnland heute live im TV und Livestream

Schon von Anfang an überträgt Sport1 die Eishockey-WM 2021 exklusiv. Seltsam wäre es, würde der Sender nun nicht auch das Finale live ausstrahlen. Sport1 zeigt Euch das Duell zwischen Kanada und Finnland in voller Länge und geht bereits 45 Minuten vor dem Start auf Sendung - also um 13.30 Uhr.

Sport1 überträgt die komplette Eishockey-Weltmeisterschaft exklusiv - dementsprechend auch das Spiel um Platz drei sowie das Endspiel. Übrigens nicht nur im Hauptprogramm bei Sport1, sondern auch auf Sport1+.

Kein TV-Gerät in der Nähe? Kein Problem: Sport1 bietet Euch zum Finale auch einen Livestream an - und das gleich auf verschiedenen Plattformen. Ihr könnt auf sport1.de vorbeischauen oder beim YouTube-Kanal von Sport1.

Nebenbei bemerkt: Das alles gilt auch schon für das Spiel um Platz drei ab 14.15 Uhr zwischen Deutschland und den USA. Ihr seht es bei Sport1, bei Sport1+ sowie im Sport1-Livestream.

Eishockey WM, Übertragung: Finale Kanada - Finnland heute im Liveticker

Auch SPOX begleitet das Endspiel um den WM-Titel heute live. Wir bieten Euch einen Liveticker an, mit dem Euch während der Begegnung nichts Wichtiges entgehen wird. Ihr werdet mit allen Informationen versorgt.

Eishockey WM Finale: Vorschau

Finnland ist amtierender Eishockey-Weltmeister. Die Skandinavier gewannen den Titel 2019 nach 1995 und 2011 zum dritten Mal - und das gegen Kanada. Damit kommt es jetzt zu einer Neuauflage des letzten WM-Finals. Finnland siegte vor zwei Jahren 3:1.

Kanada bietet sich derweil die Gelegenheit, heute mit Rekordweltmeister Russland gleichzuziehen. Beide Nationen hätten dann 27 Mal triumphiert. Die Kanadier entschieden das Turnier zuletzt 2016 für sich.

Eishockey WM: Medaillenspiegel - Top 5