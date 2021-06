Für das DEB-Team geht es gegen Lettland heute um den Einzug ins Viertelfinale. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, welche Szenarien eintreten müssen, damit die deutsche Mannschaft die Runde der letzten acht erreicht.

Für die Deutsche Nationalmannschaft geht es im letzten Gruppenspiel gegen Lettland um den Einzug ins Viertelfinale. Nach drei Siegen zum Auftakt gegen Italien, Kanada und Norwegen folgten drei Niederlage gegen Finnland, Kasachstan und die USA.

Eishockey WM: So erreicht Deutschland heute das Viertelfinale

Neben den sicher qualifizierten Finnen und US-Amerikanern streiten sich mit Kasachstan, Deutschland, Lettland und Kanada noch vier Teams um die letzten beiden Plätze für die Viertelfinal-Qualifikation. Dementsprechend gibt es mehrere Szenarien, wie das deutsche Team die K.o.-Runde erreicht.

Deutschland erreicht das Viertelfinale, wenn...

...man in der regulären Spielzeit gegen Lettland gewinnt.

...man in OT oder Penalty-Shootout gegen Lettland gewinnt.

...man in OT oder Penalty-Shootout gegen Lettland verliert und Kanada im Parallelspiel gegen Finnland verliert.

Deutschland erreicht das Viertelfinale nicht, wenn...

...man gegen Lettland in der regulären Spielzeit verliert.

...man in OT oder Penalty-Shootout gegen Lettland verliert und Kanada im Parallelspiel gegen Finnland gewinnt.

Eishockey WM: Die aktuelle Tabelle der Gruppe B

Platz Mannschaft Sp. S OT PE N OT PE Tore Diff. Pkt. 1 USA 6 5 0 0 1 0 0 17:6 11 15 2 Finnland 6 4 1 0 0 0 1 16:8 8 15 3 Kasachstan 7 2 0 2 3 0 0 22:18 4 10 4 Deutschland 6 3 0 0 3 0 0 20:13 7 9 5 Kanada 6 3 0 0 3 0 0 17:15 2 9 6 Lettland 6 2 0 0 1 1 2 14:14 0 9 7 Norwegen 7 2 0 1 4 0 0 17:21 -4 8 8 Italien 6 0 0 0 6 0 0 9:37 -28 0

Eishockey WM - Deutschland vs. Lettland: Anpfiff und Spielort

Partie : Deutschland vs. Lettland

: Deutschland vs. Lettland Datum : 01.06.2021

: 01.06.2021 Spielbeginn : 19 Uhr

: 19 Uhr Austragungsort: Arena Riga (Riga/Lettland)

Eishockey WM: Deutschland vs. Lettland heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der deutschen Mannschaft werden live und in voller Länge bei Sport1 übertragen. Dort beginnt heute um 18.30 Uhr die Vorberichterstattung, eine halbe Stunde später wird das Spiel dann angepfiffen.

Wählen könnt Ihr dabei zwischen der klassischen TV-Übertragung und einem kostenlosen Livestream. Dieser kann hier abgerufen werden.

Eishockey WM: Deutschland vs. Lettland heute im SPOX-Liveticker

Alternativ könnt Ihr die Begegnung auch im SPOX-Liveticker mitverfolgen. Dort seid Ihr immer auf dem neuesten Stand und verpasst keine Highlights aus Riga.

Liveticker: Deutschland vs. Lettland

Eishockey WM - K.o.-Runde: Termine, Datum

Nur zwei Tage nach dem Abschluss der Gruppenphase geht es bei der WM mit der K.o.-Runde weiter. Die Viertelfinals werden allesamt am Donnerstag, 3. Juni, ausgetragen.

Am Samstag, 5. Juni, sind die Halbfinalpartien angesetzt, ehe am Sonntag, 6. Juni, der Weltmeister gekürt wird. Am gleichen Tag findet zudem das Spiel um Platz 3 statt.

Eishockey-WM: Der Kader des DEB-Teams