Nach dem Halbfinal-Aus gegen Finnland geht die Eishockey-WM für die deutsche Nationalmannschaft weiter - allerdings nur mit dem Spiel um Platz drei. SPOX sagt Euch, wo Ihr das Aufeinandertreffen mit der USA heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Eishockey WM, Spiel um Platz 3: Termin, Ort, Begegnung

Es hat nicht sollen sein: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist am Samstag im Halbfinale der Weltmeisterschaft an Finnland gescheitert und hat das Endspiel gegen Kanada damit verpasst. Wie schon in der Vorrunde setzte es für Deutschland erneut eine 1:2-Niederlage.

Das DEB-Team kann nun noch auf die Bronzemedaille hoffen. Im Spiel um Platz drei trifft es am heutigen Sonntag, den 6. Juni auf die USA, die das andere Halbfinale verlor (2:4). Es beginnt um 14.15 Uhr, fünf Stunden vor dem Finale. Schauplatz ist die Arena Riga in Lettlands Hauptstadt Riga.

Wer zeigt / überträgt Eishockey WM Spiel um Platz 3 Deutschland vs. USA heute live im TV und Livestream?

Sport1 überträgt die komplette Eishockey-Weltmeisterschaft exklusiv - dementsprechend auch das Spiel um Platz drei sowie das Endspiel.

Wer zeigt / überträgt Eishockey WM Spiel um Platz 3 Deutschland vs. USA heute live im TV?

Der Privatsender zeigt Euch Deutschland heute im Hauptprogramm, genauso könnt Ihr Euch das Match aber auch bei Sport1+ anschauen. Sendungsstart ist jeweils um 13.30 Uhr. Nach dem Deutschland-Spiel geht die Eishockey-Übertragung auf Sport1 direkt mit dem Finale weiter.

Sport1 bietet Euch dazu auch die Möglichkeit an, die Partie im Kampf um Bronze via Livestream zu verfolgen. Diesen könnt Ihr entweder auf sport1.de abrufen oder aber Ihr klickt Euch bei YouTube rein. Auch dort stellt Sport1 auf seinem Kanal einen Stream bereit.

Eishockey WM, Spiel um Platz drei: Deutschland vs. USA im Liveticker

Falls Ihr bei Sport1 nicht einschalten könnt oder Eure Euphorie nach dem Halbfinal-Aus im Keller ist und Euch daher schriftliche Updates genügen, dann könnt Ihr gerne im Liveticker von SPOX vorbeischauen. Wird Deutschland wenigstens Dritter? Alles zu der Partie erfahrt Ihr währenddessen dort.

Eishockey WM: Finaltag in der Übersicht

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 06.06. 14.15 Uhr USA Deutschland 06.06. 19.15 Uhr Kanada Finnland

DEB-Team verliert WM-Halbfinale und spielt um Bronze

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat das Endspiel in Riga verpasst, aber noch eine Chance auf die erste WM-Medaille seit 68 Jahren. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm unterlag im Halbfinale dem Titelverteidiger Finnland wie schon in der Vorrunde mit 1:2 (0:2, 1:0, 0:0). Am Sonntag (14.15 Uhr) spielt die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) gegen die USA um Bronze.

Der Mannheimer Matthias Plachta (32.) erzielte das Anschlusstor für die deutsche Mannschaft, die zuletzt 1953 Edelmetall gewonnen hatte. Zweimal Silber und zweimal Bronze stehen bislang bei Weltmeisterschaften zu Buche. Für den dreimaligen Weltmeister Finnland, der im Endspiel am Sonntag (19.15 Uhr) auf Kanada trifft, waren Iiro Pakarinen (14.) und Hannes Björninen (19.) erfolgreich.