Eishockey-WM: Aus der Traum! Deutschland verliert klar und verpasst WM-Medaille

Im Spiel um Platz drei der Eishockey-WM musste die deutsche Nationalmannschaft eine ernüchternde Niederlage hinnehmen. Die DEB-Auswahl verlor am Sonntag klar mit 1:6 gegen die USA und verpasste damit die erste Medaille seit 1953.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat die erste WM-Medaille seit 68 Jahren verpasst. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm unterlag bei der Weltmeisterschaft in Riga im Spiel um Bronze den USA deutlich mit 1:6 (0:1, 0:4, 1:1). Damit ging die Auswahl des DEB, die zuletzt 1953 WM-Edelmetall gewonnen hatte, wie schon bei der Heim-WM 2010 als Vierter leer aus.

Das deutsche Team, das 21 Stunden zuvor im Halbfinale äußerst unglücklich 1:2 gegen Titelverteidiger Finnland verloren hatte, brach nach starkem Beginn regelrecht ein. Den Ehrentreffer erzielte der Wolfsburger Dominik Bittner (50.). Für den zweimaligen Weltmeister USA trafen Christian Wolanin (6.), Conor Garland (27.), Jack Drury (29.), Jason Robertson (32.), Trevor Moore (33.) und Ryan Donato (50.). Damit stehen für die deutsche Mannschaft weiter nur zweimal Silber (1930, 1953) und zweimal Bronze (1932, 1934) zu Buche.

Deutschland vs. USA - 1:6 Tore 0:1 Wolanin (6.), 0:2 Garland (27.), 0:3 Drury (29.), 0:4 Robertson (32.), 0:5 Moore (33.), 1:5 Bittner (50.), 1:6 Donato (50.) Strafminuten Plachta (2 min), Krämmer (2 min), Holzer (2 min), Holzer (2 min), Kastner (2 min), Eisenschmid (2+2 min) / Robertson (2+2 min), Rooney (2 min), Chmelevski (5 min + Spieldauer), Blackwell (2 min), Mackey (2 min), Donato (2 min), Blackwell (2+2 min), Drury (2 min) Drittelergebnisse 0:1 / 0:4 / 1:1

Fazit: Aus der Traum! Die deutsche Nationalmannschaft unterliegt den USA im Spiel um Platz drei mit 6:1 und verpasst damit die Medaillenränge. Schlussendlich war die Enttäuschung nach der unglücklichen Halbfinalniederlage am gestrigen Samstag dann wohl doch zu groß, denn im Duell mit den Nordamerikanern konnte die Mannschaft von Toni Söderholm nur 20 Minuten wirklich mithalten. In einem einseitigen Mitteldrittel verlor die DEB-Auswahl dann aber den Anschluss, fand sich fast nur noch hinten drin und sah sich nach zwei Doppelschlägen des US-Teams mit 0:5 hinten. Auch der Ehrentreffer im Schlussdurchgang rührte nicht mehr am Ausgang des Spiels, denn auf das 5:1 der deutschen Mannschaft folgte postwendend das 6:1 der USA. Schmälern soll diese Niederlage die Leistung des Teams aber nicht, denn auch der vierte Platz ist durchaus ein Achtungserfolg für das deutsche Eishockey und diese Mannschaft, die sich im Turnier immer wieder teuer verkauft hat.

60.: Spielende

60.: Kleine Strafe (2 Minuten) für Jack Drury (USA). Sechs Sekunden vor dem Ende der Partie gibt es nochmal eine Strafe gegen die Bank der US-Amerikaner wegen zu vieler Spieler auf dem Eis. Jack Drury setzt sich stellvertretend in die Box.

60.: Team USA schnappt sich den Puck in Person von Christian Wolanin und eilt sofort wieder hinter das eigene Tor. Hier lässt der Verteidiger dann auch die letzten Sekunden von der Uhr tropfen.

59.: Ähnliches gilt auch für die deutsche Auswahl, die ihre Offensivbemühungen nunmehr auch auf ein Minimum heruntergefahren hat. Alles wartet auf die Schlusssirene.

58.: Das Spiel trudelt seinem Ende entgegen, denn beide Teams haben weder Lust, noch die Körner, hier noch groß etwas zu reißen. Die Amerikaner halten die Scheibe jetzt sogar lange nur hinter dem eigenen Tor.

56.: Doppelte kleine Strafe (2 + 2 Minuten) für Markus Eisenschmid (Deutschland).

56.: Doppelte kleine Strafe (2 + 2 Minuten) für Colin Blackwell (USA). Die Akteure auf dem Eis werden heute wohl keine Freunde mehr. Nach einem relativ unaufgeregten Zweikampf vor dem Tor des US-Teams, langt Colin Blackwell gegen Markus Eisenschmid mit dem Schläger zu.

55.: Kaum sind beide Seiten wieder komplett, da ergibt sich eine Überzahlchance für das deutsche Team. Tobias Rieder sucht vor dem Tor per Querpass den Schläger von Nico Krämmer, doch der kann das Zuspiel nicht verarbeiten.

53.: Kleine Strafe (2 Minuten) für Maximilian Kastner (Deutschland). Auf der Torlinie hockend, bekommt der Stürmer im Anschluss den Ellenbogen von Kastner ins Gesicht und stürzt sich daraufhin wütend auf den Münchner. Die Strafen gibt es dann wegen übertriebener Härte für beide Seiten.

53.: Kleine Strafe (2 Minuten) für Ryan Donato (USA). Es wird nochmal hitzig vor dem deutschen Tor! In Überzahl setzt Wideman Donato am rechten Pfosten ein, wo der Angreifer am Torhüter scheitert.

52.: Kleine Strafe (2 Minuten) für Korbinian Holzer (Deutschland). Und Deutschland bleibt vorne dran. Maximilian Kastner wird am rechten Pfosten eingesetzt, erwischt mit dem Schuss zum kurzen Knick aber nur den Ellenbogen von Cal Petersen. Bei dem anschließenden Befreiungsversuch der Amerikaner, zeiht Korbinian Holzer die nächste Strafe wegen Behinderung.

51.: Nächster schöner Spielzug der DEB-Auswahl! Auf der rechten Seite wühlt sich Jonas Müller in den Angriff, bindet zwei Gegenspieler und legt dann quer auf den verwaisten Leo Pföderl am linken Anspielkreis. Der Angreifer drückt hier sofort ab, scheitert aber einmal mehr am gegnerischen Torhüter.

50.: Tor für USA, 6:1 durch Ryan Donato. Die USA gibt die postwendende Antwort! 25 Sekunden ist der deutsche Treffer her, da schiebt Adam Clendening das Hartgummi in die Gefahrenzone und bedient Ryan Donato, der das Ding aus kurzer Distanz einschiebt und damit das halbe Dutzend voll macht.

© getty Deutschland findet auf die Anzeige!

50.: Toooooor für Deutschland, 5:1 durch Dominik Bittner! Deutschland findet auf die Anzeige! Auf der rechten Seite wirft sich Dominik Kahun an der Bande rein, holt den Puck für das deutsche Team zurück und schleppt die Scheibe in den Torraum. Hier wandert das Hartgummi an den linken Pfosten, von wo der Verteidiger das Spielgerät in die kurze Ecke schlenzt.

49.: Die Mannschaft aus den USA scheint schon satt zu sein, denn aktuell spielt fast nur noch die DEB-Auswahl. Mit schnellen Angriffen bringt sich die Mannschaft von Toni Söderholm ins Angriffsdrittel, doch bisher fehlt das nötige Glück.

48.: Das gibt es doch nicht! Auch Tobi Rieder ist nach einem langen Aufbaupass alleine vorne durch und nimmt den Kasten unter Beschuss. Der Schlussmann der Amerikaner zieht die Schüsse aber magisch an und blockt daher auch diesen Versuch mit der Maske ab.

47.: Deutschland investiert in Überzahl nochmal einiges, wird aber weiter nicht belohnt. John-Jason Peterka luchst dem Gegner den Puck im Forecheck ab, bleibt mit dem Rückhandschuss aus spitzem, rechtem Winkel aber am Torhüter hängen.

46.: Petersen scheint unbezwingbar. Halbrechts vor der Kiste bekommt Noebels das Spielgerät aufgelegt und schickt einen Schuss gegen die Laufrichtung des Keepers. Trotzdem ist der Schlussmann der LA Kings mit der Fanghand dazwischen.

45.: Kleine Strafe (2 Minuten) für Connor Mackey (USA). Schon wieder muss ein US-Amerikaner runter. Connor Mackey will den Puck aus der eigenen Zone befördern, schleudert das Spielgerät dabei aber über das Plexiglas hinweg.

45.: Mit aufgefüllten Reihen macht das deutsche Team nochmal Druck nach vorne. Während Markus Eisenschmid vor dem Netz wirbelt, saust die Scheibe von links heran. Am Ende sitzt Cal Petersen aber auf dem Hartgummi.

44.: Achtungserfolg für die DEB-Auswahl! Das Powerplay der USA bleibt nicht nur ohne Treffer, sondern auch weitgehend ohne Torschuss.

43.: Unerfreuliche Nachrichten gibt es auch vom Personal. So ist Fabio Wagner nach dem Check gegen den Kopf zwar wieder zurück auf dem Eis, Moritz Müller ist nach seinem unglücklichen Block vor dem 5:0 aber nicht aus der Kabine zurückgekehrt.

42.: Kleine Strafe (2 Minuten) für Korbinian Holzer (Deutschland). Auch im dritten Drittel läuft erstmal nichts zusammen. Korbinian Holzer will im Forecheck Jason Robertson stoppen, verpasst dem Angreifer dabei allerdings einen Cross-Check.

41.: Beginn 3. Drittel. Hinein in den Schlussabschnitt!

Drittelfazit: Machen wir uns nichts vor, die Kiste ist durch! Dabei legte das deutsche Team zu Beginn des Mittelteils erneut gut los und drängte in der Hoffnung auf den Ausgleich in die Offensive. Wie schon im ersten Drittel, fand die DEB-Auswahl vor dem gegnerischen Tor aber nie wirklich in die Gefahrenzone. Ganz anders die Amerikaner, die in der 27. Minute auf 2:0 erhöhten und keine 120 Sekunden später auch noch das 3:0 nachlegten. Der dritte Gegentreffer zog der deutschen Nationalmannschaft dann auch den Zahn, sodass sich das US-Team in einen Rausch spielen und per erneutem Doppelschlag noch zwei weitere Tore nachlegen konnte. Im Anschluss durfte die Truppe von Toni Söderholm zwar in doppelter Überzahl ran, doch auch mit zwei Spielern mehr bekam Schwarz-Rot-Gold den Puck nicht im gegnerischen Kasten unter.

40.: Ende 2. Drittel.

40.: Die Paradereihe der Amerikaner spielt Katz und Maus mit der DEB-Auswahl. Mit viel Spielwitz zocken die drei NHL-Akteure vorne auf und lassen dem Gegner dabei kaum Chancen zu intervenieren.

39.: Das US-Team ist inzwischen wieder komplett und deckt Felix Brückmann fleißig mit Schüssen ein. Trevor Moore schraubt am Doppelpack, schickt den Schuss zum langen Eck aber an den Schoner von Deutschlands Schlussmann.

38.: Bei einfacher Überzahl sieht es sogar noch magerer aus, denn trotz des numerischen Vorteils, muss das deutsche Team in der Defensive arbeiten. Der Schuss vom zurückgekehrten Colin Blackwell rauscht aber über den Kasten.

37.: Uff! Auch mit zwei Spielern mehr auf dem Eis gelingt dem deutschen Team kein Tor. Ein Comeback erscheint ohnehin sehr unwahrscheinlich, solche Chancen sollte man aber auch ungeachtet des Zwischenstands mal nutzen. Die USA jetzt wieder zu viert.

36.: Der Puck will einfach nicht ins Netz! Am linken Pfosten bekommt Leo Pföderl das Spielgerät aufgelegt und muss eigentlich nur noch einnetzen. Der herannahende Goalie ist aber mit der Fanghand dazwischen.

35.: Mit zwei Mann mehr schießt sich die DEB-Auswahl den Frust von der Seele. Matthias Plachta und Markus Eisenschmid prügeln den Puck zum Tor, an der Maske von Cal Petersen ist jedoch Endstation.

34.: Kleine Strafe (2 Minuten) für Colin Blackwell (USA). Und gleich noch eine Strafe gegen das US-Team! Colin Blackwell stellt dem herannahenden Dominik Kahun ein Bein und besorgt dem deutschen Team damit das erste 5-auf-3 in diesem Turnier.

33.: Große Strafe (5 Minuten + Spieldauer-Disziplinarstrafe) für Alexander Chmelevski (USA) Das war´s für Alexander Chmelevski! Der US-Amerikaner checked Fabio Wagner mit dem Kopf voraus in die Bande und wird vorzeitig unter die Dusche geschickt. Ryan Donato sitzt indes die fünf Minuten ab.

© getty Deutschland fällt auseinander!

33.: Tor für USA, 5:0 durch Trevor Moore. Deutschland fällt auseinander! Links vor dem Tor blockt Kapitän Mo Müller einen satten Schlagschuss und geht getroffen zu Boden. Der Abpraller flippert derweil in den Torraum und wird im dritten Anlauf von Trevor Moore über die Linie gedrückt.

32.: Kleine Strafe (2 Minuten) für Nico Krämmer (Deutschland)

32.: Tooooor! 4:0 für die USA durch Jason Robertson! Das war´s dann wohl. In Überzahl machen die Amerikaner das Spiel schnell und schrauben sich in der Offensive fest. Conor Garland macht das Spiel schnell und serviert für Jason Robertson, der aus halbrechter Position abdrückt und das Geschoss in den kurzen Winkel schweißt.

31.: Kleine Strafe (2 Minuten) für Matthias Plachta (Deutschland). Jetzt darf das US-Team! Kaum ist die Überzahl der DEB-Auswahl vorbei, da geht die Tür zur deutschen Strafbank auf. Plachta sitzt zwei Minuten für ein Halten.

31.: Kahun lässt den Pfosten klingeln! Im zweiten Teil des Powerplays ist Deutschland dann doch vorne drin und versucht es über den Angreifer der Edmonton Oilers. Der Handgelenkschuss aus dem linken Anspielkreis hat den US-Keeper schon passiert, schlägt aber am kurzen Kreuzeck ein.

30.: Kein guter Beginn für die DEB-Überzahl! Marcel Noebels wird im Rückwärtsgang von Eric Robinson überlaufen und ebnet dem Amerikaner damit die nächste dicke Konterchance. Felix Brückmann kann die kurze Ecke aber abdichten und so den vierten Gegentreffer vereiteln.

29.: Kleine Strafe (2 Minuten) für Kevin Rooney (USA). Jetzt schnell zurückkommen! Kevin Rooney zieht zwei Minuten für ein Beinstellen und besorgt der DEB-Auswahl damit das zweite Powerplay in dieser Partie.

29.: Tor für USA, 3:0 durch Jack Drury! Und wieder schlägt es ein. Brian Boyle schleppt den Puck mit Vollgas durch das Mitteleis und in die Zone der Deutschen, in der der Amerikaner Jack Drury bedient. Der Stürmer saust im Tiefflug auf die rechte Ecke zu und überwindet Felix Brückmann mit einem Rückhandschuss am rechten Pfoste. Mist!

28.: Deutschland antwortet mit Attacke. Moritz Seider bedient Markus Eisenschmid am linken Pfosten, doch der pfeffert das Spielgerät am langen Knick vorbei.

27.: Tor für USA, 2:0 durch Conor Garland. Die USA legt nach! Und wieder ist es die Top-Reihe. Während Trevor Moore und Conor Garland im Slot wirbeln, zimmert Jason Robertson die Scheibe von der blauen Linie drauf und zwingt Felix Brückmann zu einem Abpraller, der am rechten Pfosten direkt auf der Kelle vom Top-Torjäger landet. Conor Garland lässt sich die Chance nicht entgehen und schlenzt den Puck aus spitzem Winkel unter den Giebel.

26.: Während Marcel Noebels im Torraum die Sicht von Cal Petersen versperrt, schleudert Jonas Müller den Puck aus dem linken Rückraum vorne rein. Matthew Hellickson hilft seinem Goalie aber aus und wehrt den Schusspass des Berliners ab.

25.: Da war mehr drin! Tom Kühnhackl flitzt flankiert von zwei Kollegen durch das Mitteleis und erzwingt dabei fast einen Überzahlkonter. An der blauen Linie will der Angreifer jedoch an einen der beiden Mitspieler abgeben und schickt den Puck zum Gegner.

24.: Im direkten Gegenzug sorgt Alexander Chmelevski für Trubel im DEB-Torraum und sucht den Weg in die kurze rechte Ecke. der Beinschoner von Felix Brückmann ist in erster Instanz dazwischen, doch die Szene bleibt heiß, bis Moritz Müller das Spielgerät aus der Gefahrenzone wischt.

23.: Es geht schnell auf und ab! Weil Deutschland das Anspiel im eigenen Drittel für sich entscheidet und Tage Thompson dabei zu Boden geht, ist der Weg offen für Fabio Wagner. Der Kapitän des ERC Ingolstadt probiert sich auf der Gegenseite mit einem Schuss aus dem zentralen Rückraum, schickt den Puck aber knapp links vorbei.

23.: Conor Garland macht es besser als sein Teamkollege. Der Top-Torjäger der USA bekommt das Hartgummi im linken Anspielkreis auf die Kelle, scheitert im kurzen Eck aber an Felix Brückmann.

22.: Und schon geht´s wieder vor den US-Kasten. Moritz Müller schleudert sich Scheibe von der blauen Linie vorne rein, schießt aber einen Gegenspieler ab. Christian Wolanin nimmt den Abpraller auf und fährt den nächsten Konter, wird dieses Mal aber hinter das Netz gedrängt.

21.: Beginn 2. Drittel. Auch der zweite Abschnitt beginnt mit einem Bullygewinn der DEB-Auswahl.

Drittelfazit: Auch im Spiel um Platz drei glänzt das deutsche Team bisher mit Aufopferung und Leidenschaft - getroffen hat jedoch nur der Gegner. Gleich vom Start weg schmiss die DEB-Auswahl alles nach vorne, setzte die USA sofort unter Druck und erkämpfte so ein frühes, vierminütiges Powerplay, in dem der Mannschaft von Toni Söderholm allerdings kein wirklich gefährlicher Abschluss gelang. Stattdessen erzwangen die Amerikaner mit Ablauf der Strafe einen schnellen Konter, an dessen Ende der erste Torschuss des US-Teams im Netz zappelte. Deutschland ließ sich davon trotzdem nicht aus dem Konzept bringen und stürmte munter weiter. Gerade gegen Ende des Drittels drehte aber auch die USA nochmal auf, weitere Tore fielen aber nicht mehr.

20.: Ende 1. Drittel

20.: Die letzten Minuten dieses Drittels gehen dann doch klar an die USA, die sich nun häufiger in der Offensive festmachen kann. Bisher hat Felix Brückmann die Schüsse auf sein Tor aber weitgehend im Griff.

19.: Zac Jones will den nächsten Angriff des US-Team anschieben und gibt den Verteiler an der blauen Linie. Beinahe geht das Vorhaben nach hinten los, doch mit etwas Glück landet die Scheibe auf der linken Seite bei Kevin Rooney, der am kurzen Pfosten am deutschen Goalie scheitert.

18.: Im Gegenzug geht es dafür blitzschnell! Eingesetzt von Torschütze Christian Wolanin darf Brian Boyle am rechten Pfosten abziehen und die kurze Ecke anpeilen. Felix Brückmann kommt jedoch rechtzeitig herangerauscht und schickt das Geschoss an seinem Kasten vorbei.

17.: Auch Tom Kühnhackl kann sich im Kampf um die Scheibe gegen zwei Amerikaner behaupten, doch wieder findet die Scheibe nicht in den Slot. Der Wille ist da, doch es fehlt der letzte Touch.

16.: Vorne sichert sich Marcel Noebels den Puck auf der rechten Seite an der Bande und hat dann ein wenig Platz. Es folgt ein Pass in die Gefahrenzone, der jedoch keinen der Mitspieler erreicht.

15.: Insgesamt lässt sich das schon wieder gut an, was die Truppe von Toni Söderholm da in der Defensive aufbringt. Bei jedem Angriff der Amerikaner sind immer zwei Spieler da, die die gegnerischen Stürmer in die Mangel nehmen.

14.: Trevor Moore schlängelt sich mit dem Hartgummi an der Kelle durch die deutsche Zone und lässt dabei drei Gegenspieler stehen. Während sich die Kollegen im Torraum in Stellung bringen, spielt der Angreifer einen Rückhandpass an den rechten Anspielkreis, an dem jedoch weit und breit kein Abnehmer in Sicht ist.

13.: Deutschland reißt das Geschehen wieder zunehmend an sich und fährt Angriffe im Sekundentakt. Nico Krämmer probiert sich mit einem Abschluss aus dem hohen Slot, pfeffert das Spielgerät aber hauchzart am linken Pfosten vorbei.

12.: Eisenschmid! Nach starker Vorarbeit von Kahun, der sich hinter dem Netz gegen zwei Gegenspieler behaupten und den Puck in den Slot schicken kann, hämmert der Mannheimer per One-Timer drauf. Cal Petersen steht dem Kracher aber im Weg.

11.: Im Forecheck holen sich die USA die Scheibe zurück und sind dann sofort gefährlich vor dem Tor. Jason Robertson drückt das Hartgummi aus spitzem, rechtem Winkel drauf, doch diesmal ist Felix Brückmann dran.

10.: Auch nach zehn Minuten zeigt die Schussstatistik eine 7:1-Führung für die DEB-Auswahl, die auch weiterhin den Ton angibt. Die Gegenwehr der Amerikaner wird aber stärker.

9.: Mit hohem Forecheck will die US-Mannschaft dem deutschen Team zusetzen, doch Matthias Plachta kann sich durchsetzen. Der Angreifer der Adler stürmt anschließend zentral durch die neutrale Zone und nötigt Cal Petersen mit einem Schuss aus dem Rückraum zu einer Parade.

8.: Aber auch die DEB-Auswahl bleibt in Angriffslaune. Maximilian Kastner schleppt die Scheibe über rechts nach vorne, sieht sich in der Rundung aber drei Gegenspielern gegenüber und verliert das Hartgummi im Getümmel.

7.: Der Treffer war gleichzeitig auch der erste Torschuss des US-Teams in diesem Spiel. Doch mit der Führung im Rücken machen die Amerikaner mehr Druck nach vorne und kombinieren sich gleich nochmal hinter das deutsche Gehäuse.

© getty Tor für USA, 1:0 durch Christian Wolanin. Das US-Team legt vor!

6.: Tor für USA, 1:0 durch Christian Wolanin. Das US-Team legt vor! Während Jason Robertson von der Strafbank kommt, setzt Christian Wolanin auf der gegenüberliegenden Seite zum Alleingang an und flitzt mit Tempo quer über die Eisfläche. Vor dem Tor angekommen rauscht der Angreifer quer vor Felix Brückmann entlang und steckt dem Goalie den Puck im Vorbeifahren durch die Hosenträger.

4.: Es dauert satte zweieinhalb Minuten, bis Deutschland das Spielgerät erstmals vor das gegnerische Tor bekommt. Ein Querpass von links soll Erfolg bringen, doch das Zuspiel saust unberührt durch das Getümmel im Slot.

2.: Vier Spiele hat es nicht geklappt mit dem Treffer in Überzahl, doch gestern gelang ausgerechnet gegen die defensivstarken Finnen wieder ein Powerplaytor. So eine frühe Führung wäre doch auch was für das laufende Spiel.

1.: Doppelte kleine Strafe (2 + 2 Minuten) für Jason Robertson (USA). Deutschland überzeugt vom Start weg mit aggressivem Vorwärtsgang und setzt die US-Amerikaner auch im Forecheck unter Druck. Jason Robertson hat in der eigenen Zone Markus Eisenschmid im Nack, erwischt den Mannheimer mit dem Schläger im Gesicht und verpasst dem Gegenspieler auch noch eine blutende Nase. Dafür gibt es vom finnischen Schiedsrichtergespann zurecht die 2+2-Strafe.

1.: Spielbeginn

Vor Beginn: Doch jetzt konzentrieren wir uns auf das heutige Spiel. Beide Teams betreten das Eis, in wenigen Augenblicken geht's hier rund!

Vor Beginn: Bleibt noch der Blick auf das erste Turnierduell mit den US-Amerikanern, in dem der DEB-Auswahl trotz Dominanz und einer Vielzahl an Schüssen kein eigener Treffer gelang. Auf der Gegenseite gingen die Amerikaner in der 39. Minute in Führung und stellten kurz vor Schluss mit einem Treffer ins leere Netz auf 2:0.

Vor Beginn: Edelmetall aus Riga mitzunehmen wäre für Schwarz-Rot-Gold in jedem Fall ein Riesentriumph, schließlich liegt der letzte Medaillenerfolg bei einer Weltmeisterschaften über 70 Jahre zurück. 1932 und 1934 holte sich die deutsche Mannschaft Bronze, 1930 und 1953 war es am Ende sogar Silber.

Vor Beginn: Zudem glänzte die Mannschaft von Nationalcoach Jack Capuano mit einer herausragenden Defensive, die in den sieben Gruppenspielen nur acht Gegentreffer zuließ. Nach dem finnischen Abwehrriegel, hat der DEB-Angriff also die nächste, harten Nuss zu knacken.

Vor Beginn: Besonders Augenmerk muss die deutsche Auswahl auf die Top-Reihe der USA haben. Die Formation um die NHL-Akteure Jason Robertson, Trevor Moore und Top-Scorer Conor Garland war alleine für zwölf der 29 US-Treffer verantwortlich.

Vor Beginn: Mit sechs Siegen aus sieben Spielen dominierten die Amerikaner die deutsche Gruppe B und sicherten sich am Ende auch die Tabellenspitze. Auch im Viertelfinale gab sich die Truppe aus den USA keine Blöße und fegte die Slowakei mit 6:1 vom Eis. Ausgerechnet im Prestigeduell mit dem Rivalen aus Kanada zog das US-Team dann aber doch den kürzeren und unterlag den Ahornblättern mit 2:4.

Vor Beginn: Einen Tag nach dem unglücklichen Aus im Halbfinale geht es nun darum, gegen die USA an die herausragende Leistung anzuknüpfen. Allerdings steht der DEB-Auswahl mit dem US-Team ein schwerer Brocken gegenüber, schließlich galt die Mannschaft von Jack Capuano lange als großer Favorit auf die Goldmedaille.

Vor Beginn: So geht die deutsche Mannschaft in das Spiel. Im Vergleich zur gestrigen Partie verzichtet Trainer Söderholm mit Tiffels auf einen 13. Stürmer und bringt mit Bittner einen weiteren Verteidiger ins Spiel.

Deutschland: Brückmann (Adler Mannheim/38 Länderspiele) - Moritz Müller (Kölner Haie/168), Seider (Rögle BK/16); Jonas Müller (Eisbären Berlin/55), Holzer (Awtomobilist Jekaterinburg/80); Wagner (ERC Ingolstadt/34), Nowak (Düsseldorfer EG/51); Gawanke (Manitoba Moose/13), Bittner (Grizzlys Wolfsburg/11) - Reichel (Eisbären Berlin/12), Noebels (Eisbären Berlin/94), Pföderl (Eisbären Berlin/51); Plachta (Adler Mannheim/103), Kahun (Edmonton Oilers/68), Eisenschmid (Adler Mannheim/36); Kühnhackl (Bridgeport Sound Tigers/15), Loibl (Adler Mannheim/36), Rieder (Buffalo Sabres/49); Krämmer (Adler Mannheim/61), Kastner (Red Bull München/19), Peterka (Red Bull München/10). - Trainer: Söderholm

Vor Beginn: "Es ist mega enttäuschend, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben", sagte Bundestrainer Toni Söderholm bei Sport1, "ich kann vor meiner Mannschaft nur den Hut ziehen. Das war richtig stark." Kapitän Moritz Müller stimmte dem zu: "Wir waren die bessere Mannschaft, Kleinigkeiten haben das Spiel entschieden." Jetzt sei jeder gerade geknickt, so Müller, "aber wir schauen nach vorne und wollen die Medaille gewinnen."

Vor Beginn: Bitter: Trotz einer starken Leistung mit einem großen Kampf reichte es für das DEB-Team am Samstag nicht für den Einzug in das Endspiel. Die Deutschen unterlagen Titelverteidiger Finnland 1:2 - wie schon in der Vorrunde. Die Finnen erzielten ihre beiden Treffer bereits im ersten Drittel. Deutschland gewann das zweite Drittel 1:0, das letzte Drittel hielt dann keine Tore mehr bereit.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen im Liveticker zum Spiel um Platz drei bei der Eishockey-WM zwischen Deutschland und den USA. Los geht es in der Arena Riga um 14.15 Uhr.

Eishockey WM: Spiel um Platz 3 Deutschland vs. USA heute live im TV und Livestream

Sport1 überträgt die Eishockey-WM auch weiterhin im Free-TV. Die Vorberichte zu Deutschland gegen USA beginnt um 13.30 Uhr.

Mit von der Partie sein könnt Ihr dann auch via Livestream - unter sport1.de oder via YouTube.

