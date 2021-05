Eishockey WM: Deutschland vs. Kanada heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach zwei Auftaktsiegen steht bei der Eishockey-WM für Deutschland heute mit Kanada ein Hochkaräter auf dem Programm. Hier findet Ihr die wichtigsten Infos zum Spiel und seiner Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Besser hätte das DEB-Team nicht in die Weltmeisterschaft starten können. Nachdem das Team zum Auftakt am Freitag gegen Italien gewann, fertigte es rund 20 Stunden später Norwegen mit 5:1 ab.

Die Kanadier indes hatten ein gebrauchtes erstes WM-Wochenende. Auf eine überraschende Auftaktniederlage gegen Lettland unterlagen sie am gestrigen Sonntag im Nachbarschaftsduell den USA. Gegen Deutschland steht der Weltranglistenerste also bereits unter Druck.

Eishockey WM: Deutschland vs. Kanada heute live im TV und Livestream

Los geht's zwischen Deutschland und Kanada am heutigen Montag, den 24. Mai, um 19.15 Uhr in der Arena Riga in der lettischen Hauptstadt.

Zeitgleich wird auch in Gruppe A gespielt, dort liefern sich Tschechien und Belarus ein Duell.

Eishockey WM: Deutschland vs. Kanada heute live im Free-TV

Alle Eishockey-Fans dürfen sich freuen: Sämtliche Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft werden nämlich im Free-TV übertragen. Die Vorberichterstattung auf Sport1 beginnt um 18:30 Uhr. Mit folgenden Personal begleitet der Sportsender das Spiel:

Moderatorin: Laura Papendick

Kommentator: Basti Schwele

Experte: Rick Goldmann

Eishockey WM: Deutschland vs. Kanada heute live im Livestream

Über die Ausstrahlung im TV hinaus bietet Sport1 das Spiel der Deutschen gegen die Kanadier auch im kostenlosen Livestream an.

Eishockey WM: Deutschland vs. Kanada heute im Liveticker

Auch bei SPOX lassen wir Euch natürlich nicht auf dem Trockenen sitzen, mit unserem Liveticker zum dritten Gruppenspiel bleibt Ihr über alle wichtigen Aktionen auf dem Laufenden.

Hier findet Ihr den Liveticker zu Deutschland gegen Kanada

© getty Kanada musste zum Turnierbeginn zwei Niederlagen hinnehmen.

Eishockey WM: Deutschlands Gruppe B im Überblick

Dank des erfolgreichen Starts darf sich das DEB-Team aktuell über den ersten Platz in Gruppe B freuen. Das Torverhältnis von 14:5 ist gruppenübergreifend das beste.

Rang Mannschaft Sp. S Tore Diff. Pkt. 1 Deutschland 2 2 14:5 9 6 2 Kasachstan 2 0 5:3 2 4 3 Lettland 2 1 4:3 1 4 4 Finnland 2 1 3:3 0 4 5 USA 2 1 6:3 3 3 6 Norwegen 2 1 5:6 -1 3 7 Kanada 2 0 1:7 -6 0 8 Italien 2 0 5:13 -8 0

Eishockey WM: Der komplette Spielplan der Gruppe B im Überblick

Das nächste Spiel der Deutschen gegen Kasachstan markiert die Halbzeit der Gruppenphase. Im Anschluss daran warten dann noch Finnland die USA und Lettland. Das ist der Fahrplan: