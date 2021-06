Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Lettland bei der Eishockey WM 2021 heute live im TV und Livestream?

Bei der Eishockey-WM 2021 trifft Deutschland im letzten Gruppenspiel am Dienstag auf Gastgeber Lettland. Wir verraten Euch, wer das Spiel heute live im TV zeigt / Überträgt.

Bei der Eishockey-WM 2021 steht für Deutschland am heutigen Dienstag, 1. Juni, das letzte Gruppenspiel auf dem Programm. Die Partie gegen Gastgeber Lettland beginnt um 19.15 Uhr in der Arena Riga in der lettischen Hauptstadt.

Für das mit drei Siegen so stark in die WM gestartete DEB-Team kommt es heute nach drei Niederlagen in Serie zum Showdown ums Viertelfinale. Um dieses zu erreichen, braucht Deutschland zwingend einen Sieg - am besten in der regulären Spielzeit.

Vor dem letzten Spieltag hat Deutschland wie auch Kanada und Gastgeber Lettland neun Punkte auf der Habenseite. Da bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt, hätte Deutschland auch bei einem Sieg der Kanadier gegen Finnland das Viertelfinale mit einem Sieg nach 60 Minuten sicher.

Erschwerend kommt hinzu, dass heute erstmals während der WM bei den Spielen in der Riga Arena Zuschauer zugelassen sind. Diese werden die lettische Mannschaft sicher frenetisch unterstützen.

Am gestrigen Montag verlor Deutschland trotz Überlegenheit und vieler guter Torchancen gegen die USA mit 0:2.

Eishockey WM: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Lettland heute live im TV und Livestream

Das letzte Gruppenspiel des DEB-Teams gegen Lettland könnt Ihr heute live im TV und im Livestream verfolgen.

Sport1 zeigt die Partie ab 19 exklusiv im im Free-TV. Bereits eine halbe Stunde vorher beginnt der "Countdown", in dem Ihr alles Wissenswerte zur Eishockey-WM und im speziellen zum letzten Gruppenspiel des DEB-Teams geboten bekommt.

Die Moderation übernimmt Laura Papendick, das Spiel kommentieren werden Basti Schwele und Rick Goldmann. Auch für die Übertragung im Internet ist Sport1 mit einem kostenlosen Livestream heute die richtige Adresse für Euch.

Sport1 hat sich die exklusiven Live-Übertragungsreche an der Eishockey-WM 2021 gesichert. Der Sportsender zeigt alle 64-WM-Spiele live, über 30 Partien im Free-TV. Dazu gehören selbstverständliche alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Eishockey WM: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Finnland heute live im TV und Livestream - Wichtige Infos

Begegnung: Deutschland - Lettland

Deutschland - Lettland Wettbewerb: Eishockey-WM 2021

Eishockey-WM 2021 Runde: Gruppenphase

Gruppenphase Datum: 1. Juni 2021

1. Juni 2021 Zeit: 19.15 Uhr

19.15 Uhr TV-Übertragung: Sport1

Livestream: Sport1

Eishockey-WM: Deutschland vs. Lettland heute im Liveticker

Ihr seid unterwegs oder könnt das WM-Spiel zwischen Deutschland und Lettland heute nicht im TV oder im Livestream verfolgen? SPOX hat mit einem ausführlichen Liveticker die perfekte Alternative für Euch.

Hier geht's zum Liveticker Deutschland - Lettland.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

© getty Gegen Lettland wird heute voraussichtlich Mathias Niederberger wieder im deutschen Tor stehen.

Eishockey WM: Tabelle der Gruppe B