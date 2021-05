Eishockey Länderspiel, Übertragung: Deutschland vs. Weißrussland heute live im Free-TV und Livestream

Für die deutsche Nationalmannschaft steht heute ein Eishockey-Länderspiel an. Deutschland trifft auf Weißrussland. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

Die Vorbereitungsphase für die WM geht in die heiße Phase. Am heutigen Freitag sowie am morgigen Samstag stehen die letzten beiden Spiele für die deutsche Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft an.

Am gleichen Abend steigt auch das Finalspiel zwischen den Eisbären Berlin und den Grizzlys Wolfsburg. Durch diese Terminierung sind noch nicht alle Spieler für die Partien gegen Weißrussland verfügbar.

Eishockey Länderspiel: Deutschland - Weißrussland heute live: Spielort, Uhrzeit, Kader

Das Spiel gegen die Weißrussen steigt am Nachmittag des heutigen Freitags. Um 17 Uhr soll der Bully heute erfolgen. Austragungsort ist Nürnberg.

Auf folgenden Kader kann Nationaltrainer Toni Söderholm in den folgenden Spielen gegen Weißrussland zurückgreifen. Mit 156 Spielen ist Moritz Müller von den Kölner Haien der große Routinier unter allen Nominierten.

Position Trikotnummer Nachname Vorname Geburtsdatum Verein Länderspiele GK 31 Treutle Niklas 29.04.1991 Nürnberg Ice Tigers 37 GK 90 Brückmann Felix 16.12.1990 Adler Mannheim 27 GK 32 Jenike Andreas 14.07.1988 Iserlohn Roosters 11 D 11 Nowak Marco 23.07.1990 Düsseldorfer EG 39 D 68 Mebus Oliver 30.03.1993 Nürnberg Ice Tigers 21 D 85 Brandt Marcel 08.05.1992 Straubing Ice Tigers 17 D 79 Ugbekile Colin 24.09.1999 Kölner Haie 11 D 93 Sezemsky Simon 28.06.1993 Augsburger Panther 15 D 38 Wagner Fabio 17.09.1995 ERC Ingolstadt 22 D 5 Holzer Korbinian 16.02.1988 Awtomobilist Jekaterinburg 68 D 91 Müller Moritz 19.11.1986 Kölner Haie 156 D 82 Rogl John 03.05.1996 Augsburger Panther 6 F 25 Schmölz Daniel 25.01.1992 Nürnberg Ice Tigers 3 F 95 Tiffels Frederik 20.05.1995 Kölner Haie 49 F 77 Fischbuch Daniel 19.08.1993 Düsseldorfer EG 4 F 13 Dumont Lucas 08.06.1997 Kölner Haie 8 F 27 Uvira Sebastian 26.01.1993 Kölner Haie 30 F 59 Wohlgemuth Tim 22.07.1999 ERC Ingolstadt 12 F 58 Eisenschmid Markus 22.01.1995 Adler Mannheim 24 F 21 Krämmer Nicolas 23.10.1992 Adler Mannheim 49 F 15 Loibl Stefan 24.06.1996 Adler Mannheim 24 F 22 Plachta Matthias 16.05.1991 Adler Mannheim 91 F 94 Peterka John 14.01.2002 Red Bull München 2 F 7 Kastner Maximilian 03.01.1993 Red Bull München 7 F 10 Schütz Justin 24.06.2000 Red Bull München 4 F 96 Eder Andreas 20.03.1996 Straubing Tigers 12

© getty

Eishockey Länderspiel: Deutschland - Weißrussland heute live im TV und Livestream

Ihr wollt das Duell zwischen der deutschen und der weißrussischen Nationalmannschaft live sehen? Dann haben wir gute Nachricht für Euch: Gleich zwei Anbieter übertragen die WM-Vorbereitung des deutschen Teams live - und das sogar kostenlos.

Eishockey Länderspiel: Deutschland - Weißrussland heute live auf Sport1

Die erste Option, die Ihr habt, bietet Euch der Sportsender Sport1. Der Münchner TV-Sender zeigt alle Matches des deutschen Teams im Vorfeld der WM live. Auch die anstehende Weltmeisterschaft läuft auf Sport1.

Der TV-Sender zeigt das Spiel live im Fernsehen, bietet aber auch einen Livestream der Übertragung an. Diesen könnt Ihr hier aufrufen.

Eishockey Länderspiel: Deutschland - Weißrussland heute live auf MagentaSport

Auch MagentaSport überträgt das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft und auch der Sender der Telekom zeigt das Spiel kostenlos. Bei MagentaTV läuft das Spiel auf MyTeamTV Eishockey 8, der Livestream ist via magentasport.de abrufbar.

Eishockey Länderspiel: Deutschland - Weißrussland - Coronafall im deutschen Team

Aufgrund eines positiven Coronatests im deutschen Team musste die deutschen Nationalmannschaft am Dienstag ihr Training absagen, auch der Medientag und eine Autogrammaktion am Mittwoch fielen aus.

Co-Trainer Matt McIlvane war positiv getestet worden. Das Spiel soll allerdings wie geplant stattfinden.

Eishockey Länderspiel: Die verbleibenden deutschen Spiele vor der WM