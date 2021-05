Deutschland eilt bei der Eishockey-WM von Sieg zu Sieg. Jetzt ist sogar noch der Einsatz von Superstar Leon Draisaitl möglich. SPOX zeigt Euch, ob und wann der NHL-Profi noch zum deutschen Kader stößt.

Deutschland ist bei der Eishockey-WM in Lettland perfekt in das Turnier gestartet. Nach Siegen gegen Italien und Norwegen gelang dem Team von Bundestrainer Toni Söderholm am gestrigen Montag ein historischer Sieg gegen Kanada.

Traditionell findet die WM auch in diesem Jahr parallel zu den Playoffs in der NHL statt. Das bedeutet, dass viele Spieler noch bei ihren Teams in Nordamerika im Einsatz sind, und deshalb nicht bei der WM spielen können. Davon ist in diesem Jahr auch das DEB-Team betroffen, da es Leon Draisaitl, Dominik Kahun, Nico Sturm und Torwart Philipp Grubauer mit ihren Teams in die Playoffs geschafft haben. Jetzt ergibt sich plötzlich die Möglichkeit, dass noch ein oder zwei Spieler verspätet zum deutschen Team stoßen könnten.

Eishockey-WM: Kommt Leon Draisaitl noch zum deutschen Kader?

Für die Edmonton Oilers war in der Nacht auf Montag bereits in der ersten Playoff-Runde der NHL Endstation. Gegen die Winnipeg Jets kassierten die Oilers die vierte Niederlage im vierten Duell und schieden daher sang- und klanglos aus. Im Kader der Oilers stehen mit Superstar Leon Draisaitl und Dominik Kahun zwei Spieler aus Deutschland. Diese könnten nun nach dem frühen Playoff-Aus noch nach Lettland reisen, um für Deutschland bei der WM zu spielen.

Möglich wäre es, da im deutsche Kader noch Plätze für Nachrücker offen sind. Bislang wurden erst 23 von 28 möglichen Spielern gemeldet. Ob Draisaitl und Kahun nachnominiert werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Der wichtigste ist eine anfallende Quarantäne. Laut den Bestimmungen des Eishockey-Weltverbandes IIHF muss ein nachgereister Spieler, bevor er bei der WM spielen darf, drei Tage Einzel- sowie drei Tage Team-Quarantäne hinter sich bringen. Deutschland bestreitet in sieben Tagen sein letztes Gruppenspiel, das Viertelfinale - für das sich Deutschland nach jetzigem Stand bei einem weiteren Gruppensieg qualifizieren würde - stünde am 3. Juni an. Spätestens zu diesem könnten Draisaitl und Kahun spielen.

Weitere Faktoren sind das Einverständnis der Edmonton Oilers und die Frage, ob sich der DEB die hohe Versicherungssumme leisten will - oder kann.

Bundestrainer Toni Söderholm hatte nach dem Sieg gegen Kanada nicht über mögliche WM-Einsätze von Draisaitl und Kahun sprechen wollen: "Das ist der komplett falsche Zeitpunkt für diese Frage. Es ist alles sehr, sehr knapp. Ich werde die Jungs nicht während der Playoffs mit Fragen zur WM beunruhigen. Die spielen erst zu Ende, dann nehmen wir den Hörer in die Hand." Nach dem Aus der Oilers können die DEB-Verantwortlichen jetzt den schnellen Kontakt zu Draisaitl und Kahun suchen.

Eishockey-WM: Übertragung im TV und Livestream

Live und exklusiv wird die Eishockey-WM von Sport1 übertragen. Der Privatsender überträgt alle 64 WM-Spiele live auf seinen Plattformen. Im Free-TV werden über 30 Livespiele gezeigt, darunter alle Spiel der deutschen Mannschaft.

Sport1 bietet zudem einen kostenlosen Livestream an, den Ihr per Smartphone oder Laptop erreichen könnt.

Eishockey-WM: Der Kader des DEB-Teams