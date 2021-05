Deutschland trifft bei der Eishockey-WM in Lettland heute auf Finnland. Hier könnt Ihr das fünfte Gruppenspiel des DEB-Teams im Liveticker verfolgen.

Deutschland trifft bei der Eishockey-WM in Lettland in seinem fünften Gruppenspiel auf Finnland. Macht das DEB-Team mit einem Sieg einen großen schritt Richtung Viertelfinale? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Eishockey WM: Deutschland vs. Finnland heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Gegen den Titelverteidiger aus Skandinavien muss Deutschland heute wahrscheinlich auf Top-Talent Lukas Reichel verzichten. Nach dem Check gegen dessen Kopf beim 2:3 gegen Kasachstan will der Bundestrainer nichts riskieren. Deshalb wird wohl ein Spieler, der bisher noch nicht bei der diesjährigen WM zum Einsatz kam, heute eine Chance erhalten.

Vor Beginn: Deutschland kassierte nach drei Siegen gegen Italien, Norwegen und Kanada am vergangenen Mittwoch gegen Kasachstan einen Rückschlag. Gegen den Außenseiter setzte es trotz Führung nach dem zweiten Drittel die erste Niederlage. Die Tür ins Viertelfinale ist für das Team von Bundestrainer Toni Söderholm dennoch weit offen. Mit einem Sieg gegen Finnland wäre der Einzug in die K.o.-Runde voraussichtlich schon geschafft.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der WM-Partie Deutschland gegen Finnland. Das Spiel beginnt um 19.15 Uhr in der lettischen Landeshauptstadt Riga.

Eishockey WM: Deutschland vs. Finnland heute im TV und Livestream

Sport1 zeigt das heutige WM-Spiel zwischen Deutschland und Finnland live und exklusiv in voller Länge im Free-TV. Ab 19 Uhr erwarten euch Moderatorin Laura Papendick, Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann. Alternativ könnt Ihr das Spiel auch im kostenlosen Livestream von Sport1 verfolgen.

Eishockey WM: Der Stand in Gruppe B