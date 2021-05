DEL-Playoffs, Übertragung: Spiel 2 Grizzlys Wolfsburg vs. Eisbären Berlin im Finale heute live im Free-TV und Livestream

Heute findet in der DEL das zweite Finalspiel der DEL-Playoffs zwischen den Grizzlys Wolfsburg und den Eisbären Berlin statt. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

In der DEL kann am heutigen Mittwoch, 5. Mai, der Meister der Saison 2020/21 feststehen. Nach dem 3:2-Sieg nach Verlängerung bei den Eisbären Berlin führen die Grizzlys Wolfsburg in der Finalserie nach dem Modus Best of 3 mit 1:0.

Mit einem weiteren Sieg heute in der heimischen Eis Arena würden sich die Grizzlys erstmals in ihrer Vereinsgeschichte zum Deutschen Meister krönen.

DEL-Playoffs, Übertragung: Spiel 2 im Finale heute live im Free-TV und Livestream

Das zweite Spiel der Finalserie beginnt heute um 19.30 Uhr. Es wird live im Free-TV, im Pay-TV und im Livestream übertragen.

DEL-Playoffs, Übertragung: Spiel 2 im Finale heute live im Free-TV

Gute Nachricht für alle Eishockey-Fans! Das Spiel zwischen den Grizzlys Wolfsburg und den Eisbären Berlin wird heute live im Free-TV übertragen. Dafür zeichnet der Sportsender Sport1 verantwortlich, der um 19.25 Uhr live auf Sendung gehen wird.

DEL-Playoffs, Übertragung: Spiel 2 im Finale heute live im Pay-TV

Ebenfalls live dabei seit Ihr heute Abend beim zweiten Finalspiel der DEL-Saison bei MagentaSport. Der Bezahlsender der Telekom zeigt in dieser Saison jedes DEL-Spiel live - selbstverständlich auch alle Finalspiele. Die Übertragung beginnt heute um 19.15 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentar: Patrick Bernecker

Patrick Bernecker Moderation: Konstantin Klostermann

Konstantin Klostermann Experte: Christoph Schubert

Christoph Schubert Studio: Sven Felski

Die Übertragungen auf MagentaSport sind in den meisten Fällen nicht kostenlos. Nur wenn Ihr Kunde der Telekom seid, ist MagentaSport im ersten Jahr Eures Vertrages kostenlos. Danach kostet es monatlich 4,95 Euro. Wer kein Kunde der Telekom ist, bezahlt entweder 16,95 Euro pro Monat im Monatsabo oder 9,95 Euro monatlich im Jahresabo. Für die Übertragung am heimischen TV benötigt Ihr einen Media Receiver und die MagentaTVBox. Auf einem Smart-TV könnt Ihr MagentaSport sehen, nachdem Ihr die MagentaSport-App installiert habt.

DEL-Playoffs, Übertragung: Spiel 2 im Finale heute im Livestream

Das zweite Finalspiel zwischen den Grizzlys Wolfsburg und den Eisbären Berlin könnt Ihr heute auch im Livestream sehen. Der Livestream von Sport1 ist kostenlos, kostenpflichtig ist dagegen der Livestream bei magentasport.de.

DEL-Playoffs, Übertragung: Spiel 2 im Finale heute live im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Deutsche Eishockey Liga (DEL)

Runde: Finale (Spiel 2)

Finale (Spiel 2) Datum: 5. Mai 2021

Uhrzeit: 19.30 Uhr

19.30 Uhr TV-Übertragung: MagentaSport, Sport1

Livestream: Sport1, MagentaSport

© getty Die Grizzlys Wolfsburg (im Bild: Gerrit Fauser) könne heute Deutscher Meister werden.

DEL: Das Playoff-Finale in der Übersicht

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 2. Mai 2021 14.30 Uhr Eisbären Berlin Grizzlys Wolfsburg 2:3 n.V. 2 5. Mai 2021 19.30 Uhr Grizzlys Wolfsburg Eisbären Berlin 3 (falls notwendig) 7. Mai 2021 19.30 Uhr Eisbären Berlin Grizzlys Wolfsburg

DEL-Playoffs: Spiel 2 im Finale heute live im Liveticker

